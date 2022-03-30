國中女替母親賣菜吼她不標價 婦人反誇讓她聽了大驚

你快樂，所以我快樂

疫情嚴峻之時，恐慌引起的焦慮很容易使人脾氣暴躁，加上學校停課、公司停班，一家人整天擠在小小的空間裡，累積的摩擦使人一不小心，就說出藏在心中不該說的話，難怪焦慮症大大增加。要對付這個現象，心理學上有二個方法：一是防禦性的悲觀，二是控制負面思想。

防禦性的悲觀是鼓勵病人把最壞的情況想像出來，然後寫下可能的解決方法。人一旦知道了怎麼應付，焦慮就減輕了許多。

負面思想較難控制，因為它的臨界點很低，只要一點提示，很容易就馬上觸發。過去醫生是勸病人不要這樣想，後來發現它一點用也沒有，愈不要這樣想，愈是會這樣想（這個實驗是叫學生「不要想白熊」，結果所有的學生都去想白熊了）。唯一的方式是用「你要的念頭」去取代「你不要的念頭」。所以在焦慮煩躁時，手邊要有一些能讓你啟動快樂感覺的回憶。

過去的研究發現，人可以很仔細的提取過去的情境，也可以重溫一次那個情境的感受，因此只要一感到焦慮快要出現，就立刻去啟動那個快樂的感覺，阻止焦慮出來。所以人需要有個快樂銀行，平日儲存最喜歡的照片或歌曲到裡頭，並練習提取，使一想到，快樂的感覺就能立刻出來。

人不太可能整天快樂，所以只要正向的感覺大於負面的情緒即可。一味追求快樂反而會使自己不快樂。情緒很抽象，不容易捉摸，心理學上有個測量情緒的方法：實驗者每天隨機打電話給參與實驗的大學生，問他們現在在做什麼，在○到六的情緒量表中（○：沒感覺，六：感覺強烈），你的數字是多少？再從快樂、緊張、憤怒、擔憂等情緒形容詞中，選一個出來描述你現在的感覺。這個方法可以算出情緒的指數，如一天清醒十六小時，有四個小時是在不愉快狀態，那麼你的負面情緒指數便是二五％。知道了自己平日的情緒狀態後，便可以去改變它，即從情緒著手，改變心情，最後穩定成性情。

情緒是個很容易受到環境影響的心理狀態，所以在疫情時，要盡量說好話，做好事，因為真正的快樂來自使別人快樂。

一個週六的早晨，我在市場看到有個國中女生在替她母親賣菜。那時正好有人問：這菜怎麼賣？她臭著臉，回頭大聲吼她媽媽說：「媽！這個菜怎麼賣？ 你不標價錢，是要我怎麼替你賣？」我聽了很驚訝，這怎麼是跟媽媽講話的態度？

正要出聲，旁邊有個太太跟我眨個眼，也大聲說：「你真乖，星期六沒跟同學去玩，來幫媽媽賣菜。」她聽了一驚，緊蹦的臉馬上和緩下來，她那汗流浹背的母親也趁機討好的說：「是啊！這麼熱的天，幸好有女兒幫忙。」現場的氣氛就輕鬆了下來，後來有人再問價錢時，我注意到她的口氣好了許多。

圖為《進步一點點，人生就會不一樣》書封，天下文化提供 當疫情變嚴重，自保的方式之一就是提升自己的免疫力。千萬不要被政客激怒，活著便是贏家。

（本文出自《進步一點點，人生就會不一樣》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）