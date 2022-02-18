兒子離去她痛苦萬分 直到遇見世界上最重要的人

「遇見這個世界上『最重要的人』（自己）。」我失去小孩後陷入茫然若失的狀態，在丈夫的強烈建議下，我見到了修．藍博士。

在講座的休息時間，我和他說了兒子因意外去世的事情。博士遙望遠方片刻後，給了我一個緊緊的擁抱並說：「你的小孩已經上了天堂，看起來很幸福，你放心吧。」接著又說：「為了讓自己從痛苦的狀態恢復正常，你要好好振作，過好自己的生活。」同時給了我具體的建議。

其實當初參加講座時，我完全不知道修．藍博士是何許人，有過怎樣的事蹟。對我來說，修．藍博士就是個「始終看著別的地方，視線不會和我交會」的初次會面的美國人。這時的我每天沉浸在痛苦與悲傷中，沒想過向外界求助，每天都過得沉重痛苦，思考與感覺全都麻木了。

遠遠地聽到修．藍博士的話語，不知為何身體起了反應，淚水止不住流了下來，但頭腦還是不斷想著，「兒子已經死了，不在這裡了，這件事我再清楚不過了。事到如今，我才不想聽你說這些話。啊！又來了，又是那些聽到膩的安慰話語。」

回到座位後，方才聽到的話語還留在體內，我還是提不起一絲力氣，但身體卻對修．藍博士的那番話有所反應。這時候，我的身上出現了「宛如魔法般」的變化。我不去抗拒修．藍博士的話語，只是任由身體順其自然，不到三十分鐘，心中的「悲傷」便徹底消失了。

在此之前的人生，我一直相信任何事情絕對都有辦法解決。在別人眼中再艱難的事，我睡一覺就成功解決了。不過，無論我如何苦苦掙扎，「和死去的孩子見上一面」「想要再次緊緊擁抱他，和他一起生活」，這些願望都無法實現了。沒有任何方法可以解決問題，不管做什麼，他都不會復活。盼望他能像昨天那樣「存在」我的眼前，已經是「無論做什麼都無法實現」的願望，這讓我對自身力量產生一股「無力感」，我生平第一次體會到這種感覺。

最難受的人，是生下兒子的我，是被一個人留下來的、我這個做母親的。僅此而已。無處可逃，進退維谷。 有種說法是，幼子離世是給父母的訊息，還常聽到一種說法是：小孩已經完成了自己的使命。所以，如果小孩去了天堂後，父母遲遲無法察覺這份訊息，孩子就會前來告知父母。

參加修．藍博士的講座後，我開始感覺到兒子成熟的模樣。 有一天，我在睡前試了修．藍博士教的「和尤尼希皮里說話」，向一直身懷自己負面部分的尤尼希皮里打招呼，不斷對它訴說。結果，尤尼希皮里突然彷彿從床上往上彈似地，跑到臥室天花板的高度，再抱著我的寶寶從空中降落。

兒子踢著我的胸口，我感受到手腳揮動的模樣和溫熱的觸感，他叫著「媽媽！」撲向我的懷抱。雖然他的體型一點也沒變，但我隱約感到他「成熟」了一點。

他對著我拚命張口說話，我真的好開心！他確實在另一個世界健康快樂地活著。尤尼希皮里用最簡單易懂的方式，讓我理解「人類不存在死亡」這句話確實是真的。

這個體驗讓我從原本每天只想著「我不惜一切代價，都要追隨死去的兒子」，重新回到日常生活中。我由衷對尤尼希皮里說了「謝謝你」。

我終於遇見了最重要的人—自己。我終於將原本往外的自身能量重新往內聚攏，總算明白了，給自己滿滿的愛是多麼重要的事。 我開始感覺到，修．藍博士說的不停消除過去，就是為了創造足夠的時間來正視尤尼希皮里。

這個原理和操作電腦一樣，當我們要開啟並使用想要的程式時，必須先消除其他程式。如果使用了龐大的記憶體，就很難開啟程式，或是開啟速度很慢，甚至當機。所以當程式使用完畢後，就要一一消除。至於我們自己呢？當然也應該每天「消除」一切才是。

雖然我的兒子走了，但並沒有死去，所以我能感覺到他現在的狀態。因此原本內在對兒子過去的記憶（用來讓自己逃避的），便就此消失。我已經不需要這份記憶，所以得到了充分享受當下這一刻的力量。我可以感覺到，我和我內在的尤尼希皮里一起踏出了嶄新的步伐。

於是，我總算能發揮自己原本的能力。唯有消除內在的過去記憶，讓自己從內在散發光芒，才能真正發揮原本的能力。 如今又懷上小孩的我，對這一點有深刻的體認。今後我要好好珍惜「自己」而活。

圖為《四句話變幸福！實現奇蹟人生的荷歐波諾波諾》書封，方智出版社提供。 我察覺到，真正重要的人是自己。照顧重要的人，就是照顧整個宇宙。真正重要的人是我—並非身為資訊集合體的我，而是那個位於內在的寂靜的我。和一切合而為一的我，現在也依然是一體的我。 我們不該忘記，誰才是最重要的。

（本文出自《四句話變幸福！實現奇蹟人生的荷歐波諾波諾》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）