無法明晰界線時請記得：我的拒絕是拒絕這件事 不是拒絕這個人

我們想當真正的好人，是要幫助對方學會對他的事情負責，要教他如何釣魚，而不是一直給他魚吃。

你該思考的面向是，我該如何提供他幫忙，幫助他負起責任，而不是我該如何幫他完成事情。或者，我們生活中總是有伸手牌的人，經常有問題懶得自己找答案或者看使用說明、SOP等等，這時候就需要提供方法給他，而不是答案，例如告訴他哪裡有更清楚的答案，學會關鍵字搜尋等，幫他更具備找尋答案的能力，也就能減輕你的負擔。

缺乏心理界限，最重要的癥結點，就是覺得許多事情都是自己的責任，容易承擔他人的情绪和指責，只要别人開口，就是他的責任，因为他難以承受他人失望的表情，拒絕也就說不出口。

群我文化中對於團體的歸屬和認可，我們並不喜歡不一樣的聲音，也習慣尋求關係的和諧，因此無法明晰界限與自我的意識，但當我們可以提醒自己，我的拒絕是拒絕這件事，並不是拒絕這個人；他的失望，是他的要求被拒絕，他的期待落空了，並不是對我這個人失望。

因此回到對自己的相信和肯定上，就能避免被擔心被排除在外的恐懼和擔心綁架，失去界限。

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