女生不夠濕,是不想要嗎?其實,「陰道濕度」不一定能代表性興奮程度。

一場雙方都盡興投入而且尊重彼此的性愛,想必是許多人夢寐以求的關係模式。我們通常如何判斷對方有無盡興呢?或許是聲音、表情、肢體,也或許是前戲做足與否,又或許是兩人在過程中的互動。

有時候,當男性想要表達自己的性興奮時,會以陰莖硬度來作為指標;另一方面,女生的性興奮指標就常被認為是陰道濕度。

然而,(陰莖)硬不硬、(陰道)濕不濕,真的能代表性興奮程度嗎?今天,就讓我們來聊一聊「潤滑羞辱」吧!

什麼是陰道潤滑液?

首先,先來認識什麼是陰道潤滑液 (Vaginal Lubrication) ,它又叫作陰道分泌液、巴氏線液,俗稱「愛液」或「淫水」,在性行為中有滋潤作用,減少摩擦疼痛。許多人會將女方「是否夠濕」視為性愛過程的其中一個判斷標準,認為現在是「已經可以插入」的時機。這確實是一個簡單又直觀的判斷,卻不一定適用於所有人身上。

潤滑羞辱 Lube-Shaming

想和你介紹一個詞,叫作潤滑羞辱 (Lube-Shaming) ;也有人將它稱為潤滑責怪 (Lube-Blaming) 。它指的是性愛過程中,當女性分泌的陰道潤滑液不夠多時,可能會被對方認為「妳不想要」、「妳不夠興奮」或「妳沒在狀態裡」。

根據 Health 報導,性治療師 Holly Richmond 對此表示:陰道潤滑液多寡和女性的雌激素水平 (Estrogen Levels) 有關。雌激素會上升或下降,因此潤滑液多寡自然也會改變。而每個人的體質不同,有些人特別容易分泌出潤滑液,有些人則否。

「出於某些原因,當女性下體太乾時,會對男性造成打擊,因為他們認為『濕度』等於『性興奮程度』。」“For some reason, it’s a hit to a man’s ego if a woman isn’t lubricating, because they equate it to her level of arousal.“

「(女性產生陰道潤滑液)與男性勃起的概念類似。有時是出自性興奮,有時是感到焦慮,有時是不太舒服或喝太多,又或是其他原因。」

“The male equivalent is losing an erection, sometimes it’s about arousal, sometimes it’s about anxiety, or maybe they don’t feel well or they drank too much, or something else.”

請理解「性興奮不一致」吧

專擅性領域研究的學者 Emily Nagoski 在《性愛好科學》一書中,提到「性興奮不一致」(Arousal Non-Concordance) 現象。

性別力百科

性興奮不一致 Arousal Non-Concordance:進行性行為時,身體和心靈的興奮狀態不一致。舉例來說,某 C 性慾高漲時,她的下體可能仍然很乾;或是某 J 流出許多陰道潤滑液,但她並不想要做愛。 Emily Nagoski 表示,有九成的性別女性,會發生性興奮不一致的狀況。

其實,我們不必對性興奮不一致有太多擔憂。擁有美好的性愛,取決於兩人之間的態度與溝通。

濕了,不等於想要。不夠濕,不等於「不想要」、「不夠興奮」、「不在狀態裡」。如果女方是易濕體質,請和她確認好意願,再進行性行為;如果女方不容易濕,卻擔心摩擦疼痛的話,可以考慮使用安全的潤滑液當作輔助。性與愛,不只是小情小愛。它可以讓我們與他人建立關係,也可以讓我們在探索過程中,更理解自己。無論你是什麼樣的體質,都值得擁有美好的性愛喔!

本文由女人迷授權,原文連結請點什麼是「潤滑羞辱 Lube-Shaming 」?性愛治療師:女生下面濕不濕,和她想不想要無關