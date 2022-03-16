父母都是醫師被老師嫌成績吊車尾 醫師媽這樣另類教兒

醫生之子

「你的父母都是醫生，你的成績怎麼會這樣？」

「唉，你的父母都是醫生，你的成績怎麼會這樣？」兒子無奈地告訴我，老師對他說的這一段話。身為醫師之子，兒子竟然還得承受父母職業的壓力。不過，這是許多同業的宿命。我對兒子說：「我覺得很抱歉，也很難過。我們的職業與你的成績一點關係也沒有。你是你。醫生沒有什麼特別，也只是不會殺人越貨的一種良民罷了。」可是，我知道，曾經有住在醫院宿舍的醫師之子，因為高中沒有考上第一學府，孩子的母親覺得面子掛不住，因此全家搬離開宿舍。

也曾經有成績全校翹楚的醫師之子，一心一意想讀經濟系，但學校老師、主任紛紛出馬，親臨府上，苦勸孩子改變心意。希望他能以醫學系為志願，為校爭光。

整個社會，對「醫師」充滿迷戀般的崇拜。

連自小以「玩耍」為首要志業，爺爺是醫師，爸爸是醫師，身為長孫、獨子的兒子，都感受到了。

兒子對我說：「媽媽，我是不是應該重考？考上醫學系？」「不必。每一個人有每一個人適合走的路。你的爺爺和父親選擇他們要走的人生，你也只需要選擇你喜歡讀的科系。每一個人的人生，各自選擇，與傳承無關。」我悍然回應。

從幫兒子選擇「一路玩」的幼兒園開始，我對孩子學習的期待，其實早已昭然。我們選擇沒有作業，沒有測驗，只有認字，沒有寫字。強調讓孩子從遊戲與動手做中去學習生活的能力，並建立與人互動關係的幼兒園。於是，從沒在幼兒園看過考試卷的兒子，當他上了小學，初次拿到考卷時，竟把考卷當成圖畫紙。在考卷上畫了滿滿的卡通人物，有悟空、悟飯、達爾、特南克斯……老師最後給了兒子同情分數──一分，因為考卷上有寫名字。

當兒子拿到作業簿，他也無法理解這是「使命必達」的任務。所以如果有五項作業，可能只完成兩項，便自覺足矣。晚上九點一到，兒子準時來到我們的書房道晚安，說要睡覺了。而我也毫不克盡職責地與兒子同步看待學業表現。以至於有一回月考考完，安親班的老師告訴我：「你兒子這次的月考成績退步了。」時，我竟然不小心吐露實話：「什麼？他們什麼時候月考？」安親班老師以不可思議的表情望著我，最後，極挫敗地說：「你……媽媽怎麼當的？」

這樣的小學生涯，到了畢業典禮，阿嬤、表弟、堂弟，當然還有我們夫妻都歡喜盛裝參加。在典禮上，一個個小朋友都上台領獎，各種巧立名目的獎項紛紛出籠。最後坐在台下，只剩零零落落，屈指可數的小朋友，包括我那依舊露齒開心微笑的兒子。我想應該是再創意十足的老師，也黔驢技窮，沒有獎項名目可編了。不過，也曾經是小學老師的阿嬤疼孫心切。她走到導師面前，建議老師：「你們怎麼沒有善良獎？我的孫子最善良了。」典禮結束，我們一群人浩浩蕩蕩往餐廳前進，歡欣鼓舞為兒子慶祝。獎不獎無所謂，「小學畢業了」才是人生重要的里程碑。

在十二年國教中，填鴨填到最畸形、變態的三年，非國中莫屬。

每天都在考試，而且不只考一科。有時一天下來，考了八張考試卷。連校運會當天，最後一堂課，還得把學生留下來考數學，才肯罷休。考得我們母子倆對考試都已麻木不仁。

有一回，兒子拿了一張空白，只打了一個零鴨蛋分數的考卷回來。

他告訴我的理由是：「因為那一節課，我已經很累了，老師一進教室，又要考試。考卷發下來，風一吹，就把它吹走了，我累到懶得把它撿回來。」

我聽了，大笑兩聲，也能接受。

於是，趁著開親師會的時候，我提出建議：「請各科老師減少平常考的次數。」

孰料，我才剛發言完，坐下來，四方立即湧來反彈的聲音。

「這一位媽媽，你提出這個建議，實在很沒有常識。平常考考太少，怎麼考得上第一志願的高中？難道你希望孩子考不上好學校嗎？」我只能鼻子摸著，不再吭聲。

考卷發下來，有時兒子並沒有拿給我們簽名。只是告訴我們，他請同學模仿爸爸的簽名，檢查過關了事。國中第一次月考的成績單，更是在我曉以大義之下，才有機會窺全貌。

自小我們便教導孩子：「考試成績、訂正、寫作業，是你自己的事。」因此，當我問及他的月考成績單時，兒子竟伶牙俐齒地回我：「有人天天到處說不在意小孩的考試分數。可是，還不是會要看成績單，一樣給小孩壓力……」

我聽了，按捺住內心的竊喜（這孩子是誰教的？怎麼那麼會說話啊？），義正詞嚴地回答他：「因為你只有十二歲，我們當監護人的，必須好好把你養大，包括瞭解你在學校學習的情形。難道你希望我每天跟你去上學，看你在學校學得如何嗎？還是我每個月打電話給你各科的老師，問他們，你在學校學習的狀況呢？這些顯然都不是好辦法，所以，我只能參考你的成績單。雖然考試並不客觀，卻是我唯一可以憑藉的方法。」

兒子也注意到有些同學會因為考試名次退步，而躲在角落哭泣；有些同學甚至說白了：「我沒有考九十分，回去會被打。」

當兒子告訴我這些同學的遭遇時，他的眼神流露諸多不忍。我總是再重申一次：「考試的目的，是要瞭解你懂了多少，還有哪一些內容，你需要再加強。考試不是拿來炫耀，更不該作為懲罰的原因。」因此，我們會在月考前一晚，坐在電影院裡，欣賞《海角七號》；在暑假補考的前一天，我們還在台東玩樂。

但因為要升學，可想而知，高中的教育重點，仍是分數掛帥。高一時，兒子拿了全班第三十一名的成績單回來。

當我看到時，愣了一下，才回神問他：「你們班上不是只有三十幾位同學嗎？」「對啊，三十四位。」「所以，你是全班倒數第四名？」「對啊，你不是說這樣會有很大的進步空間嗎？」兒子輕鬆一句話，回得我啞口無言。

第二次月考，兒子考了二十八名。他信心十足地說：「你看，很快就進步三名了。不過，我擔心那三位被我擠下名次的同學，不知道會不會很難過？」我第一次聽到在台灣爭得你死我活，只有踩著別人的頭頂，才能往上爬的教育競爭中，有孩子會擔心名次落後的同學，心裡是否會受到打擊。

圖為《帶孩子到這世界的初衷：李佳燕醫師的親子門診》書封，寶瓶出版社提供。 如果一個孩子，從小沒有被教導名次的重要與競爭的必要，他可能會是一個更充滿同情心與同理心的孩子。我深深以這樣的孩子為榮。不過，當兒子讀到高三時，他竟然問我：「媽媽，你到底希不希望我大學考好一點？」這算是什麼問題？簡直像是問我：「人需要呼吸嗎？」兒子說：「因為你從來沒有說過。」我說：「我希望你考到你喜歡的學校和科系。因為那可能決定你未來的人生，以及會相識、相知的朋友。」如果重新來過，我還會這樣養小孩嗎？我可以斬釘截鐵地回答：「絕對會。」

（本文出自《帶孩子到這世界的初衷：李佳燕醫師的親子門診》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）