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當你覺得難過的時候 可以對自己說的 20 句話

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
你曾有過傷心到輾轉難眠的經驗嗎？當你覺得孤獨無助時，想一想有幾十億的細胞只為了你一個人而活。圖片來源：Ingimage
你曾有過傷心到輾轉難眠的經驗嗎？當你覺得孤獨無助時，想一想有幾十億的細胞只為了你一個人而活。圖片來源：Ingimage

不論因為什麼原因，如果你現在感到難過、喘不過氣，這20句話送給你。

你曾有過傷心到輾轉難眠的經驗嗎？成長的各種階段，我們可能看過，有人因為落榜而難過，為吵架而難過，為恨自己不成材而難過，為經濟壓力而難過，為一段逝去的戀情難過。而當你真心難受時。比起硬逼自己立刻打起精神，也許一句安慰的話會來的更有用。

不論因為什麼原因，如果你現在感到難過，這20句話送給你：

1. 你比你認為的勇敢、比你看見的要強壯，比你想像的還要聰明。

2. 有時候，正確的道路往往不是那條輕鬆好走的。

3. 走得多慢都無所謂，只要你不停下腳步。

4. 如果沒法忘記他，就不要忘記好了。真正的忘記，是不需要努力的。

5. 當你迷惑，並不可憐；不知道要迷惑時，才是最可憐的。

6. 當你覺得孤獨無助時，想一想有幾十億的細胞只為了你一個人而活。

7. 寧願失敗地做你喜愛的事情，也不要成功地做你討厭的事情。

8. 只有你願意為之死的東西，你才能夠借之而生。

9. 時間會慢慢沉澱，有些人會在你心底慢慢模糊。學會放手，你的幸福需要自己的成全。

10. 其實每一條都通往陽光的大道，都充滿坎坷。

11. 你改變不了明天，但如果你過於憂慮明天，你將會毀了今天。

12. 當你埋怨太不自由了的時候，就是你不愛他的時候。

13. 想哭就哭，想笑就笑，不要因為世界虛偽，你也變得虛偽了。

14. 繼續下去，可能你會失敗，但是放棄，你就連失敗的機會都沒了。

15. 如果你想被別人愛，你首先必須使自己值得愛，不是一天，一個星期，而是永遠。

16. 生活壞到一定程度就會好起來，因為它已經無法更壞了。

17. 只有活著，才有希望。無論多麼痛苦、多麼悲傷，只要能夠努力地活下去，一切都會好起來。

18. 離開了的人，請你一輩子別回頭，別記得我。錯過就是錯過，總不能一錯再錯。

19. 因為有愛，才會有期待，所以縱使失望，也是一種幸福，雖然這種幸福有點痛。

20. 如果有一天，你偶然看到了這些文字，我希望這幾分鐘是真正屬於你自己的，在這裡你給自己加油，打氣，繼續去完成你曾經的夢想，勇敢的去挑戰自己，歷練自己！

所有你花在自己身上的時間，最終都會滋養自己，包括這篇文章。難過時哭一哭，眼淚擦一擦，對空氣大叫個幾聲，然後回到現實生活裡，努力做好你理想中的自己吧。

本文由女人迷授權，原文連結請點當你覺得難過的時候 可以對自己說的20句話

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