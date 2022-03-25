軍人子弟常換學校從來沒被排擠 聰明母親做到了這一項

霸凌不是只有肢體上的傷害

開學後，許多家長開始煩惱，因為他們發現不管這個社會多麼文明，孩子幾乎都免不了被霸凌。去跟老師反應似乎沒有什麼效果，因為班上學生多，老師不可能二十四小時盯著孩子，加上有些霸凌不是肢體上的，而是語言的嘲諷，甚至是非語言的排擠或孤立。

這個現象在全世界各個社會都存在，因為它牽涉到人類求生存的本性，當資源缺乏時，這個劣根性會顯現出來。因此我們需要教孩子如何應付別人的不友善及如何保護自己。

其實人性是本善的，大部分的人是好的，所謂惻隱之心人皆有之，老虎獅子不餓時也不會去捕捉獵物，但是在資源不夠或是在災難發生時，人會變得自私，因為那時不是你死便是我活，而求自己基因的傳衍下去，是登錄在我們的基因上的（演化的定義就是求基因的延續）。在自然界中，強者通常占有較好的地盤，有較多的食物，有較多的交配權，好讓自己的基因傳下去，為此「排序」在群體生活的動物中就很重要，所有的動物在進入一個新團體時，都會面臨被較量的狀況。

中國是個講儒家中庸之道的社會，我們一般教孩子處世的原則是人不犯我，我不犯人，但是人若犯我，我必反擊，只有這樣才能避免自己第二天不被欺負。

一般學校都規定不可以打人，打架要被記過或開除，但是每個孩子從成長的經驗中都知道，如果被挑釁，必須要反擊，不然被貼上懦夫（coward）這個標籤後，以後在學校的日子很難過。因為柿子撿軟的吃，欺軟怕硬，得寸進尺是動物的本性，如果因為教室小，避不開捉弄的同學，唯一的方式便是站起來打一架，讓對方知道我不會成為你嘲弄的對象，我會維護我的尊嚴。不然牆倒眾人推，來欺負的同學會更多，今天忍一下，明天忍一下，久而久之，孩子會畏懼上學。

曾有一個轉學生，上學第一天就有同學欺負他，他去上廁所回來，發現書包整個被倒在地上，有人踩著他的課本跳舞。他立刻衝上去，撞倒那個踩他書包的大個子。當然，他被處罰，家長馬上被叫到學校來，但是從此以後，沒有人敢動他的東西。

以暴制暴是不得已的下策，上策是替孩子找到新朋友。朋友是力量，俗語說「單絲不線，孤掌難鳴」，在被人欺負時，只要有人跳出來主持正義，別人會忌憚三分。同時霸凌也不是只有肢體上的傷害，還包括孤立、嘲諷等情緒上的凌辱，所以在學校有朋友的支持很重要。

有一個孩子他父親是軍人，常隨父親調防而必須換學校。他的母親很能幹，每次換到一個新的環境，便帶他熟悉大街小巷，告訴他萬一被人圍堵時，可以從小路逃回家。然後替他開個小型的Party，把附近的小孩都請來玩，認識他，幫他交朋友。他母親會觀察哪一個小朋友是這個社區的孩子王，看準了以後，就跟那個孩子講：「如果你每天早上來我家跟我的兒子一起去上學，我會每天給你巧克力餅乾。」因為小學生都是走路上學，對那個孩子來講，繞點路就有餅乾可吃，當然願意。他就這樣每天跟「老大」一起去上學。同學不知道他跟老大的關係，只看到他跟老大形影不離，就不敢去欺負他，反而會來討好他。他說他感謝母親的未雨綢繆，不管換多少個學校，他從來沒有受到排擠，每次都能很快的就打入了學校的核心團體。所以替孩子交到好朋友非常重要，尤其在他們進入青春期後。

清初名臣張英曾在遺囑中交代「保家莫如擇友」，若是交到好朋友，孩子是終身受益。父母也要在平時，告訴孩子自己長大的經歷，讓他知道這是人生的一個階段，人離開父母懷抱就不再是寶，而是草了，父母也是這樣挺過來的，不要自怨自艾了。

圖為《進步一點點，人生就會不一樣》書封，天下文化提供 人生本來就是不斷的磨練與適應，見招拆招是生存的必要條件。霸凌是不對的事，自己不要做，但碰到了，也不要逃避，沒有一番冰雪是不會有撲鼻梅香的。

（本文出自《進步一點點，人生就會不一樣》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）