你是時間貧窮戶嗎？多花一分鐘通勤 生活滿意度就少一分

勞工進入職場猶如被引入牢寵,唯有奇蹟降臨,例如中樂透或獲得大筆遺產等意外之財,才能逃離,而在已開發國家,身陷牢籠的員工人數日益增加,難以逃離。

紐西蘭的房價所得比是全球第三高,僅次於加拿大與愛爾蘭,奧克蘭是紐西蘭第一大城,購買或租賃房產的費用最昂貴,當地勞工流動率高,因此現在其他地區正在興建住宅,並附設健身房與育兒服務,以期吸引並留住員工。

工作與家庭照顧模式極端變動,已開發國家的生活成本肯定隨之增加,住宿成本也明顯暴漲。過去五年間,各大城市的房價平均增加三五%。洛杉磯商業委員會(Los Angeles Business Council)主席瑪莉.萊斯利(Mary Leslie)深入闡述房價與相關租金的成長對城市勞工產生的影響:「如果員工不得不在租金昂貴但環境不佳,以及長途通勤之間做選擇,遲早會不堪負荷︙︙住宅並非單一問題,住宅引發的骨牌效應遠超過住宅市場的範疇。」

住宿成本占了勞工大部分薪資,因此出現「超級通勤族」一詞。他們每天花九十分鐘以上通勤上班,而且多半是在經濟繁榮的大城市。圖為德國法蘭克福上班時間通勤的人潮。美聯社

住宿成本占了勞工大部分薪資,因此出現「超級通勤族」一詞。美國各地,每三十六位通勤者當中就有一人(將近四百萬人)符合超級通勤族的定義,他們每天花九十分鐘以上通勤上班,而且多半是在經濟繁榮的大城市。

根據某項分析結果,會出現超級通勤者的其中一項關鍵因素在於「新的住宅多半位於大城市外圍,不是位於都會核心帶與近郊,所以很多勞工不得不花更長的時間通勤,以便換取較低的房價。」另一份報告認為,全球金融危機的陰影導致超級通勤的現象,很多受二○○八年金融危機影響的勞工不願意搬家。

我們早就知道長期通勤會有害健康。二○○一年,一項科學研究以四百多位德國通勤者為對象,約九○%的受試者每趟通勤時間超過四十五分鐘,他們出現疼痛、暈眩、倦怠、嚴重睡眠不足的人數比例是非通勤族的兩倍。該項研究的主持人表示,該族群患有很嚴重的身心症,還說「從醫學角度來看,長期通勤族有三一%的男性與三七%的女性顯然需要治療」。

根據《美國科學人》(Scientific American)的報導,有其他研究顯示「搭乘大眾運輸工具的勞工具有較高的感染率,汽車駕駛患有關節炎的比率較高」。

德國還有一項長途通勤者的社會學研究發現,近六○%受訪者沒時間跟朋友聚會,沒時間投入其他休閒活動。一九八五年到一九九八年,蘇黎世大學經濟學實證研究學院(University of Zürich’s Institute for Empirical Research in Economics)的研究人員每年都會調查德國數千戶的情況,發現「勞工每多花一分鐘通勤上班,生活滿意度就會少一分」。

根據研究人員的計算,一天通勤兩小時與平均通勤四十分鐘的德國人,兩者的滿足感差距甚大,加薪四○%才能彌補通勤時間較長者的不快樂。此外,通勤時間越長,勞工的生產力就會越低,並加深不滿。

我們必須思考通勤造成的有害影響。通勤時間越長,表示塞車的情況越嚴重,隨之產生的問題也更多。像是二○一一年塞車的情況導致美國人多花了五十五億個小時在通勤,多花了一百一十億公升的汽油,整體價值高達一千兩百一十億美元,二氧化碳排放量多達二百五十五億公斤。

圖為《週休三日工時革命》書封,采實出版社提供。 以上是一個國家一年的數據,除了測量通勤族所花的時間、汽油量、碳排量,還測量了塞車造成的影響。若要據此推斷整個已開發國家的情況,實際付出的成本幾乎算不出來。

(本文出自《週休三日工時革命》,采實出版社出版,未經同意禁止轉載。)