華燈初上／漫談羅雨儂的「聖光」病 3位「光」女子演出了陰暗

『華燈初上』第三季上架一個星期，追劇的觀眾應該看完全劇了，加上媒體報導篇幅很多，現在寫觀後心得，應該不算爆雷吧？！

蘇慶儀對花子說，羅雨儂對人的幫助，不過是想滿足她「想幫助別人的病」，這篇文章就來談談，羅雨儂真的有病嗎？

『華燈初上』中的每一個人都有陰暗面，酒店名字取為「光」是很有意思的隱喻。有光就有陰影，這才是正常，但羅雨儂太『光』了、已經到達「聖光」的等級，在我「思想這麼偏激」的人看來，羅雨儂是有病的。

羅雨儂有著「車馬衣裘與朋友共」的慷慨義氣；見人落難，她不管別人有沒有向她求救（這是重點），她肯定行俠仗義、伸出援手。說她夠義氣、暖心，一點也不為過，但重點是，別人沒有向她求援，而她卻伸出援手，別人的感受是什麼？別人有沒有權利拒絕這樣的幫助？

沒錯，我指的就是阿季說：「我不需要妳的施捨！」有些觀眾看到這一幕會覺得阿季（季滿如 謝瓊煖飾）真不知好歹，討債的幫派兄弟都追到酒店來了，完全不給阿季寬限、步步進逼的情況下，羅雨儂當場簽下支票，一舉還清阿季所有欠債，替阿季解圍，為什麼阿季沒有感激涕零、下跪或擁抱道謝，反而吐出「施捨」這種不識相又不感恩的話？

除了「自尊心」這個簡單的解釋之外，如果我們夠了解阿季的性格，面對羅雨儂的即刻救援，阿季用「不需要妳的施捨」已經很客氣了，因為按照阿季的個性，她應該回：「X！妳以為妳是我的誰？憑什麼插手我的事？我的事我會處理，不需要妳幫忙！」

從第一季到第三季，阿季跟「光」裡的小姐們，沒有好到有所謂「姊妹」生死與共的情誼，其他小姐們有點討厭她，她也不在乎跟其他人的關係，簡單說，職場上的人際關係，她不在意，她唯一在乎的是「生存」。她要錢！

阿季的父親用最惡毒的言語羞辱她，但卻靠她供養；她想離開這個破爛的家，還有對年齡充滿歧視的酒店生涯，阿季不惜下藥勾引中村先生，希望這個事業有點成就的日本男人可以帶她去日本，遠離所有不堪的現況，重生。

阿季的生命向來都是靠自己找出路，她解決問題的方式，外人看來或許覺得太愚蠢天真 （不管是靠簽六合彩寄望中獎來還債，還是希望成為中村太太進而迷姦他）但她從來就是靠己，不求人，就算靠自己失敗了，她也認了。當蘇慶儀把婚戒丟給她、對她說，這不是妳夢寐以求的東西嗎？我把它送給妳！最後還補上一句：「這世界向來都是結果論，贏的人都是對的，輸了妳怪誰？」語畢，露出得意詭異的笑容，揚長而去。阿季氣到只回了一個字「幹！」這就是季滿如。

中村先生的婚戒跟還清債務，都是阿季夢寐以求的東西。蘇慶儀給的方式（婚戒）非常羞辱人，但羅雨儂給的方式（還債）也沒多尊重人。

直到羅雨儂到阿季家，聽到阿季父親羞辱阿季，讓她回想起自己的原生家庭也沒好到哪裡去，這段對話讓羅雨儂跟阿季終於站在「平等」的位置上（沒有誰高誰低，我們都是一樣的人），可以交流。「我幫妳還債，妳得還錢給我。」這句話更確定兩人的平衡關係，羅雨儂的幫助讓阿季不再難以接受。

羅雨儂跟阿季這段劇情，顯示羅雨儂「幫助別人的病」有改善，她懂得她的給予，別人有拒絕的權利；她懂得給的時候，需要更多體諒受助者的心情。

儘管如此，羅雨儂「聖光」的病還是存在的。當她知道真相，蘇慶儀為了討回子維，把毒品藏在羅雨儂家、栽贓羅雨儂的事之後，竟然還能在蘇慶儀的墓前，上演兩人和解的戲碼。這不是聖人，什麼才是？

有光就有陰影，每個人都有陽光跟陰暗的一面，這才是正常人。「光」酒店的小姐們，像是阿季、百合跟愛子，就是正常人，她們知道自己的陰暗面也不假裝、不掩飾這一面，堅強跟軟弱 都坦然地活出來，讓看戲的我覺得，這三位女子，怪美的！

（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《羅雨儂真的有病嗎》，未經同意禁止轉載）