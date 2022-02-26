無法對物質斷捨離嗎？學學億萬富豪「裝窮」生活

斷捨離，學億萬富豪「裝窮」

瑞典家具龍頭IKEA創辦人英格瓦．坎普拉在二○一八年逝世。他十七歲時創辦IKEA，主打經濟實惠，為大眾創造了更美好的日常生活。

坎普拉的身價五百八十七億美元，財富位居全球第八位。不過，他的生活和消費觀念卻極度節儉，並沒有因為賺大錢而揮霍。出門開舊車、搭機坐經濟艙，甚至自己帶便當上班。

另一位億萬富豪、世界有名的慈善家查克．費尼投資免稅店生意，事業盈餘僅保留一百五十萬美金給自己，捐出六十三億美元給他成立的大西洋慈善基金會，促進教育、衛生、和平。

他和妻子住在舊金山租來的一廳一房公寓，從不穿名牌衣服，手上戴著在地攤上買的塑膠手錶。自己沒有車子，外出搭公車，吃廉價餐廳，結帳時會核對帳單，入睡前並一定關燈。

台灣也有許多億萬富豪過著低調生活，台塑集團創辦人王永慶先生就是著名的例子。

億萬富豪為什麼「裝窮」呢？許多人推測的原因有：怕別人借錢、怕被敲詐勒索；或認為富豪欲望無止境，不管多富有，仍覺得窮；或者猜他們不喜歡張揚，把錢押在不動產、事業和股票上，叫窮是缺現金，才能融入一般的領薪階層……

我最近認識一位富豪，發現以上的臆測並不正確。

六十三歲的林先生是台灣數家企業的總裁，在世界各地有工廠、有事業。林先生找我看診，不曾要求特權。他的穿著樸素。替他動背部粉瘤手術時，我發現他穿的是縫補過的內衣。

有一回，林家老太太背部長褥瘡，要我去家裡診治。想像中，有錢人的家應該是金碧輝煌，充滿吊掛裝飾。林先生卻住在普通的房子，裝潢也很樸素。讓我印象深刻的是屋內非常整潔，且東西很少，留白的空間很多。

我問林先生，他對生活的要求不多，賺那麼多錢做什麼。他說，賺錢是他的樂趣，花錢卻不是。

林先生的居家布置、服裝穿搭到日常享受，皆秉持簡單的原則。他認為簡單的生活，拋開繁雜，擁有的東西變少，心靈自然清淨，精神及智慧也才能全神貫注，做自己喜歡的事。

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富豪選擇裝窮，過簡單的日子。一般人在追求財富的過程中，卻常常迷失自己，買太多想要卻不需要的東西。住家變成儲藏室，東西多到像是潘朵拉打開了寶盒。

我有一個朋友，夫妻倆的共同嗜好是逛街、瞎拚，尤其喜歡累積百貨公司的點數，領取贈品。他們的住家舉凡餐桌、沙發、椅子、地面，甚至浴缸內，堆滿了物品。客人要拜訪，必須先報上人數，主人才會騰出座位。物質氾濫到令人搖頭的地步！

我原本以為朋友是異類，然而看多了現代人的房子，發現「不懂得斷捨離」是很多人的困擾。

我在求學期間，每回寒暑假結束時，母親都規定要整理環境，包括書桌、衣櫃和鞋櫃。母親的說法是，在學習新的東西前，舊的必須先整理妥當。母親不喜歡書桌、床鋪亂七八糟。她說那種人的頭腦雜亂無章，找不到舊知識，更無處容納新知識。

我從前認為母親是中了日本人的毒。不過，這幾年認識了幾位簡單過生活的富豪，發現富豪與我們不同的是，他們的財富賺得進來，也存得下來。

圖為《不老的挑戰──創造理想的老後》書封，寶瓶出版社提供。 每個人都想成為富豪，在財富還沒降臨以前，不妨先檢視自己的周遭，簡化生活，排除屋子裡的多餘物品。學習富豪裝窮，說不定真的可以變富豪呢！

（本文出自《不老的挑戰──創造理想的老後》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）