自由彈性的零工經濟可能是場地獄？這些全都消失不見

一個天國之門的故事

聖彼得在天國之門迎接一位死於意外的成功專業女性,直言不諱地提出一道難題:「你那行的人通常不會來這裡,所以我要你一天待在地獄,一天待在天堂,然後你再決定想永遠待在哪裡。」

那位女性度過此生與死後最美好的兩天。她到達地獄,碰見老朋友和新朋友,跟友人在漂亮的鄉村俱樂部打一場高爾夫球、共享豪華晚餐、一起跳舞。她碰見惡魔,發現惡魔魅力十足,大家都很開心,健談,還在她離去時與她握手。

她待在天堂的那天都在雲端上放鬆,彈豎琴、唱歌,很是享福。聖彼得來了,他說:「現在該選擇了。」

那位女性已想好答案:「我從來沒想到會說這種話,可是地獄太好玩了,我度過開心的時光,那裡的人也很好,我想永遠待在那裡。」

聖彼得應允了她的願望。不過,這次地獄之門打開時,她眼前是片廣大的灰色虛空。所有人都很悲慘,看不到鄉村俱樂部,也沒人跳舞。惡魔在那裡,她轉身對他哀訴:「發生了什麼事?我選擇地獄是因為那裡都在開派對!」

惡魔聳肩,露出微笑:「昨天我們是在招募你,今天你是員工了。」

零工經濟答應把天堂給勞工

這個笑話有幾種版本流傳多年,應該是在描述零工經濟答應要把天堂給勞工,說想工作就工作,當自己的老闆,彈性至上。台詞這麼有吸引力,怪不得零工經濟會爆紅。在這種全新的工作概念下,紐西蘭奧克蘭、美國奧斯汀和約旦安曼的人,都運用汽車共乘應用程式來買賣簡單的零工型服務。

雖說自由與彈性是零工享有的贈禮,但在工業時代的工作構成與改革上,固有的一些元素全都隨之不見。在零工經濟的模式下,法定最低工資、年假津貼、帶薪病假、帶薪育兒假、喪假、雇主提撥退休金等既有的福利全都消失不見。實際上也沒有雇主,畢竟又沒有傳統意義上的「工作」。「為了活下來而工作」這句話從來沒這麼貼切過。

這種情況的發生並非偶然。曾任優步軟體工程師的蘇珊.福勒(Susan Fowler),她在二○一七年二月的部落格中揭露該公司的權力遊戲式管理文化,公司以有爭議的方式對待女性員工,內部普遍出現不當行為。之後,她替《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌寫了一篇坦率的報導〈「我們到底做了什麼?」﹂矽谷工程師怕自己創造了怪獸〉(‘What Have WeDone?’ Silicon Valley Engineers Fear they have Created a Monster),精確描述勞工的脆弱與公司的冷淡會漫不經心地破壞就業保障,公司還以「何不」的口號吹捧零工經濟的吸引力,例如:「何不自行安排工作時間」(優步)、「何不當自己的老闆」(來福車)。

福勒表示,她無意間聽見同事討論怎麼利用獎金「哄騙」司機花更長時間工作。演算法讓科技公司興奮,因為有效;然而,演算法也騙不了人,二○一八年,紐約計程車暨禮車管理局(New York Taxi and Limousine Commission)進行研究發現,紐約市零工經濟型司機有八五%賺到的收入低於紐約市最低工資時薪十五美元,之後管理局宣布二○一九年一月中起,優步、來福車、Via、Gett/Juno 必須支付隨召隨到的司機最低十七.二二美元的淨時薪。

根據管理局的計算結果,這個金額相當於最低工資加上自由工作者的額外稅務成本,可以補償沒有有薪假的約聘人員。管理局說,這項變革實施後,紐約市替汽車共乘公司開車的八萬名司機有九六%平均一年收入增加將近一萬美元。

福勒對零工文化新興吸引力的描寫可說是一針見血:「零工經濟生態系統理應是一塊樂土,在供應與需求之間達到平衡,也就是說,消費者能減輕通勤、採買食物日用品這類苦差事的負荷,勞工能脫離雇主的掌控。」

圖為《週休三日工時革命》書封,采實出版社提供。 事情聽起來好到太不真實,應該就不是真實的,而零工經濟明確證實了這點。雖然勞工渴望彈性也重視彈性,但零工的美麗新世界有個有害真相:我們幾乎全在一夜之間改造自己,適應了這種大膽的經濟模式,卻不太理解該模式會引發的後果。也許還有一點更糟,如同福勒在《浮華世界》的文章標題所指,我們允許世上一小撮科技奇才解開怪獸的束縛來威脅自己。

(本文出自《週休三日工時革命》,采實出版社出版,未經同意禁止轉載。)