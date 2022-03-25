慣用手不同差很大 一張圖搞懂左撇子的「宿命」

左撇子最獨特的就是「宿命」

在同一個地方、同一時間，做同一個行為，只要慣用手不同，回饋到腦部的體驗性質就不一樣。 就是這個差異，讓身為少數派的左撇子具有獨創性。

造成左撇子和右撇子的腦內體驗不同的一大原因，就是慣用手不同的人無法站在相同的觀點看待事物。

人都會特別注意慣用手所在的方向，右撇子會注意右側，左撇子則會注意左側。也就是說，即使左撇子和右撇子待在同一個地方，也會看向與右撇子不同的方向、聽見不同的聲音、感受到不一樣的感覺。 而且，人在接觸周遭的事物時，會在無意識中運用自己擅長的腦區來獲取資訊。

比方說閱讀文字，假設擅長聆聽記憶別人說的話、擁有較高語言能力的右撇子，有九成的資訊是透過語言獲得，剩下的一成則是來自非語言媒介。 而假設左撇子有六成資訊是來自語言、剩下四成來自非語言，右撇子和左撇子所獲取的資訊中，會出現三成的語言資訊差異，而非語言資訊也會有三成差異。 這樣的差異經年累月下來，就會變得非常懸殊了。

即使過著相同的生活，腦部體驗依然不同 實際上，也有很多研究報告指出，即使讓右撇子和左撇子處理同一道課題，腦內的反應也不會一樣。 這就代表，即使過著相同的日子、活過相同的人生，右撇子和左撇子的腦部體驗依然有很大的差異。

圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供 例如兩者在同一天、同一時間爬同一座山，右撇子所說的「今天真開心」，和左撇子所說的「今天真開心」，可能代表著截然不同的感受體驗。 這種差異累積下來，才使得左撇子在日常生活中逐漸建構出自己獨特的個性。

（本文出自《左撇子的隱形優勢》，如何出版，未經同意禁止轉載。）