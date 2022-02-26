大聲說「你好！」簡單一句話卻很深 還和能力有關係

每個第一次來電視台的人可能都會嚇一跳，因為無論在大廳或走道上，常常會突然響起一些聲音。驚嚇之餘轉過頭去看，令人訝異的是這些聲音的主人都是常在電視節目中出現的演藝人員。

「你好！」 演藝人員對每個碰到的前輩、同事或是電視台工作人員，都會大聲打招呼。從人氣爆棚的偶像團體到偶爾上場的喜劇演員，大家競相提高音量問好，彷彿像在炫耀自己的嗓音一樣。

看這些人氣偶像一致點頭大聲問好的模樣，實在很難把他們與鏡頭前華麗的形象聯想在一起。當我們碰到認識的人或是有人介紹新朋友時，也都會向對方問好。

「你好。」其實這只不過是一種習慣性的問候語。

然而，演藝人員打招呼的方式，層次有些不同。他們已經養成謙和有禮的問候習慣，從踏進電視台開始，就會向所有碰到的人打招呼。除了進到認識的工作人員辦公室去打招呼之外，他們還會穿梭在攝影棚與休息室之間，向前輩、晚輩及同期同事問候。對於愈年輕、愈沒有經驗的晚輩，他們反而會花更多的時間去打招呼。他們也會盡可能努力向其他節目的工作人員問好，不會侷限於自己演出的節目同仁。

這是因為演藝圈的前、後輩關係較為嚴謹的緣故嗎？當然，這很可能是原因之一。演藝圈的前輩喜歡教導後輩徹底養成向人問好的習慣，不過他們這樣做的目的，並不是為了要求別人向自己問好請安，而是想教後輩明白「人愈紅，愈要懂得謙虛」的道理。演藝圈的前輩教後輩要大聲問好，這種努力隱含著深層的心意，因為他們想傳授給後輩自己長期以來所領悟到的智慧。

可曾想過，簡單一句「你好」，究竟含有多深的意義？對大多數人來說，所謂「打招呼」代表的是「晚輩對長輩表現出來的禮儀」，所以大家多半喜歡別人向自己問好，但是並不喜歡主動問候別人。也就是說，只希望別人來向自己問安，卻不想自己主動向別人問好。

打招呼雖然不是什麼重要的事，但是最好記得它代表的意涵。打招呼並非被迫、不得不做的事，也不是害怕別人不悅、而必須勉強去做的事。

問候，是向對方表示尊敬的一種表達方式，它傳達了「我尊敬您，也希望與您共存」的訊息。其中包括了「我們不要和對方矛頭相向！」的消極性防禦意志，同時也包含了「一起合力讓今天過得更好」的積極意志。

互相問候是自人類認知彼此存在以來所發展出的文明產物。為了表示願意與對方和平相處，也為了向對方確定沒有攻擊或玩弄手段之意，所以發展出點頭或是握手的習慣。否則猶太人和阿拉伯人怎麼會各自以具有「和平」之意的話語─「Shalom」及「Salaam」來表示問候呢！

總之，問候在很早以前就是一種防衛自我安全的透明盾牌，直到今日仍是有效的保護手段。先向對方打招呼，可以將和平的意志傳達到對方的內心深處；和平的種子必須先萌芽，才能開啟對方的心門。

打招呼也是一種向對方祈福的行動。一句「你好」，甚至表達出希望對方能有美好的一天的含意。

這件事看起來好像無關緊要，但是仔細想想，我們的人生不正是由每句話累積而成的？想法影響言語，言語形成態度，然後轉化為行動，最後塑造了我們的人生。

認為自己不幸的人，通常不會主動向別人打招呼，但原因與結果是相倚的。因為覺得不幸，所以不想祝福別人；又因為得不到別人的祝福，所以才會不幸。也因此，問候所帶來的祝福，不可能與不幸的人同在。

簡單來說，一句「你好」的問候是一種能將正面能量傳達給他人的行為，藉由這句話希望一切順利，就算是碰到困難，也期望能夠順利解決。

所以充滿正面能量的人，多半會先大聲向別人問好。當你像西部電影裡的神槍手對決一樣搶先開口問候時，你就能先帶給對方祝福。而這些先送出去的祝福，會慢慢累積在個人的幸福帳戶裡。

問候也是成功的基礎。有些問題因為有了問候而得以解決，有些事因為少了問候而窒礙難行。

「你知道金副主任嗎？一個會開朗向人打招呼的朋友。他現在是課長職缺的第一順位候補呢。」「那個人從來不和別人打招呼，怎麼會這麼沒禮貌啊？」

也許有人會覺得這種評論不合理，而且想法迂腐，尤其因為「不和別人打招呼」就招致批評的人更會覺得如此。他們想問：「打招呼到底和能力有什麼關係？」不過嚴格說來，能夠開朗地和人打招呼也算是一項才能，而且是屬於層次較高的一種能力。

看看金副主任的案例，他總是先大聲向人問好，所以在主管或部門同事當中，沒有人會敵視他。大家都說和金副主任打招呼時心情特別愉快。

金副主任經常向人問好，即使在走道或電梯裡碰到早上曾經打過招呼的同事，他也會再度問好。這時候他就會以「工作還順利嗎？」「今天看起來氣色很好」等輕鬆的話語來代替問候。

金副主任的問候，常能為對方帶來力量。如果碰到沒有晉升的前輩，他就會安慰對方：「大家都覺得很可惜，下次你一定可以晉升的。」

很有趣的一點是，金副主任對別人的問候也常能為自己的工作產生加分的效果。

如果寫企畫書的時候碰到困難，同事就會幫他分擔；即使犯了某些錯誤，也不曾被主管點名責罵或是反映給人事部。相反地，主管還會叫他坐在旁邊，然後親切地給予指導。只有金副主任的企畫案經常被遴選為優秀的案例。

在與其他部門合作時，部門同仁更能清楚感受到金副主任的優點。每當不同部門間有歧見或衝突時，只要有金副主任出面調解，大家就能停止爭執，不會產生嚴重的磨擦。 這不是誇張或捏造的故事，而是我們身邊真實發生的事例。

一對夫妻有了小孩之後，很早就會教小孩子講「你好」。

以前的長輩常對孩子說：「平常進門、出門時，一定要出個聲音。」而且要求子女必須養成向人問好的習慣。

現在我們已經忘了這些教誨的深層含意。我們堅信，要搶先得到新知識和新技術，以及別人不懂的東西，才可以開啟一個富足的未來，不能一心只夢想靠著膚淺的技術一步登天。可是，我們都無視做人的基本。我們之所以常遭遇挫折，就是因為忽略這些看似單純而微不足道、但其實很重要的生活現實面，挫折只不過是我們為此付出的代價罷了。

圖為《富人不說，卻默默在做的33件事》書封，先覺出版社提供。 我們的父母、還有父母的父母，都會傳授生活的基本要訣給下一代，目的就是希望子女能夠過著幸福的生活。而這個生活的基本要訣就在於「你好」這句問候語。因為在這句話當中，正包含了和平與共存、成功與幸福等無比真義。

（本文出自《富人不說，卻默默在做的33件事》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）