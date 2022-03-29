小女孩讀900本書「與著作等身」 竟是母親要她做假

重量不重質的閱讀怪現象

差不多二十年前，政府用公權力來推動閱讀，短短一年的時光，小博士、小狀元紛紛出籠。有一次，某校長邀我去參加閱讀成果發表會，並頒獎給這些小博士。有一個二年級的小朋友讀了九百本書，書堆起來跟她的身高一樣，真是「著作等身」。在典禮開始前，我看她很緊張，在台上發抖，便想用閒聊方式來替她舒壓。我指著桌上那些琳瑯滿目的繪本，問她最喜歡哪一本？她搖搖頭答不出來。我拿起最上面一本說：來，講個故事給老師聽！告訴我這本書在講什麼？

那時正好哈佛大學的史諾教授（Catherine Snow）發表了研究報告，認為說故事給同學聽是最好的驗證閱讀效果的方法，因為說故事時，動用到詞彙、故事結構、邏輯順序及孩子對故事的解釋，所以我也想試一試。

看到這孩子仍是搖頭，我就說，老師很想聽你說故事耶，這麼多本書，你隨便拿一本講給我聽好嗎？這時她突然大哭起來，告訴我她一本都沒讀過，是她媽媽叫她抄學習單，把書名、作者、出版社都抄上去，然後抄一句「佳句摘錄」，再在紙頭旁邊的空白欄隨便畫一張圖交上去就好。因為老師並沒有拿著書去核對圖有無對應故事，所以她媽媽每個禮拜天都帶她去市場樓上的社區圖書館抄學習單，一天可抄二十多本，但是她自己一本都沒看過。

我聽得目瞪口呆，竟有父母為著小博士的虛榮，不擇手段要孩子做假，做了最壞的榜樣。我把老師和家長都找來，想不到家長不但不認錯，反而當場打孩子一個耳光，罵她多話。最後，校長以孩子臨時身體不舒服，先行離場為理由，獎盃沒有發給她，但也沒有說為什麼，以保留孩子的顏面。

這是我對台灣閱讀重量不重質的方式很不以為然的原因之一，我跟老師說，不要寫學習單，不要把閱讀變成功課，要鼓勵學生講故事給別人聽，孩子一定要懂，才講的出來，尤其在二十一世紀，能夠正確表達自己的意思很重要，空有滿腹經文，口不能言，也是枉然。

另外，公家買書給學校的弊端更是令人痛心疾首，因為我曾經和信誼基金會的張杏如執行長、遠流出版公司的王榮文董事長坐在教育部購書委員會中。

我們都為政府終於要撥款買書給小朋友看了而相當興奮，想不到政府有個最低標的政策，我們所開的書單都不能購買，因為好書比較貴，能夠買的是不到一百元一本的爛書，我看到「減肥十八招」這類一本五、六十元的書時，真是大吃一驚，這種書不值得看，傷眼還費神。

可恨負責買書的南部某校長大言不慚的告訴我，這是行規，叫我不要興風作浪。幸好這個情形在九二一地震餘款成立閱讀協會後，改善了很多，現在買共讀的好書已經形成風氣，學生應該有好書可讀了。

圖為《進步一點點，人生就會不一樣》書封，天下文化提供 這是二十年前的怪事，台灣有在進步，只是速度太慢。孩子的學習和成長都不能等，請問在這二十年間，又有多少孩子，因為政府的蹉跎，沒有讀到好書就畢業，進入社會去工作了呢？沒有閱讀習慣的孩子，他一生是不一樣的。

（本文出自《進步一點點，人生就會不一樣》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）