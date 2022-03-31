「只是玩笑幹嘛認真」威爾史密斯揍克里斯洛克 還有哪出問題？

潔達史密斯因落髮症剃光頭，在第94屆奧斯卡典禮上遭到主持人克里斯洛克開了傷人的玩笑，而後威爾史密斯走上台搧了洛克一掌。言語傷人、暴力傷人，還有影視產業 DEI 多元共融的不足，與男性角色的侷限，在「一掌」之後，掀起了社群的討論巨浪。

台灣時間的週一上午，第 94 屆奧斯卡盛大展開，奧斯卡頒獎舞台上，主持人克里斯洛克（Chris Rock）以一則「玩笑」，在潔達史密斯的傷口上灑鹽，隨後，克里斯洛克挨了重重一掌。出手的人，正是今年奧斯卡影帝威爾史密斯。台上台下與收看觀眾一片愕然。

究竟發生了什麼事？

在他人傷口上灑鹽的，叫做玩笑、還是言語傷害？

奧斯卡頒獎串場時間，串場主持人克里斯洛克，先說了一聲「潔達我愛你」，隨後卻拿潔達史密斯（同時也是威爾史密斯的妻子）的光頭開玩笑。潔達史密斯長年受落髮症困擾，曾在公開訪談中，談及她的落髮恐懼，去年，她決定將頭髮全數剃光。

潔達曾受訪表示，她在浴室中洗頭，手上握著一大束從自己頭皮脫落下來的頭髮，令她非常驚恐，「我站在淋浴間，握著滿手頭髮，想著『天啊，我要變成光頭了嗎？』那是少數在我人生中，因恐懼而全身顫抖的時刻。」

她在幾次訪談中承認，落髮症是件令她難以啟齒討論的事，整理頭髮，曾是她的日常儀式。她仍選擇在受訪時坦然談對這件事，讓女性落髮症的掙扎可以見光。

2021 年的 12 月，她公開嘗試以更自我賦能的心態，面對落髮症，她在 IG 上秀出自己的光頭，以及一些落髮症在她的頭皮上留下的痕跡，她說：

「看到這條線了嗎？現在，我要遮蓋住這些已經愈來愈不容易了，所以我想跟你們分享，也省去大家問同樣問題。⋯⋯接下來我會完全展示我的頭，所以不會再有人問我是否動了大腦手術或其他😜 ，我和落髮症即將成為朋友⋯⋯句點！😆」

潔達正嘗試新的方式，面對自己的外觀變化，她還在摸索與「落髮症」這位朋友的關係，她希望為相關討論畫下句點，並不代表她已經準備好，接受這樣的玩笑。

如果知道那是別人的傷口、如果不確定那傷口是否已經癒合，就不要在傷口上灑鹽測試。事實上，知道傷口是否已經癒合的，只有本人。

「只是一個玩笑，為什麼要那麼認真？」

在國內外的討論中，也有人忍不住說，這不過「就是一個玩笑」，輕鬆一點，為什麼要那麼認真？

讓我們試著這樣換位思考，如果你在面對痛苦掙扎的某個歷程，你還在掙扎著面對不希望被提及的事情，在未經事前知會，就被公開地開玩笑，且令你感覺被冒犯，你會不會更認真一點看待？

是的，如果這不是我們的傷口，痛的人不是我們，我們之中，就沒有任何一個人，有資格說「只是一個玩笑，何必認真」。因為事實是，我們無法替潔達接受這個笑話，無法要求潔達及深愛她、了解她掙扎的人們，接受這個笑話。

我們還要問了，在他人傷口上灑鹽的，真的是玩笑嗎，還是那是一種傷害？

事實上，奧斯卡頒獎典禮主持上，有相關爭議不是第一次。2016 年的奧斯卡上，克里斯洛克聚焦種族歧視問題，卻也開了亞裔玩笑。林書豪甚至針對克里斯洛克發言，公開表示，「一再拿美國人認為亞裔精通數字的刻板印象以及童工當笑柄，『這種情況什麼時候才能改變？』」林書豪表示，他已經厭倦「美國歧視亞洲人，卻覺得很酷的心態、很 OK 的心態」。

善意的玩笑，不該是挑戰「玩笑與言語騷擾／言語霸凌」的界線，不該是「在他人傷口上灑鹽」。如果想要在任何傷口上灑鹽，你就必須確保並且非常了解，那傷口已經不是傷口了，那已經不會傷害到那個人／那群人。

這也不該是地獄哏。因為那是別人的地獄，不是你的。別人的地獄，不是拿來取笑的哏。如果成為把人推入地獄的人，就不能期待這樣的舉動，能為你帶來笑聲與掌聲。

奧斯卡的頒獎典禮舞台上，這不是第一次有主持人開不當玩笑，這甚至不是克里斯洛克在奧斯卡舞台上的第一次冒犯。影評人「無影無蹤」在其社群上表示，應一併對影藝學院的機制做檢視，「奧斯卡頒獎典禮是有腳本的，有提詞機提醒致詞者要說什麼話，這意味著每個笑話都是經過影藝學院批准的。」

若奧斯卡影藝學院一再讓不當玩笑在台上發生，一再缺乏種族／性別等的多元共融（D&I）思考，人們就應該要更認真看待、要求、並回過頭來檢視，究竟奧斯卡影藝學院運作的機制與組成，還出了什麼系統性的問題？會讓這樣的狀況，持續性地不斷發生。

威爾史密斯的台上一拳：當「捍衛家庭者」的角色失控

威爾史密斯，在 1990 年代開始了他的演藝事業，並隨後成為好萊塢最具募資能力的明星兼製作人之一，這屆奧斯卡，終於獲得他一直以來追求的終極認肯：奧斯卡影帝。然而，在受獎的前一刻，他對串場主持人克里斯洛克的情緒反應與揮拳，已經成了人們對這次奧斯卡的記憶。

威爾史密斯接著以《王者理查》（King Richard）電影受封奧斯卡影帝，在稍後受獎時，他說了以下這段話：

「理查德・威廉姆斯（Richard Williams）是他家人堅定的捍衛者。

在我生命中的這個時刻，在這一刻，我被上帝召喚我此生該做的事情所壓倒（overwhelmed）。

製作這部電影，我要保護安潔紐・艾莉絲（Aunjanue Ellis），他是我見過的最堅強，卻也是最脆弱的人之一。我需要保護莎奈雅・席德尼（Saniyya Sidney）和黛咪・辛格頓（Demi Singleton）飾演的維納斯（ Venus） 和塞麗娜（Serena）。

一直以來，在我的生命裡，我持續被召喚去愛人、去守護他人、為我所愛的人成為暖流。我知道，為了做我們這行，你必須能夠接受批判、虐待，你必須能讓人們瘋狂地談論你。在這個領域裡，你必須接受旁人對你的不尊重，同時間還得保持微笑，你必須假裝一切都沒有關係，沒事。

丹佐・華盛頓（Denzel Washington）幾分鐘前對我說：「在你站在頂峰的時刻，要小心：那是魔鬼來找你的時候。」

（停頓）我想，我想成為愛的載體。謝謝 Venus 和 Serena 以及整個 Williams 家族將你的故事委託給我，讓我說出你們的故事。這就是我想做的，我想要成為愛、關懷和關心的大使。

我想向奧斯卡道歉，我想向所有的提名者道歉⋯⋯這是一個很美的時刻，我不是因為拿到獎項而哭，這與獎項無關。我希望此刻能夠照亮所有人，照亮整個「王者理查」的劇組。

藝術就像生活——我看起來就像他們所說的如理查德・威廉姆斯一樣的瘋狂父親，但愛會讓你做出瘋狂的事。

感謝這份榮譽，感謝這一刻，我代表理查德，和整個家族感謝你。我希望奧斯卡會邀請我回來，謝謝。」

在威爾史密斯的得獎感言裡，人們同樣看到了，他對自己的期待，以及作為一名非裔的成功演藝人員，身上所肩負的壓力，是「不只說出自己的故事，也要運用自己的權力，說出更多非裔故事」；而作為一名自己理想的「父親角色」、一個「家庭捍衛者」的龐大壓力，也間接促成他在稍早舞台上，失控出拳洛克的暴力舉措。

在父權社會底下，父親的角色，長期被界定為「捍衛家庭／保護家庭者」，在奧斯卡舞台上，我們確實看見了這樣的角色定位，帶來的失控，以及傷害。不僅是對克利斯洛克造成傷害，也包括對威爾史密斯自身的傷害。

沒有人從中獲利。

同樣的，我們也看到另一派說法，表彰史密斯衝上台前揮拳「是個真男人」、「愛家代表」。我們也要說，揮拳與暴力，不是所謂真男人、愛家的體現。動粗，絕對不是「愛的正當行為」。不論表達抗議是否有其他方式，暴力仍不應被允許。

即使出發點是「愛」，搧巴掌仍是暴力傷害，也是犯錯

他在受獎檯上的哭泣，顯現他在眾多壓力下的潰堤，他泣不成聲，更多的是複雜情緒，他甚至預想，自己可能不再見容於奧斯卡舞台。以「家庭捍衛者」自居的「愛」，使他在最高受獎舞台上，鑄下將歷史留名的錯誤。

以愛為名，有各種情緒，但以愛為名出發的舉動，不代表皆是正當。我們確實看見，他作為一個人的人性、脆弱與犯錯，即使出發點是「愛」，我們也不能因此正當化出拳行徑。

他在感言裡，談著自己被召喚去守護家庭、劇組、以及他愛的人，可是他忘了，其實，他也被這些人給守護著。男性不必總是自居守護者的角色，很多時候，那會阻礙一個人去看見，其實，他自己也正是被長期守護、捍衛、滋養、疼愛、照顧的那個人。

而我們每一個人，從來都不是，獨自戰鬥，也不需要，獨自去搧出那憤怒的一掌。不必做國王上前戰鬥拯救，你能做的，是支持你愛的那個人，以給他／她愛的方式，表達支持與力量——讓她／他持續能夠為自己發聲、說話，讓人們願意聆聽，邀請人們去展開改變的行動。

在這場奧斯卡之後，我想我們學會很多。關於什麼是玩笑、什麼是傷害；我們看見影藝學院仍系統性地製造出缺乏多元公平共融意識的舞台，間接促成這場衝突的發生，也即將被審視；我們也看見性別角色對一個人產生的桎梏，以及隨之而來的壓力與失控；我們看見，一個人要能夠看到，自己除了是「守護者／大家長」角色以外，也是一個正在被守護／被愛的人，那也同樣重要。

今年奧斯卡，女人迷帶大家看見多元公平與共融（DEI）的思考與行動為何重要，從自我期待、家庭角色、舞台表演、到影視界全球最盛大頒獎典禮，具體落實的機制、換位思考的方式、自我同理也看見他人，那是接下來的我們這個世代，要一起共同努力的事。

本文由女人迷授權，原文連結請點「只是玩笑，幹嘛認真？」威爾史密斯揍克里斯洛克，還有哪裡出問題？