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蔡詩萍看大S閃電再婚像「驀然回首」：愛情難有 再一個20年

聯合新聞網 / 綜合報導
蔡詩萍引用米開朗基羅和辛棄疾的名言，祝福大S和具俊曄兩人的婚姻。擷自大S和具俊瞱IG
蔡詩萍引用米開朗基羅和辛棄疾的名言，祝福大S和具俊曄兩人的婚姻。擷自大S和具俊瞱IG

大S與「酷龍」具俊曄，終於在台得以相見。作家蔡詩萍引大藝術家米開朗基羅與詞人辛棄疾曾說過的名言，祝福兩人，認為這樣等待20年的感情真的很難得，兩人在20年內肯定也沒忘了對方。

蔡詩萍認為，大S與具俊曄兩人憑藉著「20年未換的電話號碼」聯繫上，卻又因疫情，憑藉著視訊，找回往昔戀人的感覺，最後終成眷屬，完全符合了「浪漫電影」的所有題材。就像大藝術家米開朗基羅所說的：「其實這型體本來就存在於大理石中，我只是把不需要的部分去掉而已！」也與詞人辛棄疾的名句：「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」十分相襯。

同在婚姻裡的蔡詩萍進一步分析了三種不同「浪漫」的差別，認為「感情的浪漫」與「婚禮的浪漫」和「婚姻的浪漫」箇中滋味只有當事人最懂。當浪漫遇上現實的角色期待，還有更多的兩方家庭對男女雙方的角色期待時，離婚的結果其實不那麼令人意外；他也認為，如果大S沒那麼快再次閃婚，也許這段「感情的浪漫」就不會那麼地傳奇。

蔡詩萍從兩人的心理面看，認為譜成這段傳奇的關鍵其實不只在20年沒換過的電話號碼，也在於「男方顯然沒有忘情大S」與「女方肯定也沒有忘記男方」的感情基礎上；加上時空與人生的流變催化，兩人能在「並不老矣」的此刻，「重新再愛一次，這，怎能不浪漫呢？！」

他坦言，也許這段感情要突破「很多的障礙」，但也恰好是這樣的障礙才能譜出這場超越時空的「舊情綿綿」，「浪漫在時間的延宕，浪漫在空間的阻擋」。也許正如米開朗基羅所言，去除那些人生「不要的」，才能明白其中所要。也許就像辛棄疾寫的，「驀然回首」那人正在燈火闌珊處。

他祝福大S，也祝福具俊曄，「人生很難，等了20幾年再愛一次，還有什麼好猶豫，好害怕的呢？愛下去吧，愛情難有再一個20年！」

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