聯合利華、美光響應女人迷 DEI 盟友宣言：打破刻板印象，提高女性領導與多元代表比例

「多元共融」已經走進各家企業，女人迷本次邀請聯合利華與美光，與我們分享他們在「多元共融」上的實踐，提供產業落實 DEI 更多的想像空間。

「多元共融」能為你帶來什麼樣的改變？

女人迷特別邀請聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務資深經理 尤慈霞，與美光科技北亞區人力資源處長 劉素齡，分享如何在企業裡落實「多元共融」！

聯合利華的共融響應：平等不一定等於公平

聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務資深經理 尤慈霞 。圖片｜聯合利華 提供

Q：你認為 DEI 對於企業的重要性是什麼？

多元共融已是全球趨勢，不再是要或不要的選擇題，而是企業必須要落實的重要政策。

尤其像聯合利華這樣經營不同市場的全球企業，從員工、客戶、到消費者都是非常多元的。

近年來也從許多調查中發現，新世代的年輕人對社會議題關注度高，當企業落實多元共融政策時，有助於提升青年世代對品牌和企業的認同，在購買產品或服務，或者在就業的選擇上時，都會有實質的影響。

無論從財務績效、企業的永續性成長、顧客關係、創新與團隊表現到人才發展，皆已證實多元共融有助於展現更好的營運績效。

Q： 你認為企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI 共融理念？

在聯合利華，我們透過提高女性經理人的比例，積極賦能於身心障礙及 LGBTQI+ 的員工，及打破僵化的刻板印象與歧視三大面向落實多元共融理念。

我們提供友善彈性的工作方式和多元的福利制度，支持女性員工的職場機會，讓聯合利華台灣女性經理人比例達 60%，高於全球平均。另外，也透過持續支持台灣彩虹遊行展開企業內的彩虹志工計畫，營造彩虹友善的職場氛圍。

再者，旗下品牌推動具使命感的計畫和行動也帶來顯著的影響力，包含多芬提倡女性自信、白蘭鼓勵媽媽「勇敢去Go不怕垢」的築夢計畫等，都在幫助社會打破僵化的刻板印象。

Q：你認為所處產業夥伴，可以一起在 DEI 方向如何做出改變？

研究顯示全球半數以上的職業媽媽面臨最艱難的挑戰之一，就是如何獲取個人生活及專業工作上的平衡。

今年聯合利華全球在國際婦女節提倡的是 「Equality isn't Equal」 #EquityIs，呼籲讓平等化為更公平的對待，平等（Equality）是對每個人一視同仁。而公平（Equity）則是提供更多資源與工具幫助個人的發展，讓每個人站在同樣的資源基準點上，發揮最好的自己。

藉著今年的主題，我們想呼籲產業夥伴一起透過企業政策打造友善女性員工以及友善家庭的職場與意識，這對台灣兩性勞動參與率的平衡是有幫助的，長期來看更能弭平性別歧視，創造企業永續經營的環境。

美光心中的「DEI」：多元共融，讓最好的點子勝出

美光科技北亞區人力資源處長 劉素齡。圖片｜美光科技 提供

Q：你認為 DEI 對於企業的重要性是什麼？

麥肯錫公司的研究報告指出，高多元化的團隊企業較低多元化的團隊企業，有更高的機率在創新上有所貢獻並在競爭中脫穎而出。

除此之外，對美光來說，我們永遠希望最好的點子勝出（Best Ideas Win），才可以確保我們持續在業界領先。

最好的點子不一定來自於最資深的人員、或擁有最多話語權的群體，故創建一個人人都可以貢獻和發言的文化，是我們維持創新領先很重要的一環。

Q：你認為企業現在或未來將如何在企業中落實 DEI 共融理念？

在傳統人力資源實務上，企業認為能滿足最多人需求的人力資源方案是最好的方案。然而在 DEI 的趨勢之下，企業要進一步探討的是，現有的人力資源政策可能未涵蓋到某些少數族群的需求，故如何鼓勵企業內的少數族群與公司討論他們的需求、以及公司如何正視該需求且針對現有的方案做調整，都至關重要。

除了制度之外，最重要的還是人和文化。

建立共融、以人為本的文化是一個長期的旅程，由上而下地由高階領導人到基層領導人都必須參與其中，而非僅僅是人力資源單位或少數人的責任。

Q：美光認為產業夥伴該如何在 DEI 方向做出改變？

正視各個職位、階層的多元化

單看公司整體的性別比可能察覺不出異狀，但當查看管理階層或甚至是各項職類的性別比例，就會發現職業性別隔離的現象。某些工作長期有其性別職業的刻板印象，如何在招募、任用、晉升上覺察並降低刻板印象對決策的影響，是企業夥伴可以一起來努力的。

良好制度

在工時和工作壓力相對較大的科技業中，擔任主要家庭照顧者的女性工作者，常會面臨蠟燭兩頭燒的情況，公司若可致力於發展一些措施或制度協助有家庭照顧需求的人，如彈性工時、彈性工作地點、家庭照顧或育兒相關政策，也有助於女性（或同樣有家庭照顧需求的男性）留任。

領導具多元形象

領導和管理階層具多元化形象，帶進多元的聲音。鼓勵企業內有更多願意擔任領導職位的女性、身心障礙者、原住民人士、多元性別人士等少數族群，確保多元的聲音與意見都能被分享並倡議。