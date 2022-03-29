小三爭寵贏或輸？見姨娘打扮要母親比照辦理 母親卻放棄了

在琦君的回憶中，父母都是這麼好的人，她敬仰孺慕著父母，一如父母對她無微不至的愛。她深愛父母，卻也因父母痛苦煩憂。在外工作的父親總算回家了，但帶回了一個姨娘。年輕貌美的姨娘受過教育，房間裡有個大書櫃。她風姿綽約，打扮入時。琦君描寫姨娘梳妝的畫面：

（姨娘）洗完後，一個小丫頭在旁邊用一把粉紅色大羽毛扇輕輕地扇著，輕柔的髮絲飄散開來，飄得人起一股軟綿綿的感覺。父親坐在紫檀木榻床上，端著水煙筒噗噗地抽著，不時偏過頭來看她，眼裡全是笑。姨娘抹上三花牌髮油，香風四溢，然後坐正身子，對著鏡子盤上一個油光閃亮的愛司髻，我站在邊上都看呆了。─琦君，〈髻〉

孩子的眼是最澄澈的，小小琦君也被姨娘的嫵媚震懾，更見母親的頹勢。琦君曾要求母親也如此打扮，但母親只沉著臉，說：「你媽是鄉下人，那兒配梳那種摩登的頭，戴那講究的耳環呢？」

讀到此，學生有些不平：「老師，琦君媽媽也太早放棄了吧！改造一下，說不定還有機會啊！」

我想了想，播放了一段《後宮甄嬛傳》中的劇情：

在專寵甄嬛多日後，為平衡後宮怒氣，皇帝偶然翻了齊妃的牌子。接獲皇上將到訪的消息，年老色衰、失寵已久的齊妃傻住了，驚喜之下險些摔了一跤。「皇上大半年沒來我這了。」她又命人趕快為己梳妝更衣：「拿粉色的衣服來，皇上說過我穿粉色的好看。」皇上偶然稱讚的一句話，齊妃深深的記在心裡。但盼來了半年未至的夫君，夫妻間卻毫無交集可談，齊妃小心翼翼地伺候皇帝，話題顛來倒去只能在兒子身上打轉。心念著甄嬛的皇帝很快沒了耐性，瞥眼見到齊妃身上的粉色衣服，滿是不順眼：「這身衣服不好看，下次別穿了。」費心打扮沒想到招來的是厭棄，齊妃滿是惶恐，怯怯地道：「皇上，您以前最喜歡臣妾穿粉色。」「粉色嬌嫩，你也不想想你幾歲了？」話不投機，皇上坐立難安，轉身就走。留下滿臉悵然的齊妃。

半年的等待，換不到半小時的相聚。當年夫君的一句稱讚，她用半生牢記，卻抵不過青春歲月的流逝。齊妃在《甄嬛傳》中並不是亮眼的存在，人老珠黃、心性愚鈍狹隘，她沒有甄嬛的慧黠多才，沒有華妃的嫵媚鮮麗，更不懂如何婉轉獻媚；但這麼一個平凡無奇的女子，或許更普遍的代表著一整個群體——那是群被丈夫視為「平庸」，不曾被放在心底的棄婦。但這樣的女子，可能更幽微的展現了「女為己悅者容」的悲哀。一身不得體的粉衣，緣起於多年前夫君隨口一句的稱讚，卻是她放在心裡惦念著的記憶——如今卻成了夫君奚落的笑話。此後，戲劇中齊妃再無穿過粉色。

藉由齊妃，也許我們能稍稍推測，為何琦君母親早早放棄了打扮的念想，在這場爭寵戰役中提早棄甲投降。在失去愛情的那刻起，這場仗早就輸了。勉強自己去作毫無勝算的改變，還不如維持住最後保守的尊嚴。從此，小琦君墊著矮凳替母親梳頭，在鏡中看到母親的茫然失神。走廊另一邊，不時飄來父親和姨娘琅琅的笑語聲。

最善良的人，卻也不自覺地做著最殘忍的事

父親是那樣謙謙溫潤的君子，卻也是傷害母親最嚴重的人。而母親，那麼溫暖慈愛的母親，也曾作出另一件錯事。琦君的小說《橘子紅了》，改編自她家中的故事。書中的「伯父」娶了二姨娘多年而無子，最後，家鄉的正妻「伯母」以傳承香火的理由，又為丈夫討了第三房姨娘，貧苦人家的女兒秀芬。

讓三姨娘入門，第一個理由是正房應為家族的香火延續，這是傳統賢妻的使命；第二也是伯母的私心，想用更青春的三姨太，挽回丈夫的心。無奈，大伯的心還是牢牢繫在二姨太身上，最終，家裡只是多了一個更年輕的棄婦。小說中，秀芬最後因流產而死。琦君說，這是她給秀芬最好的結局了，因為真實故事裡的「秀芬」，在父親死後被逐出家門，漂泊多年後相遇，「秀芬」對自己的半生淒涼，只淡淡說句：「我的墓早就築好了。」

小說所寫雖有改編，但大部分的故事原型，正是投射於琦君父母的真有其事。小說裡，琦君極力描寫伯母對秀芬的善待呵護，就那個時代而言，能遇到這麼溫暖仁厚的大婦，對妾室來說已是幸事。我們無法挑出伯母的錯處，她真的善待了秀芬，卻也造就了秀芬一生無怨可訴的悲劇。

還是要怪大伯嗎？怪他的心之所系？還是怪他在那個時代下「傳宗接代」、「三妻四妾」的固有思維？

白先勇在〈棄婦吟：琦君的《橘子紅了》〉評論中說：「琦君的作品這些『好人』卻往往做了最殘酷最自私的事情來——這才是琦君作品中最驚人的地方。」

什麼是愛？什麼是恨？

〈孤味〉的最後，秀英終於見到了「那個女人」，蔡小姐。

秀英和情敵「蔡小姐」有了一番長談。在對方轉述丈夫言語中，聽到自己隱瞞多年的某件心事——秀英終於和丈夫、和情敵、也和自己多年的不甘和解。告別式的早晨，秀英簽下了離婚協議書——遲了二十年的簽名，燒給那個早就離去的男人。在這之前，她始終堅持丈夫遺像要放一張年輕時的照片；但到了告別式當天，她將遺像換成了最接近丈夫年紀的老態留影。

為什麼要換照片？

學生回答十分成熟：「秀英記憶中的是年輕時的丈夫，所以剛開始她堅持要放她記憶中的樣子。可是，丈夫早就離開她的生活了。陪伴丈夫晚年，參與丈夫人生的，一直都是蔡小姐。」

從籌辦喪禮開始，秀英北上去探訪丈夫生活的地方，試圖拼湊離家之後，丈夫那陌生的後半生。如果記憶早就停止更新、生活早就再無交集，我們堅持愛著的、恨著的，到底是什麼？是不甘？還是執著？

電影最後，秀英簽下了遲了半輩子的離婚協議，選擇放手。告別式現場，她將「未亡人」的位置，留給了蔡小姐。在送走丈夫的最後一天，她選擇了成全。

「這樣小三不是贏了嗎？電影到最後還是要叫女人包容忍讓嗎！？」當初電影上映時，網路上曾有一番論戰。有些網友對這樣的結局忿忿不平。可是，請你試著緊緊握住拳頭——有沒有發現？握拳不但什麼都抓不住，指甲戳入掌心，痛的還是自己。「人世間，什麼是愛，什麼是恨呢？」課文中，琦君拋出了一個大哉問。我也想問一聲，人世間，什麼是贏？什麼是輸呢？

〈髻〉的最後，父親過世後，母親和姨娘反倒成了患難相依的伴侶。甚至在父母先後過世，戰亂飄零，來到台灣後，姨娘也成了琦君唯一的親人。那個曾為了琦君喝了父親鮮奶而嚴厲訓斥，讓小琦君害怕不已的姨娘；那個挑剔牛奶溫度要跟她嘴唇皮一樣溫度，讓琦君心生不滿的姨娘，到了晚年，也稍改了過往積習，她將鮮奶留給琦君喝，還特意為琦君買了方糖，說比砂糖乾淨。（參見〈鮮牛奶〉一文）

在台灣的日式房屋的長廊裡，姨娘當年如雲青絲也只剩一小把絲絲白髮，最終骨灰也只寄存在寂寞寺院中。「人世間，什麼是愛，什麼是恨呢？」「這個世界，究竟有什麼是永久的，又有什麼是值得認真的呢？」琦君淒然的提問，誰能給絕對答案呢？

〈孤味〉的最後，秀英和情敵「蔡小姐」有了一番長談。在對方轉述丈夫言語中，聽到自己隱瞞多年的某件心事，秀英終於和丈夫、和情敵、也和自己多年的不甘和解。在通俗戲劇表現裡，反派的嘴臉總是清晰易見，但在真實人生中，太多冷暖自知的糾葛盤繞，誰能是絕對沒有犯錯的？當我們從琦君多篇文章裡還原父親、母親、姨娘三人的形象，就會發現，無論他們做錯了什麼，琦君的筆觸都不見責備。

圖為《上一堂人生國文課》書封，遠流出版社提供 也許，這就是琦君的溫柔敦厚。她明白這些她所深愛的長輩都是好人，但都不是完人。她更明白，每個人都有自己的地獄，那是他們一生的苦痛所在，也是一生需面對的課題。文章的最後，看著老去的姨娘，琦君是感到「憐憫」。因為懂得了，所以選擇慈悲。

（本文出自《上一堂人生國文課》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）