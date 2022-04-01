叫孩子寫作業 會讓孩子的學科能力變差？

「作業寫完了嗎？」家長們每天都會掛在嘴邊碎碎唸的話，就是叫孩子寫作業了吧。實際詢問關於孩子學習的煩惱，許多家長都表示：「我家的孩子都不好好寫作業。」

雖說如此，為什麼大家都要那麼在意作業呢？果然是因為關係到學校的成績，才不得不盯孩子寫作業吧？這點確實無法否認。但根據多個統計結果，事實卻是「寫作業並無法提升學科能力」。更有甚者，還告訴我們「寫作業對學科能力會有負面的影響」。

首先，這裡來介紹一下針對作業和學科能力進行的國際比較調查，以及以其追蹤調查為目的所進行的統計調查。

美國學者杰拉爾德教授（Gerald K. LeTendre）與貝克教授（David P. Baker）的研究團隊，分別在一九九四年與一九九九年，以40〜50個國家的小四生、八年級生以及高三生為對象進行了兩次調查。分析的結果顯示：

「作業的份量和學科能力並無相關性。」也就是說，作業寫得是多是少，跟孩子的學科能力並無關聯。

此外，美國杜克大學的哈里斯．庫柏教授（Harris Cooper），在二○一六年也進行了相同的調查。根據調查結果，再次確認了「孩子的學科能力，並不會因為作業做得多就有所提升」。此外，該調查還進一步指出，「給幼稚園到國小的孩子的作業，只會帶來不好的影響」。這份研究被視為「作業研究的權威」，影響遍及世界各國的學校教育課程。

愈認真寫作業的孩子，學科能力愈容易變差?!

話說回來，為什麼作業對孩子的學科能力會有不好的影響呢？讓我們試著思考一下：作業這種東西，大多都是來自學校當天教的內容。假設有個孩子在學校上課的時候，就有聽不懂的地方。那他在回家做作業的時候，就會因為根本還沒搞懂而解不出題目。但在家裡，是沒有老師可以教他的。

已經因為不懂而感到困擾的情況下，還會被爸媽碎念： 「快把作業寫完！」「沒把作業寫完就不可以○○！」「為什麼這種地方也錯呢？」

像這樣一再重複的話，孩子很容易失去學習的動機。一旦失去幹勁，學科能力也就跟著直直落。會讓孩子喪失學習動機的作業，對孩子而言有百害而無一利。根據庫柏教授的研究，要等孩子升上高中後，寫作業才會有效果。

另一方面，如果作業輕輕鬆鬆就能解決，代表孩子對那個單元已經有充分的理解；這樣的話，其實也就不用特別把待在家裡的時間拿來寫作業了。不管在學校有沒有搞懂，作業都不是有效的學習途徑。如果能這樣理解的話，即使孩子不做作業，家長應該也不會覺得那麼礙眼了吧。

「就算是這樣，也不能真的不寫作業吧？」

「老師已經出了作業，還是得寫吧。」

「怕孩子養成偷懶的習慣，實在沒辦法告訴他不寫也沒關係。」

應該有很多家長都是這樣想的。確實，要對孩子說出「作業不用寫沒關係！」實在是有點困難。

這樣的情況下，讓我們重新審視一下作業的寫法吧。現在多數的家庭，應該都是「讓孩子自己寫作業，而且是一個人寫作業」。

然而如同前述，在學校沒搞懂的地方，就算想自己在家解開，應該也解不出來。但如果不把作業寫完，又會被爸媽罵；這樣的話，就只好姑且敷衍一下寫完了─孩子很容易養成這種不好的習慣。而如果作業錯誤百出，那又要挨老師跟家長一頓罵了。以上情況會建立一種負面的循環，孩子的自尊心也容易變得低落。

為了避免這種情況，首先請不要讓孩子獨自寫作業。請比過去更積極地幫孩子看作業吧。這不僅限於數學而已。

國字的唸法是國小經典的作業，如果孩子有不會唸的地方，就可以由家長唸給他聽。我的朋友有位閱讀障礙的孩子，但如果由家長唸國字的作業給他聽，在學習上也不構成問題。重要的是不要讓孩子形成「討厭寫作業→討厭唸書」的想法。

每天幫孩子看作業很煩嗎？如果會這樣覺得，那您可能就不該對孩子不寫作業這件事指手畫腳（如果家長連都覺得煩，孩子當然也就不想做）。

至少改掉嚷著「快去寫作業！」的習慣，改成對孩子說「你的作業需要幫忙嗎？」光只是這樣，就能大大減輕孩子的負擔。

圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供 正確學習方式：不是叫孩子「快去寫作業！」而是問孩子「你的作業需要幫忙嗎？」

（本文出自《教出孩子理工腦》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）