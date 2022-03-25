快訊

最後通牒！俄軍接最終命令、烏俄戰爭「結束時間點」曝

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慣用手不同差很大 一張圖搞懂左撇子的「宿命」

如何出版社 / 文．加藤俊德
如何出版社提供
如何出版社提供

左撇子最獨特的就是「宿命」

在同一個地方、同一時間，做同一個行為，只要慣用手不同，回饋到腦部的體驗性質就不一樣。 就是這個差異，讓身為少數派的左撇子具有獨創性。

造成左撇子和右撇子的腦內體驗不同的一大原因，就是慣用手不同的人無法站在相同的觀點看待事物。

人都會特別注意慣用手所在的方向，右撇子會注意右側，左撇子則會注意左側。也就是說，即使左撇子和右撇子待在同一個地方，也會看向與右撇子不同的方向、聽見不同的聲音、感受到不一樣的感覺。 而且，人在接觸周遭的事物時，會在無意識中運用自己擅長的腦區來獲取資訊。

比方說閱讀文字，假設擅長聆聽記憶別人說的話、擁有較高語言能力的右撇子，有九成的資訊是透過語言獲得，剩下的一成則是來自非語言媒介。 而假設左撇子有六成資訊是來自語言、剩下四成來自非語言，右撇子和左撇子所獲取的資訊中，會出現三成的語言資訊差異，而非語言資訊也會有三成差異。 這樣的差異經年累月下來，就會變得非常懸殊了。

即使過著相同的生活，腦部體驗依然不同 實際上，也有很多研究報告指出，即使讓右撇子和左撇子處理同一道課題，腦內的反應也不會一樣。 這就代表，即使過著相同的日子、活過相同的人生，右撇子和左撇子的腦部體驗依然有很大的差異。

圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
例如兩者在同一天、同一時間爬同一座山，右撇子所說的「今天真開心」，和左撇子所說的「今天真開心」，可能代表著截然不同的感受體驗。 這種差異累積下來，才使得左撇子在日常生活中逐漸建構出自己獨特的個性。

（本文出自《左撇子的隱形優勢》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

延伸閱讀

球道改變了「Lefty」左撇子在運動比賽較占優勢？

一句話瞬間傳達出意境 左撇子是天生的標語作家

相關新聞

軍人子弟常換學校從來沒被排擠 聰明母親做到了這一項

有一個孩子他父親是軍人，常隨父親調防而必須換學校。他的母親很能幹，每次換到一個新的環境，便帶他熟悉大街小巷，告訴他萬一被人圍堵時，可以從小路逃回家。

慣用手不同差很大 一張圖搞懂左撇子的「宿命」

在同一個地方、同一時間，做同一個行為，只要慣用手不同，回饋到腦部的體驗性質就不一樣。 就是這個差異，讓身為少數派的左撇子具有獨創性。

一句話瞬間傳達出意境 左撇子是天生的標語作家

所謂的標語，本來就是要用短小精練的詞語表達出概念。標語寫作要能夠綜合掌握事物的本質，再用詞語表述，這正是左撇子擅長的能力。

國文課上到師生一起落淚 原來是讀了她的文章

我試著將這些東西放進課堂，和課文結合。讀莊子時我們看奇異博士，讀琦君〈髻〉時我們看〈甄嬛傳〉；讀〈蘭亭集序〉時我們看電影〈天外奇蹟〉，讀魯迅〈孔乙己〉時我們看〈寄生上流〉。

球道改變了「Lefty」左撇子在運動比賽較占優勢？

在運動的世界裡，左撇子有「左架站位」「lefty」等稱呼，總會被人另眼相看。 我經常聽說很多人只因為是左撇子，就受到很多運動類的社團招攬入隊。

蔡詩萍看大S閃電再婚像「驀然回首」：愛情難有 再一個20年

大S與「酷龍」具俊曄，終於在台得以相見。作家蔡詩萍引大藝術家米開朗基羅與詞人辛棄疾曾說過的名言，祝福兩人，認為這樣等待20年的感情真的很難得，兩人在20年內肯定也沒忘了對方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。