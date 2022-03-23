國文課上到師生一起落淚 原來是讀了她的文章

上一堂人生國文課

懷著疑惑，畢業後我回到台北實習。直到站上講台，我發現教學最大的困境，在於經驗的落差。

國文課，是一堂「預習人生」的課程。這些作家可能在生命低潮孤獨時寫下一篇篇雋永的生命反思，但接收者卻是一群十五六歲，人生才開剛始闖蕩的年輕孩子。台下懵懵懂懂的學生聽不懂你在說些什麼，貶謫、困厄、蕭條、滄海桑田，那些他們都還不見得經歷過。就算稍有經歷，卻因語言和時代隔閡，無法與課文連結。因為我們用的「話術」不對。

我一再調整、提醒自己，這些學生沒有要念中文系，所以這些東西他一輩子都不會，不見得會對他們生命造成什麼不可抹滅的影響。學生沒必要知道太多國文老師以為很重要的國學常識，但他們可以知道的是，當他在未來生命受挫、沮喪，或是陷在谷底的時候，文學可能是其中一種拯救的方法。至少在文學中，你可以知道，時空也許會變換，但人的情感與選擇是跨越時空的。我們在每次人生岔路的迷惘無助，過去的人也曾經有過。

所以我試著在我課堂上結合電影、戲劇、漫畫、音樂等各類型的創作，配合課文講解那些文言文所造成的情感隔閡。我們常常在感慨現在學生都不閱讀，但我不認為閱讀只限於文字這種表現形式。如果電影、戲劇、漫畫或是音樂都一樣能展現出讀文學的人所追求、思辨的永恆價值，那為什麼看電影、追劇不能算閱讀的一種？我試著將這些東西放進課堂，和課文結合。讀莊子時我們看奇異博士，讀琦君〈髻〉時我們看〈甄嬛傳〉；讀〈蘭亭集序〉時我們看電影〈天外奇蹟〉，讀魯迅〈孔乙己〉時我們看〈寄生上流〉。

這樣的上課嘗試讓我每次備課都要花很多力量，可是這我從未如此開心過。我似乎將我的國文課變得更加「實用」，當我重新回到社會並與各種領域接觸，「接地氣」的過程讓我發現，文學終究不能脫離現實生活。他講的人生百態，關起門來不與外界接觸的研究方式，反而會使文學死去。

漸漸的，我欣喜地發現，當我下課後，開始會有學生來借閱剛才我在課堂上提到的書籍。

這套教學方式越加熟練後，學生的回饋越來越給我信心。碰到溫柔敏感的班級，一堂〈髻〉上到師生一起落淚，是課堂上真實發生的風景。我不敢說我的國文課能有什麼驚天動地的影響，但我知道有些開始改變。

國高中時期是孩子們開始探索世界的初始，很多事物的第一印象決定了他日後是否親疏的距離。當他在讀書時期感到興味，甚至願意動手翻閱，我願意相信，這都是一次美好的初遇。

國高中時對《論語》、《莊子》等諸子思想不反感，我願意相信，有一天當他碰到抉擇困境、窮途絕境時，他也許會想起，某些前人的答案，早就藏在書本裡。年輕時對文學不反感，我願意相信，文字間那種心碰著心的交流方式，能讓孩子保留一種溫柔與敏銳。在未來與人相交時，他能夠溫厚存心，能夠換位思考。早些從文學中學會思辨，我願意相信，他日後不至於只有「喜歡」、「不喜歡」、「看不懂」這麼簡短的感悟。他能夠藉由閱讀別人的生命，照鑒自己的路。如果體育白癡如我可以因為《灌籃高手》愛上籃球，那麼用對方法，也許能讓本與文學絕緣的學生們，稍稍拉近與國文課的距離。

圖為《上一堂人生國文課》書封，遠流出版社提供 因為你的課，我開始喜歡你說的那個世界。當學生如此回饋，我感到無限欣喜；這是我的初衷，也是我的動力。這是一場小小的革命，我想改革的是學生眼中呆板無趣國文課本。學生說，我的國文課是一場「溫柔革命」，我想，確實有些看不見的小小氣流，在沉悶的教室開始流動。希望閱讀此文的你，可以喜歡上我所看見的那個世界。

（本文出自《上一堂人生國文課》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）