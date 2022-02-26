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被打分數的背後 意味著媳婦的「個人發展」將被淹沒

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
年關將近要回婆家多久、要回娘家多久，哪一天回去又開始在一些家庭中悄悄上演，不覺得媳婦該被拿來打分數。示意圖，圖片來源：Ingimage
年關將近要回婆家多久、要回娘家多久，哪一天回去又開始在一些家庭中悄悄上演，不覺得媳婦該被拿來打分數。示意圖，圖片來源：Ingimage

年關要回婆家多久、要回娘家多久，要哪一天回去又開始在一些家庭中悄悄上演，在新舊思維的浪潮裡，越來越多新世代的媳婦，也開始爭取自己的父母也很重要，自己也是父母的掌上明珠，始終會遇上舊思維的抨擊，那股「當人家的媳婦就『應該』」，總是很不客氣從週遭人的眼光竄入。

可是，該如何當一個稱職又讓人滿意的媳婦？說實話我不喜歡回答這個問題，因為我不覺得媳婦該被拿來打分數之外，並沒有太多人會去問：「該如何當一個稱職又讓人滿意的女婿？」、「該如何當一個稱職又讓人滿意的婆家？」

當媳婦要被這麼多人打分數的時候，也正意味著媳婦的「個人發展」將在家族裡被淹沒，因為總有人可以打著「媳婦應該」的旗幟，要求媳婦不能只想到自己、不能太自私，要為家族全體利益考量。

傳統家庭中總對「媳婦」的角色有很多的期待，對於未入門的媳婦就開始有未來女主人「應該包辦」家中職責的要求，家人往往的態度就是「不過就做點事情」，但當中最失衡的狀態是，女孩在花費大把時間待在伴侶家做事的時候，也擠壓掉陪伴自己父母的時間，對於一個一直將家人方在心上的女孩，更容易因此心生愧疚。

期待女性面面俱到的男性，通常也很將家人放在心上的人，但往往在體諒女性容易失衡，有時其實只要換位思考，女婿到娘家住一個月，然後在那裡每天「做點家事」，也許就感同身受了。

你說，有沒有一句話可以一次回答稱職又讓人滿意的媳婦/太太、女婿/先生與婆說，我認為有的，答案就是「好好去愛」！

但問題就是，愛容易被消磨。

愛你的婚姻、愛你的家庭，當愛存在時即使做個家事，煮個年夜飯，也可以是甜美的回憶，當愛被消磨，並且有著排山倒海的指責與要求時，這些該是珍貴的聚會也能壓垮人的心智。

親愛的，如果你對身旁的家人有強烈的不滿，也許不只是關注他沒達到標準的行為，而是問問你給的關係安全感是否足夠，你給的愛與肯定他是否有收到，也許你會發現在愛充足的關係裡，很多事自然滿意了。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）

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