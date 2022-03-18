分析生氣背後的六個「理所當然」願你擁有憤怒的自由

熟悉又陌生的憤怒

憤怒，每個人都很熟悉、卻又都很陌生的情緒。熟悉，是因為它很日常，幾乎每天都在跟我們打交道。有人憤怒得明顯，有人憤怒得隱晦；有人用發火表達，有人只用冷漠抵抗。無論你用什麼樣的方式表達憤怒，憤怒都會經常在你內心深處萌生。

陌生，是因為我們只知道自己憤怒了，卻很少去思考憤怒背後是什麼。憤怒只是一種最外層的現象，憤怒背後有委屈、有期待、有評判、有無助、有恐懼。可是我們習慣表達憤怒，卻很少去理解憤怒「背後」的訊息。

憤怒裡面也有愛。你很難說你的憤怒──哪怕一點點──不是在為對方好。

我有很多個案也會訴說他們的憤怒，對伴侶、父母、孩子、上司、同事、陌生人的憤怒，這些憤怒困擾著他們，又讓他們無能為力。好像除了發火和隱忍，他們不會用別的方式處理憤怒。

很多關係，因為憤怒而走向破裂；很多事情，因為憤怒被搞砸。其實結果可以不必這樣，完全有另外一種更好的可能。但在憤怒當時，人瞬間喪失思考能力，跟隨本能做了遺憾的決定。

我自己也會憤怒，有時有控制不住的憤怒，有時有釋放不出來的憤怒。我常感到自己在憤怒時，會產生一些「理所當然」的想法，覺得「就是你的錯呀」、「你就是不應該呀」，這些理所當然感讓我非常驚訝。

我嘗試去問自己為什麼，發現在自己背後，有個豐富的、我未曾覺知的、讓我驚嘆的世界。於是我開始思考：一個人憤怒所憑藉的是什麼？是什麼讓人們在憤怒時，會有那麼理所當然的感覺？

憤怒背後的動力如此之多、訊息如此之複雜，為什麼我們能表達出來的卻如此之少？於是，我研發了「憤怒分析表」。這是一個可以幫助人探索自己憤怒歷程的表格。你只要按照引導、填完一些句子，然後反覆地朗讀、思考，就會對自己的憤怒有新的認識，進而有了理解憤怒、轉化憤怒的可能。

憤怒背後的六個「理所當然感」

順著這個問題，你可以找到「憤怒分析表」拆解的六個部分：

●第一部分：憤怒是一種「評判」。

當你憤怒時，你會覺得對方是錯的，違反了你的規則、違反了真理。你會以上帝視角對他進行審判，然後憤怒。

──「因為我是對的，你是錯的，所以你應該改。」這是憤怒的第一個理所當然感。

●第二部分：憤怒是一種「期待」。

當你憤怒時，你會對於對方有要求、有需求，甚至是向他求助。你希望他為你做點事情，成為你的輔助，而他沒有，你就生氣了。

──「因為我希望你做，所以你應該去做。」這是憤怒的第二個理所當然感。

●第三部分：憤怒是「自我要求」。

憤怒看起來是對別人的要求，背後其實是「對自己」的要求。一個人怎麼要求自己，就會怎麼要求別人。潛意識裡，人總覺得所有人都應該按自己的「正確」方式來活。

──「因為我是這麼做的，所以你也要這麼做。」這是憤怒的第三個理所當然感。

●第四部分：憤怒是「情感連結」。

當一個人憤怒時，背後有委屈、恐懼、無助等脆弱的感受；憤怒，其實是希望對方能看到、並安撫自己的這種感受。憤怒可以讓他人也感覺到委屈、恐懼、無助，與自己內在有同樣的感受，這樣他人就有了理解憤怒者的可能。

──「因為此刻我很可憐，我也要讓你感到自己可憐。」這是憤怒者的第四個理所當然感。

●第五部分：憤怒是一種「恐懼」。

人之所以有自我要求，是他覺得不這麼做就會有更大的危險。之所以要求別人，也包含了希望別人不要遭遇更糟糕的危險。憤怒背後是恐懼、是害怕有更嚴重的結果。所以憤怒既是自我保護，又是保護他人。

──「因為這是糟糕的，所以我們都不能做。」這是憤怒者的第五個理所當然感。

●第六部分：憤怒是一種「愛」。

憤怒背後，包含了大量的付出感，人總會覺得「我為你付出了很多，你就要為我付出」、「我想得到你的愛，就先為你付出愛」。所以特別愛付出的人，其實才是特別愛憤怒的人。但實際上，付出與回報完全不是對應關係，付出得不到回報也非常正常。

──「因為我愛你，所以你也要愛我。」這是憤怒者的第六個理所當然感。

願你擁有憤怒的自由

憤怒從來不是壞事，我們需要的是「理解自己的憤怒」，而非壓抑或衝動發洩憤怒。理解，才是改變最好的出路。也許在這個過程中，你無法對每個點都認同。這沒關係，可以找到你有感覺的部分，那些足以幫助你去思考憤怒。也不必非要在憤怒中思考，有時這會有些難。你可以在憤怒過後，一個人的時候，去反思、去回看，把本書附錄提供的「憤怒分析表」做過一遍，問問自己，為什麼憤怒。

成長，就是從後知後覺、到現知現覺、再到先知先覺的過程。也許你會有疑惑：知道這麼多，有用嗎？道理我都懂，然而還是會憤怒。改變也許是陌生的。改變就是從單一視角到多元視角的轉變。改變從來不是必須怎樣，而是「可以」怎樣。當你對憤怒有了覺知，就多了一個選擇。你可以從更深的層面去處理憤怒，而非單純地壓抑憤怒。

以前的單一視角是熟悉、熟練、非常自然的，新視角卻是陌生、彆扭、懷疑、抗拒的。當你把思考問題的角度切換到新視角時，會有一些不適感。你可以在能量不足時，依然按照原有的思路去憤怒；然後在情緒緩過來、能量恢復以後，再重新去思考：那時我怎麼了？為什麼會憤怒？

圖為《願你擁有憤怒的自由》書封，寶瓶出版社提供。 如此，你就會一次次強化、鞏固，有了更多自我理解的可能。

（本文出自《願你擁有憤怒的自由》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）