Yahoo、渣打銀行響應女人迷 DEI 盟友宣言：從領導階層當責開始，打造公平共融與歸屬

女人迷於和多家企業龍頭如 Yahoo 和渣打開啟「DEI&B」和「DEI」對話，挽起袖子談多元的精彩、聊公平之重要、探索共融願景的可能。

女人迷邀請 Yahoo 亞太區人力資源資深總監 Clare Lin， 和渣打人資長暨多元共融委員會主席 陳瑋芝，一起談「多元共融」，聊它為何重要，談如何在企業各個層面全面落實，也寫下兩個企業對於共融願景的期許。

Yahoo 開啟「DEI&B」對話：DEI&B 是企業文化，也是我們的處事核心

Yahoo 亞太區人力資源資深總監 Clare Lin。圖片｜Yahoo 提供

Q：你認為 DEI&B 對企業的重要性是什麼？

重視多元文化讓 Yahoo 得以延攬志同道合的人才，而著重共融與歸屬感更能留住人才。

從一個企業體制內的文化是否多元、平等，到每個多元文化團體在體制內能否自由發展，都能觀察出公司領導階層對於整體內部的發展，能否給予支持態度並且積極推廣差異化、長遠更能窺見企業未來的成長性。

透過投入更多的 DEI&B 資源，能讓員工在工作之餘也找到歸屬感，安心地對自己的身心狀態、性別取向、關注的議題發聲，更願意貢獻一己之力來推廣不同的理念與聲音，上下貫徹文化的多元價值。

藉由持續演進我們的文化，期許把 Yahoo 打造成一個大家都能自在做自己的地方，我們著力於創造平等的職場文化，推崇多元性、擁抱共融、增進歸屬感，並透過教育與溝通、社群與政策、產品與內容的提升、讓多元的族群都能有機會表述並被公平的對待，進而建立可執行的計畫，並在各階段衡量執行成果。

Q：你認為企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI&B 共融理念？

身為負責任的企業與國際社群的一份子，我們一直致力於為社會正義與平等持續學習、聆聽、並付諸行動。透過教育訓練，讓同仁對於多元團體有更多的理解與包容，進而能夠接納並提供需要的協助，以弭平歧視。

Yahoo 榮獲 2022 年美國心理衛生協會 Bell Seal 認證職場心理健康類別白金獎（2022 Platinum recipient of Mental Health America's Bell Seal for Workplace Mental Health）。

我們持續透過職場心理健康教育來幫助主管與員工以平常心對待不同心理健康議題，以建立安全、支持、共融的職場文化，讓主管知道如何支持團隊、也讓員工在需要時能得到應有的幫助。

在公司支持與推動下，Yahoo 內部成立了多個員工資源團體（Employee Resource Groups），分別聚焦在包含性別平權、女力發聲、親子與長照關懷、神經認知多元性等團體。

ERG 是我們推動 DEI&B 文化的核心，員工可以選擇加入對於所要倡導的理念有共鳴、也想要支持的團體。

團隊成員全心投入在公司內教育、協助、並招募更多有共同理念的成員；同時公司也透過 ERG 推動 DEI&B 策略，建立可提升多元性的網絡，持續打造共融與歸屬感文化，並促進專業與個人發展。

Q：你認為所處領域需要在 DEI&B 哪些方向做出改變？

DEI&B 不僅僅只是一個口號，而是要從最高的領導階層展現決心和行動力，讓員工能夠感受到公司的承諾與決心，公司願意在各個面向投入資源與支持，讓員工認同並產生共鳴，願意投入且從中獲得成長。

Yahoo 多元、共融、平等與歸屬感（DEI&B）團隊每半年與公司高層開會，全面檢視公司多元族群在公司的代表性、討論我們可以做得更好的機會並建立及衡量可進行的計畫。

同時也籌辦不定期的 Safe Space 談話，讓員工針對性別意識、社會正義、心理健康等議題提出問題及疑慮並討論。

要達到 DEI&B 雖然沒有標準做法，但整體上包含教育與溝通、社區與政策、產品與內容乃至人才與代表性等方向。

更重要的是要先讓公司高層堅信這項理念，且需要領導階層當責，此外公司也需要培養相應的文化，讓 DEI&B 不會只存在於一個團隊，而是公司的每一份子都能參與。

DEI&B 的文化即是讓每位員工都能自由參與他所支持的團體。我們呼籲業界，別讓 DEI&B 可有可無，應讓它在地化、因地制宜，成為員工認同的公司文化核心！

渣打銀行的「DEI」：是由內而外、由上至下的「Here for Good」

渣打人資長暨多元共融委員會主席 陳瑋芝。圖片｜渣打 提供

Q：您認為 DEI 對於企業的重要性是什麼？

推動多元共融的工作環境，將能強化員工的歸屬感與認同感，進而增加工作效率與生產力，產生高效能的工作品質。

因此，實踐多元共融的企業往往在經營績效、營運決策及創新行銷方面獲得極佳的成果。以渣打銀行為例，實行多元共融使我們的團隊發揮無限的創意，做出更好的決策，實踐業務策略與達成目標，並體現我們的品牌承諾「here for good」。

Q：你認為企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI 共融理念？

建議企業推動多元共融可以採取由上而下的運作模式。

渣打銀行推展多元共融的策略，便是在高階領導階層的支持及承諾下，從集團擴展到區域，再推廣至各個市場。

在台灣，我們設置了多元共融委員會，並成立五個工作小組，包括性別平權、弱勢平等、健康福祉、多元供應商及性傾向平權等，以推廣多元共融文化。

再者，我們持續推展工作與生活平衡策略，促進員工健康福祉的同時，也繼續導入新型態的彈性工作模式，並以共好共融為優先考量，一起邁向實行多元共融的成熟階段。

Q：你認為所處領域需要在 DEI 哪些方向做出改變？

渣打銀行期望發揮倡議多元共融的關鍵角色，因此在去年第四季特別舉辦大型的多元共融論壇，邀請國內外知名企業一起響應，呼籲更多公司加入擁抱多元共融的行列。

面對嚴峻的疫情挑戰，持續關注員工的健康福祉為推動多元共融的首要任務。

我們必須打造更加多元共融的友善工作環境，並以敏捷彈性的工作模式促進員工的健康福祉，同時滿足個人及公司的需求。

我們期待可以與更多企業一起支持及推廣多元共融的文化與精神，共同創造更美好的未來。