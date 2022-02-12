忙碌文化養出一群表演給人看的「工作狂」

在數位時代，沒有指導手冊教你怎麼當勞工，父祖輩熟悉的工作常規已遭到取代。現在，女性工作的比例跟男性差不多，電子郵件問世後，許多上班族和專業人士早就沒有明確的工作日概念，這概念早已過時。曾經急診醫學、助產、消防等攸關生死的行業才會待命工作，如今大多數白領工作亦是如此，隨時隨地都能工作。

工作狂並不罕見，但之前大家認為工作的欲望是一種選擇，或充其量是特定公司文化的產物，不會覺得那是使命感的表現。

再也不是如此了。美國記者丹．萊昂斯（Dan Lyons）表示，科技文化使過勞與內在壓力成為流行病。萊昂斯在其著作《失控企業下的白老鼠》（Lab Rats）寫道，今日的職場氛圍充滿男性主義、不穩定性和高壓，且公司常用的性格測驗，會對員工的工作能力帶來有害影響。二○一九年三月，萊昂斯在紐西蘭國家廣播電台的訪談中表示：

我們處於「第四次工業革命」破曉之際，公司明白過去一世紀的工作方式全都過時了，再也行不通，世界已經改變，工作不得不跟著改變。

這說法有點道理，但壞就壞在公司不知道哪種做法行得通，就投入尚在實驗的方法，基本上就是把員工當成白老鼠，試行各種做法，想讓我們變得「敏捷」、「精實」、「靈活」、「適應力強」。這類的新理論到處都有，不計其數，公司採行其中一種或多種理論，把員工弄得筋疲力盡。

在某些情況下，勞工會相信公司。萊昂斯提及亞馬遜（Amazon）員工自稱為「亞馬遜機械人」，他們拚命讓自己合乎測量員工績效的「最佳化演算法」。萊昂斯說：「現在的員工工作時，會覺得自己不是在使用科技，而是被使用。科技其實是公司的中心，員工只是附屬品，進公司、接通機器，然後在一天工作結束時拔掉機器，員工的成功與否取決於這方面做得多好，多擅長扮演好螺絲釘的角色。這很不人性化。」

其他人則認為，科技與績效的衝突導致工作在人生中的占比擴大。美國記者艾倫．葛里菲斯（Erin Griffith）在《紐約時報》指出，「忙碌文化」（Hustle Culture，亦稱「奮鬥文化」）養出一群「表演給別人看的工作狂」。特斯拉汽車（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）即是忙碌文化的倡導者，他說過：「一週工作四十小時改變不了世界。」他認為，一週工作八十小時才剛好。

根據葛里菲斯的理論，不停歇的工作是在填滿另一個空洞。

也許我們都想追尋價值感。越來越少人信仰宗教，尤其是美國千禧世代，在我居住的舊金山，生產力的概念反而成為精神依歸。舊金山的技術人員內化了以下概念：工作不是用來取得想要的東西，而是你的一切。因此公司只要有提高生產力的方法，能讓員工騰出時間接下更多工作，就值得推行，且立意良善。

圖為《週休三日工時革命》書封，采實出版社提供。 有些埋首於忙碌文化的勞工會有所成就。充滿職業道德、喜愛自己所做之事、除工作外沒什麼責任要承擔的人，也許真的覺得自己獲得回報，不過身為億萬富翁的馬斯克每週工作一百小時，假如勞工非得做到這樣才能勉強過活，或所屬公司或產業文化要求勞工做到這種程度，則大有問題。

（本文出自《週休三日工時革命》，采實出版社出版，未經同意禁止轉載。）