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一句話瞬間傳達出意境 左撇子是天生的標語作家

如何出版社 / 文．加藤俊德
標語是只用一句話瞬間傳達出意境，這種寫作能力絕對是左撇子的看家本領。圖片來源：Ingimage
標語是只用一句話瞬間傳達出意境，這種寫作能力絕對是左撇子的看家本領。圖片來源：Ingimage

左撇子能夠發揮其豐富構想的領域，就是廣告方面的標語寫作。你可能會想：「可是處理言語的是左腦，難道不是右撇子才擅長寫標語嗎？」當然，右撇子或許很擅長用邏輯縝密的文章說明自己想說的事，但標語是只用一句話瞬間傳達出意境，這種寫作能力絕對是左撇子的看家本領。

西脇順三郎的詩集《Ambarvalia》中，收錄了一首只有短短三行的詩〈天氣〉。在一個猶如「寶石翻覆」的早晨 好似有人在門口與誰耳語 那是神誕生的日子 光是讀了這句「在一個猶如寶石翻覆的早晨」，腦海裡應該就會出現「晨光閃耀得就像是綴滿了寶石」的情景吧。 我認為像這樣讓人一讀就能立刻在腦中浮現畫面的「圖像語言」，是最厲害的標語寫作手法。

「寶石」「早晨」「翻覆」這些詞語，大家應該都能看懂吧。 而將這些零散的單字組合起來的，就是「圖像」。

左撇子就像是按下照相機的快門一樣，擅長在一瞬間將情景記錄成為影像。所以才能將這個情景結合言語，寫成獨特的標語。能夠掌握本質的右腦 所謂的標語，本來就是要用短小精練的詞語表達出概念。

圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
在組合詞語、建構訊息以前，必須先掌握到事物的本質。 而右腦，擁有能夠俯瞰全體的視野。由此可知，標語寫作要能夠綜合掌握事物的本質，再用詞語表述，這正是左撇子擅長的能力。

（本文出自《左撇子的隱形優勢》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

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所謂的標語，本來就是要用短小精練的詞語表達出概念。標語寫作要能夠綜合掌握事物的本質，再用詞語表述，這正是左撇子擅長的能力。

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