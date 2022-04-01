「總是考70 分」的孩子 其實才最不擅長數學

國小會遇到的數學題目，即使沒辦法完全理解，考試時通常還是會拿到一定的分數。

如果是結束一個單元時的測驗，只要能模仿題目的解法，就算沒有真正理解，也能拿到將近滿分的分數。而如果是期中考或期末考的話，只要能解開基本的題目，大致上都能拿到70分左右的成績。

我們拿其實沒有真正搞懂刻度（單位）的小敦同學當例子。

「一個刻度代表多少」會根據題目而有所變化，但小敦卻搞不清楚這點。因為他只是把「一個刻度＝1」背下來而已。

但是，小敦還是可以考到75分。雖然一個刻度變成5或變成20的應用題，他全都答錯；但因為其他基礎題都答對，所以就能拿到這樣的分數。

如果拿到75分的話，包括老師在內的多數人都會判斷「小敦應該對刻度有一定的理解」吧。但其實他們並不知道小敦對「刻度」的基本理解就是錯的，光憑分數來判斷，就會漏掉了小敦有問題的地方。

此外，也要留意「很會背東西」的孩子。因為即使他們沒有打好數學基礎，也會把「這種問題就要這樣解」的模式背下來，藉此取得好成績。

然而，他們實際上並沒有真的搞懂題目的解法，如果是結合不同種類的題目，或是稍微變化過的題目，就有可能遇到瓶頸。或是在那個單元教完一陣子之後，就把解法忘得一乾二淨。

「考分不如考30分」的理由

「但如果只考30、40分，難道會比較好嗎？」

我很清楚您會這麼想的原因。不過如果分數明顯較低，則不管是老師或是家長都會一眼注意到「這個孩子沒有搞懂刻度的概念」。

孩子本身也會注意到「分數很低＝我沒有搞懂」，並且更容易產生「想把沒搞懂的地方搞懂」的想法，進而創造出學習的動機。

覺得「刻度很難懂」「分數很難懂」等等，知道自己不擅長什麼的孩子，比起覺得「我就是數學不好」的孩子，更容易克服困難，這是不言自明的道理。

最應該要注意的其實就是「不管什麼單元都可以考到分，所以沒有人注意到他其實對數學很苦惱的孩子」。

在數學的考試中，不管再怎麼粗心大意，如果沒考到至少分，都稱不上是有充分理解。不要只想著「考到這個分數就可以了」，還請從前一個單元開始複習。

圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供 正確學習方式：正因為考了70分，才要用正確的方式複習。

（本文出自《教出孩子理工腦》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）