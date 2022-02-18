六個孩子全上耶魯或哈佛 虎媽堅持早餐時間這樣做

和家人一起吃早餐是成功的關鍵？

早餐喝的一杯茶，所產生的力量，直到傍晚工作結束為止都留在我們體內，未曾乾涸。──阿諾．班奈特（Arnold Bennett），小說家

有一位值得驕傲的母親，從韓國移居美國，她養育的六名子女，每一個都是畢業於耶魯大學或哈佛大學。她的丈夫和兩個孩子甚至被選為「一百年來對美國最有貢獻的百名人士之一」。

這位母親叫做全惠星，她的兒子高洪柱曾在柯林頓總統時期的國務院擔任人權事務助理國務卿，後來又在歐巴馬政府裡擔任國務院的法律顧問。全惠星這位母親也因此在美國相當有知名度。

在全惠星家裡有一項獨特的原則，那就是「不管發生什麼事，一定要全家人一起吃早餐」。

早餐時間訂在早晨六點半，夫妻兩人從不曾破壞這項原則，這也成了家中一項不成文的規定。就算孩子們熬夜讀書，第二天早上還是必須起床一同吃早餐。

高洪柱在接受韓國媒體訪問時，曾經針對家族裡的早餐文化說出以下這段話：「早餐時間總是很快樂。我們可以在吃早餐時討論各種不同的主題，從學校生活聊到前途問題，連人生的煩惱也都可以敞開心胸暢談，而且還能得到家人的建議。藉由餐桌上的討論過程，無形中也讓我們了解到家庭的可貴，同時體認到要如何更明智地面對人生。」

近年來美國的中產階級之間也吹起了一股「家庭聚餐風氣」。因為有研究結果指出，和家人共進早餐不僅可以培養彼此的親密關係，對孩子的智能與健康提升也會有助益，還具有預防孩子行為脫軌的良好效果。

哈佛醫學院的研究小組針對美國一萬六千多名青少年進行調查，分析這些青少年的用餐習慣，結果發現，孩子在與家人共進早餐時所學到的詞彙與知識，是獨自看書時的十倍。調查結果也顯示，與家人一起用餐的孩子在行為異常或犯罪上的比例，僅是未和家人一起用餐的孩子的百分之十。

猶太人從很早以前就知道與家人一起吃飯的祕密。他們一邊和家人吃飯，一邊研究猶太經典《塔木德》，不管什麼情況都不例外。他們就在餐桌上同時完成了信仰與人生的教育。

甘迺迪在當選總統後，曾將自己傑出的演說能力歸因於「父親的功勞」。甘迺迪總統的父親不管有多忙，一定會在家裡吃完早餐才出門，而且會心滿意足地看著圍繞餐桌的孩子們討論各種話題。

「和家人共進早餐」的效果不僅止於子女教育，早餐就像是「第一顆鈕扣」，一頓好的早餐可以讓一天有不同的開始。

吃早餐時，家人之間會進行簡單的交談，這個過程可以提醒你有沒有遺忘什麼應該準備的事，比方說，一星期後的結婚紀念日要如何度過會更有意義等等，這些都可以事先在腦海裡想起來。

另外最重要的一點，就是個人的意念很容易在早晨表現出來。換句話說，吃早餐的過程能間接幫助我們如自己所願地度過「美好的一天」。我和家人之間的彼此讓步及坦誠，會讓早餐氣氛變得更和諧、有趣，成員間也能獲得更大滿足。

很多時候，我們寶貴的一天之所以混亂結束，原因就在於「早晨的錯誤開始」。因為晚睡，所以痛苦地起床趕時間，準備上班的同時還一邊抱怨家人。而且，出門的準備很倉促又容易發生疏忽。一旦早晨是在這種情況下開始時，當然不可能將這一天的第一顆鈕扣扣好。

接下來，你很可能就在電梯裡遇見不想看到的主管，還聽到他念兩句你不想聽的話，叫你下次要早點進公司；也有可能在匆匆忙忙進公司後，外套都還沒脫就被主管叫進去罵了一頓。

就這樣心裡覺得受傷不舒服，一整天都想找個地方發洩、出氣。很多人是等到回家後，才將氣出在最親近的家人身上。因為當天的第一顆鈕扣沒扣好，結果連家人都受到波及，讓他們的一天也受到影響。

沒吃早餐，一整天的生活很容易出問題，這種說法是有科學根據的。

因為我們剛起床時腸胃是空的，血糖值比較低，如果這時候開始活動，大腦和肌肉會需要消耗糖，但是在沒有吃早餐之下，就無法供給身體所需要的營養素，血糖會因此不足，身體也會容易感到疲倦，性情變得較為敏感，甚至容易為小事發怒。 如果早晨有個美好的開始，一整天都會特別順利，這是許多人的共同經驗。就算碰到任何難題，你也會因為想到「和家人一起吃早餐」的美好開始，心情得到安撫。這是有智慧的人生前輩們經常提出的建議。

圖為《富人不說，卻默默在做的33件事》書封，先覺出版社提供。 我們努力追求成功，目的並不是只希望自己過得好，而是希望能和家人可以過著更寬裕、更豐富的生活。但是很多人常常只想到未來的成功和幸福，卻忽略了眼前隨手可得的悠閒與幸福。與家人共進早餐就是其中之一。

有一句話形容：「一切的成功，都是從家庭開始。」

（本文出自《富人不說，卻默默在做的33件事》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）