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忙死自己到底快樂在哪？很多人倒是樂在其中

遠流出版社 / 文：塞內卡
忙死自己到底快樂在哪？很多人倒是樂在其中。他們常常自不量力，好高騖遠，即使快累癱了還繼續拼命，還抱怨自己年紀大了，很多事都做不了。示意圖，圖片來源：Ingimage
忙死自己到底快樂在哪？很多人倒是樂在其中。他們常常自不量力，好高騖遠，即使快累癱了還繼續拼命，還抱怨自己年紀大了，很多事都做不了。示意圖，圖片來源：Ingimage

所以，當你看見別人天天披著官服，或是在議會裡人盡皆知，就不必羨慕對方了，因為他們要付的代價實在太大。這些人忙了一輩子，就為了讓自己的名字被用來紀年。

有些人才奮鬥了一輪，離目標還遠得很，感覺卻浪費了不少歲月。有些人耍盡卑鄙手段，好不容易爬上高位，卻發現自己圖的只是在墓碑上留名。有些人步入了晚年卻不服老，替自己立定了新志向，但厚著臉皮拼搏了一陣，身體就撐不住了。有些訟師年紀一大把，還在幫不熟識的當事人辯護，只為了討事不關己的聽眾歡心，結果還沒打完官司就離世了，真是丟臉啊！有些人不懂得過生活，只知道拚命工作，最後弄得因工殉職，真是丟臉啊！有些人忙著收款，又不想觸怒遺產繼承人，最後忙到一命嗚呼，真是丟臉啊！

我腦中還有很多例子，而且我一個都不想漏講。譬如塞克圖斯．圖拉尼烏斯（Sextus Turannius），他的勤奮人盡皆知，但在他高齡九十歲那年，卻被皇帝蓋烏斯解除了所有職務。於是他回家躺在床上，擺出已死的樣子，要全家一起弔唁他。僕人眼見老主人閒閒無事，只能跟著唉聲嘆氣，直到後來皇上將老主人復職了，眾僕人們才不再難過。

忙死自己到底快樂在哪？很多人倒是樂在其中。他們常常自不量力，好高騖遠，即使快累癱了還繼續拚命，還抱怨自己年紀大了，很多事都做不了。

超過五十歲的公民，是不會被政府徵召入伍的；超過六十歲的人，是不會被找進元老院擔任議員的。這些人不是為了守法而忙得團團轉，純粹是自討苦吃。為人犧牲奉獻還不夠，他們甚至會強迫別人犧牲奉獻，不給彼此喘息的空間，讓大家痛苦不堪。

圖為《論人生短暫》書封，遠流出版提供
圖為《論人生短暫》書封，遠流出版提供
可惜，這樣的人生不會有任何收穫和樂趣，更無法讓心靈成長。這種人從不認真面對死亡，眼高手低的習慣總是改不掉；有些人還會認真計劃身後事，思考墓碑該蓋多高、該刻上哪些豐功偉業、火葬柴堆裡該擺哪些陪葬品、葬禮該辦得多盛大。其實，他們的葬禮上應該點滿火把和燭台，因為他們活過的時間實在太短了。

（本文出自《論人生短暫》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

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