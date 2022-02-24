Tinder大騙徒：愛情真的這麼使人盲目 找尋真愛這麼難？

Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》你看了嗎？紀錄片來自真實故事，男主角Simon Leviev假扮成鑽石富豪，詐騙多位女子的愛情龐氏騙局，影集一開始，我們看見的是女孩分享著在交友軟體上尋找關係的喜悅感，滑呀滑的，每個配對都是個希望，都像是一個肯定，但殊不知最後的結果卻讓他們生活變成一團亂。

首先我們相來談談交友軟體上是否有真愛？ 你可能會聽到一些不同的答案。

是，因為很多人都經由交友軟體而成家立業，所以我想我也可以。

否，太多未知了，誰知道是不是只是想要玩玩而已。

其實真正的答案是這兩個相加，有些人希望透過交友軟體認真建立感情，有些人希望藉有交友軟體來滿足性慾，也可能有些人是希望用交友軟體，來詐騙金錢，虛虛假假的互動關係中，每個人都可以有不同的偽裝，每個人也都在探索著彼此，也都對彼此有些提防……想騙人沒這麼容易，但藉由這個紀錄片我們驚訝的發現，其實一切再自然不過，也許我們每個人都有可能成為受騙者，不是因為我們笨，而是因為我們在這關係當中感受到被愛、感受到我們的價值，這個「被愛」和「尊貴」的感受，足以讓我們做出任何事情。

Simon Leviev如何讓人掉入陷進：

1 . 主動快速的分享自我，讓你覺得安全（資訊透明公開，讓人信任）

2 . 新鮮的體驗，讓你因新鮮而感受到興奮（臉紅心跳）

3 . 特別的付出，讓你感受到自己不一樣

4 . 軟弱的顯現，危險的訊息，讓你感受到強列的不安感

5 . Simon Leviev 每次的出現都讓你的不安喘一口氣

Simon Leviev出現了，每當他的出現，就是你在不安當中所出現的扶木，但殊不知你忘記了，你的不安是因為他！但焦慮不安的人們，已經沒有辦法理性思考，當初對於網路交友的提防，或是朋友們的勸告，早就拋之腦後。

他很需要我，我要想辦法幫忙他解決問題，這麼有錢的他只是「暫時的」、「即刻的」需要幫助，而我是她很重要的人，我不幫他萬一他出意外了怎麼辦，但同時你也會想「這麼多錢，他會還我嗎？」，接著你的大腦告訴你「當然會啊，他是大富豪耶」

我們的「認知失調」了，這種感受很不舒服，所以你的大腦開始找尋一些證據來支持你的行為，「我不可能是被騙錢，他之後會回我的，他是大富豪，現在我做的對他來說只是小錢，但現在不幫不行，而且我之前就幫了，就差一點點了，就在幫一下吧，就快度過危險了。」

沒有人希望被騙，每個付出真心後發現自己被騙的人，也都傷痕累累，這部紀錄片出來後，Simon Leviev依舊繼續的騙人，因為渴望愛的人依然很多，而喜歡玩弄他人感情的人也是很多，每個人都有自己的不為人知的背景故事，每個人也有各樣不同的身心狀況需要去探討，但當我們看完紀錄片後，如果只是「渣男好可怕」、「女生也太笨了吧」、「交友軟題沒有真愛啦」等等論斷性的話語，那就有點太可惜了。

人們都渴望關係，渴望愛情、渴望自己是尊貴、有價值、被愛的，以下幾點提供給大家，希望我們都能夠不要被愛情騙局給弄的片體鱗傷。

1.慢慢相處：我們每個人都可以塑造各樣的形象，但關係需要長久的建立和相處磨合，網路交友講求的是快速，但快速當中的危險性相對的高，很多人容易讓人快速信任，但記得告訴自己慢慢相處、慢慢觀察，別一下就把自己全心全人交出去了。

2.別太相信自己：人的大腦常在重要時刻當機，特別當焦慮不安的情緒來臨時，我們會做出一些自己後悔的事情，這時候身旁的朋友很重要，他們可能是幫助你踩煞車的好幫手。

3.考量自身能力：談錢俗氣，好像不借人錢很小氣，但當你借人錢時就要抱持著拿不回來的心理，你可以接受損失的底線是多少，你和這個人的關係足夠讓你為他犧牲多少，而當你借錢出去之後自己會附上多少代價，這也許是你再給予之前可以試著多想一下的。

4.相信自己是尊貴、有價值、被愛的：很多人都在尋找愛的路上被騙，其中一個很大的原因是因為他們不相信自己是被愛的，他們渴望一段關係來證明自己是有人要的，以至於有一點點被愛的感受出現，就全然的付出，失去理性。

網路交友有好有壞，但除了網路交友之外，請更多的花時間去真實的團體中和人建立關係，特別是一些共同興趣、共同信仰等等的社團組織，關係是沒有捷徑的，練習主動的去看見自己的價值，並且知道你不是一個只能被動等待人來愛你，而相信你會因為愛自己而散發魅力，無論是單身或是有伴侶，你都可以活出你的價值。

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