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球道改變了「Lefty」左撇子在運動比賽較占優勢？

如何出版社 / 文．加藤俊德
圖為2021年的全國運動會桌球男團體賽，擁有「黃金左手」的林昀儒，即為左手持拍。聯合報資料照／記者邱德祥攝影
圖為2021年的全國運動會桌球男團體賽，擁有「黃金左手」的林昀儒，即為左手持拍。聯合報資料照／記者邱德祥攝影

在運動的世界裡，左撇子有「左架站位」「lefty」等稱呼，總會被人另眼相看。我經常聽說很多人只因為是左撇子，就受到很多運動類的社團招攬入隊。

那麼，實際上左撇子在運動時真的比較吃香嗎？ 比方說，在上場人數較多的排球和曲棍球等比賽中，一旦遇到左撇子對手以左右相反的方式攻來，應該會非常難以招架才是。 如果是棒球，左撇子投手擲出的球很難擊中，而且比起站在本壘板左側打擊格的右打打者，站在右側打擊格的左打打者距離一壘顯然更近，所以算是占了優勢。另外像籃球、足球等需要用到雙手雙腿的比賽也是，每個選手應該都很討厭對手以不熟悉的球路進攻吧。 左撇子在個人賽和少人數的比賽當中，更能發揮他們的強項。 在網球、羽球、桌球等使用球拍的比賽中，左撇子的正拍與反拍不同於右撇子，球道會改變，應該會讓對手覺得很麻煩。

而慣用手影響最大的，應該就是武道和格鬥技了。 有研究結果指出，右撇子要是遇到對手從自己不習慣的左側攻過來，應戰的疲勞也會加倍，容易失去專注力，因此左撇子選手的勝算比較高。

當然，還是有些運動比賽的勝負與慣用手無關。 像是體操、游泳這類個人競賽，不太會因為慣用手而產生差異。不過，只要不是計分制，而是和對手對戰的競賽，左撇子肯定更有利。

圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
圖為《左撇子的隱形優勢》書封，如何出版社提供
占了九成人口的右撇子，遇上只占一成的左撇子的機率很低，鮮少有機會練習對付左撇子，所以才很難攻克左撇子的選手。

（本文出自《左撇子的隱形優勢》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

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