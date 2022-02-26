電梯關門鍵總磨損到爛？「七秒的等待」測出人性

電梯關門鍵總比開門鍵快壞？一切出在太心急

當我們搭電梯時，常會發現電梯的關門鍵幾乎已經磨損到無法辨識的程度，有的甚至還出現了凹痕。和斑駁的關門鍵相比，開門按鍵則保持著原來的完整模樣。

這是必然的結果，因為一百人當中大概一百個都一樣，在按下想去的樓層之後，手指頭會很自然地移向關門鍵，然後毫不考慮地按下去。有的人甚至在門關到一半時，還心急地不斷用指尖按關門鍵。經過這麼多人的按壓摳刮，按鍵當然沒有辦法維持原狀。

電梯關門不過是幾秒鐘的時間，我們到底在趕什麼？有什麼大不了的事嗎？真的連這幾秒鐘的時間都無法等待，非得急著關門嗎？

總之，或許不是因為忙碌，而是因為擔心些什麼事吧。我指的是擔心在等待電梯門關閉時，又有其他人跑進來搭，因而延遲電梯升降的時間。也就是說，擔心他人造成自己可能的損失，於是連等電梯關門這幾秒鐘的悠閒都完全失去。

對速度中毒深 等待成為最困難的事

我們對速度中毒已深，使得等待成為一件最困難的事。速度的重要性超越了一切。像是網路速度如果稍微慢一點，我們就會馬上向電信業者抗議；線上購物的商品宅配如果晚個一、兩天，我們也吵著要取消訂單。甚至小孩都還沒上國中，我們就急著讓他提早學習國中的主要課程。

速度超越一切的結果，使我們很久沒有品嘗到慢工出細活的愉悅。「慢慢來」被認為是早就送進博物館的古老文化，現在的我們只想講求用最快的速度達到目的，而且一定要拿到第一名才甘心。

為了賺得更快、更多，所以特別覬覦大塊肥肉。投資買股票時，只要看到股價下跌，就開始分心無法工作。原本用平常心買進的基金也一樣，隨時都要盯著網路，然後再打電話責怪營業員。「你看，已經虧損七％了，該怎麼辦？」「先生，請再等等看。股票市場原本就有起伏，只要等到反彈，就有出脫的機會。現在利空題材比較多，短期間要漲會有困難⋯⋯」 「那你的意思是叫我賣，還是叫我不要賣？」「先生，我的意思是再觀望一段時間⋯⋯」「啊！煩死了。所以你是叫我賣，還是叫我不要賣？」

像這樣一味心急，即使明知有更好的機會，但最後還是按下了關門鍵。當你贖回基金時，結果就肯定是賠錢了。 明明是自己按下機會的關門鍵，結果卻將勸我們「多等一下」的人當成箭靶。說來遺憾，但這確實是我們自己的寫照。

我們如果讓自己盲目趕時間，就等於按下思考的關門鍵。因為沒有時間等待，很多致命的錯誤就會在這種時刻爆發。為了避免這種失誤，我們需要一點小小的空閒，也就是說，不管怎麼忙碌，都要勉強自己保留一點可以喘口氣的時間。

電梯門通常在開啟七秒後關閉

當我們搭電梯時，常會發現電梯的關門鍵幾乎已經磨損到無法辨識的程度，有的甚至還出現了凹痕。和斑駁的關門鍵相比，開門按鍵則保持著原來的完整模樣。圖片來源：Ingimage

電梯門通常設定在開啟七秒後關閉。以十五人搭乘的電梯為例，如果是二十層的大樓，那麼在不按關門鍵的情況下，關門的次數會從一百八十次降低為一百四十五次。這樣一來，電力就可以節省二○％。

聽起來也許好笑，不過聽說人的急性子可以從三方面的習慣看出來。第一個就是前面所提到的「一進電梯馬上按關門鍵」；第二個是在紙杯還沒掉下來之前，就先把手伸進咖啡自動販賣機裡等；第三種是烤盤上的五花肉還沒熟透，就急著要沾醬吃。雖然聽起來有趣，但心裡還是莫名覺得有些難過。

很多事情的進展，都是來自一些小小的空閒。必須有充裕的時間，我們才能環顧四周，訂出新的計畫，追求更進一步的發展。

「賜暇讀書」保留一點小小的空閒

朝鮮初期有一種名為「賜暇讀書」的制度，這是一種提供休假、讓人讀書的制度。原本的出發點，是要導正官吏在錄取官職後經常以工作為藉口而不讀書的歪風。但是隨著當初的目的逐漸發展，如今已經轉變成兼具自我開發及照顧家庭和關心子女教育的意義，也就是所謂的「這是皇命。請再充電吧！」

這個空暇可以讓官吏有時間去思考新政策，這也對朝鮮初、中期的繁華帶來相當程度的影響。 要從今天開始試試看嗎？把朝向關門鍵的手指頭收回來，嘗試保留一點小小的空閒。

利用這點小小的空閒，我們可以抬頭看看天空，進而創造出更大的空間。偶爾抬頭看天空，可以讓我們培養重新發掘身邊新奇事物的眼光。自此之後，我們就可以感受到生活中逐漸增加的溫度。

圖為《富人不說，卻默默在做的33件事》書封，先覺出版社提供。 這件事一點都不難，只不過是一項小而簡單的嘗試。

移開放在生活關門鍵的手指，耐心等待。如果看到什麼人，就輕輕按下開門鍵，等他進來。這件事真的一點也不困難。

（本文出自《富人不說，卻默默在做的33件事》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）