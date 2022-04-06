慣於將寒暑假塞滿滿？洪蘭：讓孩子放空才能創造

何妨在假期放空

快要放寒/暑假了，父母又開始焦慮，寒/暑假不知給孩子上什麼補習班才不會讓他們空過時光？這是個好問題，時光的確不可以空過，但是學什麼才最對他們最有利？

現在科技的進步非常的快，以前對「快」的形容詞，如日新月異、一日千里，都好像不足以描繪現代科技帶給我們的衝擊。我們的孩子離開學校，進入社會所要用到的知識還沒有發明，他要做的工作還沒有出現，因此在就學的階段，父母能替他們做的，便是打好他「聽說讀寫」四個基本功的基礎。這四個基本功就像個建高樓的鷹架，讓他可以持續往上爬，學習新的知識和技能。不過因為現在企業都是團隊合作的方式，所以孩子的人際關係也很重要。也就是說，光有知識和技術不夠，他還需要好的EQ、可以和別人和睦相處。

現在很多的企業在徵才方面，已經發出這樣的聲音：「我不在乎你硬體知道多少，因為硬體我可以教你，我要的是你的『軟體』，你得帶著它來我的公司。」「軟體」就是個人特質和學習能力，包括好奇心、學習力、社交力、熱情，尤其人格定型了很難改變，而一個公司的成敗除了領導人，其餘在於它員工學習的態度、敬業的精神和高度的群體向心力。所以這個寒假父母不妨朝這些方向去思考。

說實在，知識易得，人品難求，尤其是人際關係，孩子一定要學會，最重要的人際關係是他和他自己的關係，他得看得起自己，別人才會看得起他。很不幸的是，大部分的孩子在目前分數掛帥的制度下，對自己鮮有信心（畢竟每一班的第一名只有一個，而且即使是第一名，也會擔心自己隨時會被第二名所取代），所以必須培養出孩子的長處，他對自己才會有信心，父母可利用寒假從這方面去加強。

在二十一世紀，掌握資訊就是掌握勝機。掌握資訊要靠閱讀，因為眼睛是吸取訊息最快的方式，比耳朵快了三倍；掌握勝機則需要原創力與反思能力。實驗發現這二者都必須在大腦的放空的情況下才會發生。

神經學家發現躺核磁共振中的大學生，在解完一道數學題，等待下一題目出現時，大腦會進入一個叫做「default」的狀態，就是我們平日胡思亂想、做白日夢的狀態，這個狀態愈強，創造力愈高。但是創造力並非無中生有，它是在每個人都看到的東西上，看到別人沒有看見的地方。也就是說，用別人沒有想到的方法，看到別人沒有看到的東西，想到別人沒有想到的地方，這需要孩子心思放空、思緒自由翱翔才有可能，所以這個寒暑假不要把孩子的時間塞滿，給他一點自由的時間去冥想和反思。

蘋果的賈伯斯（S. Jobs）說的好：「真正的智慧不是單一領域的專業知識，而是以意想不到的方式結合不同領域的能力。」請帶孩子去書店或圖書館，挑他有興趣的書，如有可能，和他討論，確定他有讀懂。

圖為《進步一點點，人生就會不一樣》書封，天下文化提供 假期本是休息的時間，給他計畫，給他規範，讓他在這短短的寒暑假中，既休養到了身體，也充實了心靈。

（本文出自《進步一點點，人生就會不一樣》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）