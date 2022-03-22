菲立普親王和蘇東坡竟有相似處？越過山丘把自己搞丟的大叔們

越過山丘，把自己搞丟的大叔們

蘇軾〈念奴嬌〉vs. 影集〈王冠〉

我千辛萬苦到了月球，卻發現月球上一無所有︙︙

以英國王室為主題的Netfexi 影集〈王冠〉，是我深深著迷的神劇。一季十集，每一季正好講述女王十年間的執政大事件。

第三季，正好是女王步入中年。褪去了早期的青澀，女王更顯得成熟，處理國事更加游刃有餘。第三季的劇情，也隨著劇中人的歷練，更顯深沉且極具哲思。

其中，我最愛的是第三季的「月塵」這集。這集的故事主角，是女王的丈夫─—菲利浦親王。

菲利浦親王在王室是個特殊的存在，他有著希臘與丹麥王室的血統，卻是個落魄流亡王子。悲慘的童年與成長過程讓他有桀傲不遜的靈魂，優秀的體能與海軍經歷更讓他擁有冒險家的特質。

可這些特質在保守的王室中顯得粗野、頑劣且格格不入。

女王即位之初，親王在這段權力不對等的婚姻中，是非常不滿的。他是天生自帶光環的人，但當他的妻子是英國女王時，他注定只能成為配角。這樣的摩擦花了很久的時間，到第二季尾聲─—婚姻進入十年時，夫妻倆才終於磨合出新的默契。到了第三季，中年後的親王，顯然已接受了「輔助女王」這項責任。但他真的沒有遺憾嗎？

一九六九這一年，阿波羅十一號成功發射，挑戰人類首次登月的神聖任務。萬眾矚目，人們守在電視機前，等候在電視螢幕上看到月球的真實面貌。王室成員也守在電視機前，公主王子們又叫又鬧，但最癡迷於登月行動的，莫過於菲利浦親王。

一個年過四十的中年大叔，對整場登月行動，癡迷著魔到不行。他像一個瘋狂追星的粉絲，守在電視機前，守著漫長的整場行動。那三個年輕太空人，代替全人類踏出了史上偉大的一步，注定留名青史。但困守白金漢宮的、四十歲的菲利浦親王，在王室成員的華麗冠冕下，只有日復一日的剪綵、開幕、致詞……出席一場場公眾活動，微笑、致詞。年輕時他想當位冒想家，隨著海軍乘風踏浪，建功立業、揚名立萬，如今那個夢想已模糊的彷彿上輩子的事。

同樣的感慨，八百年前的長江岸上，一位中年大叔也曾有過。二十出頭便一試中第，文章天下傳唱，風光了半生，卻因一場文字冤獄成了人人喊打的過街老鼠，所有的光環都被剝去，困守黃州，他什麼都不是。站在傳說的赤壁古戰場之下，大叔東坡自嘲苦笑。遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑處、檣艣灰飛煙滅。他想起了當年羽扇綸巾的周公瑾，多好，少年得志、雄姿英發，年紀輕輕就成就了千古功業，年紀輕輕就在史書記上不可抹滅的一筆。而自己呢？自己呢？

夜半無人時，菲利浦親王還守在電視機前看著登月轉播。從月球傳回地球的空拍畫面，遙遠而陌生的美，四十多歲的大叔，望著電視裡的地球笑得像個孩子，眼淚卻落了下來。

故國神遊，多情應笑我，早生華髮。

人間如夢，一尊還酹江月。

八百年前的蘇軾，遙想著赤壁之戰的壯烈，英雄如歌氣如虹，一尊酒還酹江月時，酒裡是否還參了幾滴大叔的淚？

登月英雄們回到地球，開始了世界巡迴參訪，其中一站就是白金漢宮。得知將與心目中的英雄相見歡，親王完全成了迷哥迷妹模式，再三在紙上擬了許多問題，但最後，出現在他眼前的，不是想像中顧盼飛揚的少年英雄，只是三個水土不服，重感冒噴嚏打個沒完的年輕人。

親王檢視著他寫滿提問的稿紙，最後，滿懷期待地問了：「當你們完成這項人類史上神聖任務時，你們在想些什麼？」「呃……」阿姆斯壯聳聳肩：「您也是飛行員，您懂得，飛行間有一大堆的指令和操作。太空更是如此，我只想著要完成、確認，完成、確認，完成那一長串的清單任務。」聽到這段對話，親王露出失望的眼神。而我，忍不住莞爾。親王渴望在三個太空英雄身上找到讓自己重新振作的力量，卻未料，答案竟如此普通，毫不激勵人心。

我忍不住想，如果蘇軾遇到了他所嚮往的周公瑾，會不會也有以下對話？ 「火燒曹軍時，你在想什麼？」「欸……」公瑾聳了聳肩：「還好真的有東風，要不然就死定了。」

假設真有這一刻的對談，東坡大叔，是否也會露出跟親王相似的、失望而又寂寞的微笑？

行到中年，讀書考試、求職成家，忙忙咧咧的走著闖著，日復一日，日子過成了年輕時從沒想過的樣子。於是喜歡追追劇，看看螢幕裡那些精彩荒誕的故事，好像這樣可以填補自己貧乏單調的人生。可到最後，日子是自己的，寄託在他人身上的迷惘永遠沒有答案。

先前，我在課堂上講述〈念奴嬌．赤壁懷古〉時，其實是沒有太多共鳴的。這是首弔古之作，藉懷古寄託作者謫居失意之嘆。課本講得很清楚，我也是這麼講解的。終究，自己還未真正懂東坡「早生華髮」的嘆息。看著《王冠》裡焦躁、煩悶的執行公務，只能在深夜癡迷守候登月行動，笑著哭著的菲利浦親王，我突然好像懂了一些什麼。無論是蘇軾的念奴嬌，或是親王寫在紙上滿滿的哲學思辨問題，或許都是一種中年危機與不安。就像親王說的，千辛萬苦登上了月球，卻發現月球是一片荒蕪，什麼都沒有。

圖為《上一堂人生國文課》書封，遠流出版社提供 也許我們從未成熟

還沒能曉得 就快要老了

儘管心裡活著的還是那個年輕人

越過山丘 雖然已白了頭

喋喋不休 時不我予的哀愁

還未如願見著不朽 就把自己先搞丟。

李宗盛那首滄桑、寫給老男人的歌，〈山丘〉，歌詞突然一句句的浮現在我腦海裡。

（本文出自《上一堂人生國文課》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）