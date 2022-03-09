台灣百健、Google 響應女人迷 DEI 盟友宣言：福利、制度與年度活動，皆以 DEI 為核心！

女人迷和多家企業龍頭如台灣百健與 Google 開啟「DEI&B」和「DEI」對話，與我們分享多元的迷人之處，還有如何創造共融為本的企業文化。

女人迷邀請台灣百健總經理 田穎穎， 與 Google 台灣業務總監暨 Women@ 共同負責人 吳嘉怡，一起討論「多元共融」，分享共融的重要性，談如何在企業全面落實，為我們展現 DE&I 的更多可能發展。

台灣百健眼中的「DEI&B」：致力讓 DE&I 理念實現日常，創造共融為本的企業文化

台灣百健總經理 田穎穎。圖片｜台灣百健 提供

Q：您認為 DEI&B 對企業的重要性為何？

DE&I 是企業文化的根本。

多元、共融的團隊能夠有更富有凝聚力、創造力，也更能接受與自己不同的聲音。不論產業別或是企業的規模，都要擁抱 DE&I 的文化。

Q：企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI&B 共融理念？

DE&I 的落實要從公司的政策以及每一個人的自我檢視開始。台灣百健致力讓 DE&I 的理念實現在每個人的日常。

從每次的年度活動甚至福利制度皆以 DE&I 為中心。

年度活動：

2020 同志遊行（台灣百健僅 10 人的團隊邀約了超過百位業界好友、親人們，一同與百健隊伍為同志平權遊行）

2021 斜槓女力展（邀約女性同仁的親友以及男性同仁的重要女性，為她們各別製作一幅屬於自己的作品，展現女性的斜槓力量：「台灣百健 Women Power 斜槓女力展紀錄影片」）

2021 LGBTQ+ 無意識偏見論壇

2022 由女人迷創辦人暨執行長 張瑋軒所主持的「生平行動」論壇，以討論不同族群在面對生育議題的挑戰。

人工生殖假：人工生殖對於女性而言是一段艱辛且孤獨的旅程，身心靈都承受著極大的負擔。對於伴侶而言，陪伴則是最重要的付出。

台灣百健支持工作夥伴在人生道路上的重要選擇，我們為不論單身或已婚，有人工生殖需求的女性員工提供人工生殖假，以及不分員工性別，若伴侶有人工生殖的需求則提供人工生殖陪伴假。

我們相信，支持我們夥伴的人生抉擇，是讓我們更相互支持的基礎。

假期安排：

台灣百健的假期從不是隨意挑選的，每一年我們除了考量同仁返鄉高峰時間之外，針對平權、多元的相關重要日期也慶祝與參與。我們歡慶國際女人節、展現女性力量。

另外，我們也相信在育兒的道路上，共同付出不分性別，也慶祝對其他企業來說不是假期的「父親節」。

Q：你認為產業夥伴能一起在 DEI&B 做出哪些改變？

台灣百健呼籲同樣以創新、科學的醫藥／生物科技產業的朋友們，一同打破框架、破除偏見、創造共融為本的企業文化。

Google 台灣眼中的「DEI&B」：致力整合不同觀點、真誠關懷，建立心理安全感

Google 台灣業務總監暨 Women@ 共同負責人 吳嘉怡。圖片｜Google 台灣 提供

Q：您認為 DEI&B 對企業的重要性為何？

DEI 是整合不同觀點、真誠關懷以建立信任感和心理安全感的承諾。

尊重、聆聽、包容各方的多元性，運用其中差異去提升其獨特帶來的價值。

Q：企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI&B 共融理念？

在 Google 不管男女員工都享有 18 週的帶薪產假，以實際政策落實性別平等。

Google 一直希望能改善企業，甚至是整個矽谷多樣性不足的問題。而其所做的改變，也不止於公司內部——消除員工無意識偏見，而將眼光放得更長遠。

Google 認為要找到多元科技人才，勢必得深入教育端，所以他們積極與教育組織、學校合作，展開相關多元人才計畫。