想成功先從玩樂開始規畫 製造一個「即將到來的希望」

領導一家中小型出版社的K社長總是面帶笑容，即使經常為了許多約會與會議而忙碌，壓力一詞看起來依然離他很遙遠。 第一次見到他的人，幾乎毫不例外會問他：「什麼事讓您這麼高興？」

K社長每次聽到這個問題，都會以微笑代替回答。偶爾有人會將他視為異類。他對周遭的一切從不曾抱怨，經常挺身處理工作上的每一件事，有時會讓人覺得他好像是個機器人。

但是K社長本人會說：「我和其他人沒什麼不同。」他說自己也是喜歡悠閒甚於忙碌，而且是個好逸惡勞的平凡人。他還說，碰到難解的工作時，他同樣會感到痛苦、掙扎。

但到底是什麼事讓他如此開心，而且能維持一整天的笑容呢？ K社長說：「因為想到開心的事。」仔細一問，原來是想到了腳踏車。他只要一想到週末可以騎腳踏車，馬上就能忘記一切辛苦，每天都覺得快樂無比。工作時保持心情愉快，效率自然也隨之提升。

K社長是一名公路自行車迷，每個星期天一大早就會和社團同好相約一起騎車，往返大概騎上一百公里，將一整個星期累積的壓力完全紓解，接著在郊外吃完一頓好吃的午餐後才返家。

騎到最後一段路時，他會使出全身力氣把它騎完。在新的一週當中，他帶著週末可以騎車的期待感去完成公司裡的工作，等到了週末又瘋狂地騎車，彌補下個週末來臨之前無法騎車的遺憾。

週日下午三、四點左右回家後，他會和家人一起去逛超市，藉此度過週末剩餘的時間。「星期一早晨一上班，我就開始在腦裡規畫下個星期的自行車路線，想到這裡整個身體馬上開始發熱。光靠想像就覺得愉快，當然公司裡的工作也就輕易地迎刃而解。」

K社長將這個祕訣告訴公司的晚輩好幾次，但是每次都聽到他們痛苦的回應，大家只會無可奈何地說：「唉，老闆這個方法哪能叫祕訣？」

從晚輩的立場來看，當然覺得這個祕訣沒用。很多人即便放棄玩樂的念頭，將全副精神投注在工作上，得到的成果還是不盡理想，這種情形下就算有時間玩，他們也會認為應該拿玩樂時間來彌補工作實力的不足才對。

不過很奇怪，現實總是與這些努力的付出背道而馳。雖然想透過熬夜加班或讀書彌補不足，但結果就是不如預期。原本希望藉由工作與學習來證明自己的價值，偏偏得不到期待的結果，自己因而更加痛苦，最後還淪為工作和讀書的奴隸。

如果不往後退一步，你就無法看見整座森林，當看不見整座森林時，就只能被眼前的工作牽著走。如此一來，不僅讓你失去方向，也會讓你失去創造思考的能力，因而無法產生與眾不同的想法，只能跟隨別人的腳步。當看到表現傑出的人工作愉快的模樣，你的心裡會更加鬱悶。另一方面還會對自己的無能更加挫折，你轉而決定要瘋狂追趕，因而訂出一堆密集的工作或讀書計畫。

可是有些人竟然是優先訂出玩樂的計畫，在訂定年度計畫時，也會以玩樂為優先順位，尤其對國定假日更是積極安排。有時候即使情況不允許，也依然不肯讓步，表現出高度堅持的意志。

一個是先從工作開始計畫，另一個則是先從玩樂開始計畫，計畫看起來都差不多，出發點也是大同小異，不過經過一年之後，你會發現最後的結果與原來的計畫有著明顯的差異。

首先，從工作開始計畫的人多半無法真正按照計畫進行，尤其當計畫內容太過貪心時，目標達成率往往會與計畫內容成反比。此外，還有一個問題比計畫是否完成更為重要，那就是這一年的日子會怎麼過。簡單來說，他們就是過得既辛苦、又不幸福。

至於先從玩樂開始規畫的人，多半都能按照計畫進行。因為他們能夠盡情地放鬆，所以有足夠的能量可以在工作或學業上求得更好的表現，這一年必定過得既愉快又充實。

在網路公司上班的O小姐每年都會到海外旅行。通常中秋節、例假日、特休全部加起來，最多可以連休十到二十天，去年休十天假時，她跑去義大利和法國玩，今年又打算去義大利和埃及、摩洛哥旅行。每當新的一年行事曆發下來，她就會四處向同事宣傳這一年規畫的活動。

「中秋連休前後加起來共有二十天！我先訂下來，誰都不准碰。」藉由宣告的方式把這件事決定下來，這種做法除了是在向同事表明非去歐洲不可的決心之外，也等於是在向自己保證。O小姐將自己這種獨特的舉動稱為「分配希望的儀式」。

她清楚地做出以下說明： 「反正也有可能去不成，就像前年一樣。不過只要在新的行事曆上加入希望，光靠這種方法就可以讓明年過得很幸福了。」

她說的話就和K社長一樣。不斷找出一個令人期待的希望，再把這個希望當成幫助跨越眼前困難的長竿。每當想起這些愉快的計畫，腎上腺素就會不斷分泌，令人產生一股振奮的力量。

不懂得玩樂的人，並非沒有想過這個問題，只不過他們會在意旁人的看法，擔心優先安排玩樂會影響到工作，所以不敢付諸行動。

O小姐說：「不管別人說什麼，都要勇敢去做。」她還丟出一個問題：「我自己的人生，別人能替我過嗎？」她說：「公司主管還不錯，最近他們慢慢了解，會玩的員工通常在工作上的表現也比較好。」

「旅行歸旅行，公司的事一樣能做好。這種事很難用言語形容，因為只有自己親身體驗過，才能了解這種感覺。」

去網路搜尋一下，很容易就能找到像O小姐這樣的人。你會發現他們的人生充滿生動有趣的經驗和成長的紀錄。在仔細閱讀後，你也能體認到他們並不是因為時間或金錢太過寬裕，才做出那樣的安排，而是在很困難的情況下找出時間玩樂，並試圖從忙碌的日常生活中獲得短暫解脫，容許自己去經驗一趟旅行罷了。

這種人只要發現任何有趣的事物，就會下定決心「一定要試試看」。然後訂出計畫去挑戰。相反地，一般人如果發現什麼有趣的事，都只是夢想著「總有一天要試試看」，接著又訂出一堆更密集的工作計畫。他們告訴自己，要等成功以後才可以去，到最後連嘗試的機會都沒有，人生就結束了。即使還活著，也可能因為年紀大而覺得太遲。

先從玩樂開始計畫的人，會這樣勸告因顧慮而不敢盡情放鬆的朋友：「當工作做好時，應該給自己一些獎勵吧?!在獲得成果之後做一件有趣的事，是對自己的努力給予一種回報。這個過程如果多重複幾次，不僅工作表現會更好，甚至還可以消除玩樂時的不安。」

仔細想想，這番話沒有錯。我們認真讀書、努力工作的目的，就是為了讓自己享受愉快與豐富的生活，只是我們的現實生活都是本末倒置。我們忘了愉快富足的生活目的，取而代之的是不停投入競爭的行列。愈是咬緊牙關堅持，愈只能當個疲倦的奴隸。

圖為《富人不說，卻默默在做的33件事》書封，先覺出版社提供。 在生活中找回曾經被遺忘的玩樂悠閒，最大的好處就是能在既忙碌又枯燥、充滿煩悶及壓力的日常生活中，製造一個「即將到來的希望」。為了等待那天，無形中每天的日子會變得更愉快。當自己心情愉快時，與別人面紅耳赤爭執的情況也會減少，工作自然能得心應手。

（本文出自《富人不說，卻默默在做的33件事》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）