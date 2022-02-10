自由彈性的零工經濟可能是場地獄？這些全都消失不見

一個天國之門的故事

聖彼得在天國之門迎接一位死於意外的成功專業女性，直言不諱地提出一道難題：「你那行的人通常不會來這裡，所以我要你一天待在地獄，一天待在天堂，然後你再決定想永遠待在哪裡。」

那位女性度過此生與死後最美好的兩天。她到達地獄，碰見老朋友和新朋友，跟友人在漂亮的鄉村俱樂部打一場高爾夫球、共享豪華晚餐、一起跳舞。她碰見惡魔，發現惡魔魅力十足，大家都很開心，健談，還在她離去時與她握手。

她待在天堂的那天都在雲端上放鬆，彈豎琴、唱歌，很是享福。聖彼得來了，他說：「現在該選擇了。」

那位女性已想好答案：「我從來沒想到會說這種話，可是地獄太好玩了，我度過開心的時光，那裡的人也很好，我想永遠待在那裡。」

聖彼得應允了她的願望。不過，這次地獄之門打開時，她眼前是片廣大的灰色虛空。所有人都很悲慘，看不到鄉村俱樂部，也沒人跳舞。惡魔在那裡，她轉身對他哀訴：「發生了什麼事？我選擇地獄是因為那裡都在開派對！」

惡魔聳肩，露出微笑：「昨天我們是在招募你，今天你是員工了。」

零工經濟答應把天堂給勞工

這個笑話有幾種版本流傳多年，應該是在描述零工經濟答應要把天堂給勞工，說想工作就工作，當自己的老闆，彈性至上。台詞這麼有吸引力，怪不得零工經濟會爆紅。在這種全新的工作概念下，紐西蘭奧克蘭、美國奧斯汀和約旦安曼的人，都運用汽車共乘應用程式來買賣簡單的零工型服務。

雖說自由與彈性是零工享有的贈禮，但在工業時代的工作構成與改革上，固有的一些元素全都隨之不見。在零工經濟的模式下，法定最低工資、年假津貼、帶薪病假、帶薪育兒假、喪假、雇主提撥退休金等既有的福利全都消失不見。實際上也沒有雇主，畢竟又沒有傳統意義上的「工作」。「為了活下來而工作」這句話從來沒這麼貼切過。

這種情況的發生並非偶然。曾任優步軟體工程師的蘇珊．福勒（Susan Fowler），她在二○一七年二月的部落格中揭露該公司的權力遊戲式管理文化，公司以有爭議的方式對待女性員工，內部普遍出現不當行為。之後，她替《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌寫了一篇坦率的報導〈「我們到底做了什麼？」﹂矽谷工程師怕自己創造了怪獸〉（‘What Have WeDone?’ Silicon Valley Engineers Fear they have Created a Monster），精確描述勞工的脆弱與公司的冷淡會漫不經心地破壞就業保障，公司還以「何不」的口號吹捧零工經濟的吸引力，例如：「何不自行安排工作時間」（優步）、「何不當自己的老闆」（來福車）。

福勒表示，她無意間聽見同事討論怎麼利用獎金「哄騙」司機花更長時間工作。演算法讓科技公司興奮，因為有效；然而，演算法也騙不了人，二○一八年，紐約計程車暨禮車管理局（New York Taxi and Limousine Commission）進行研究發現，紐約市零工經濟型司機有八五％賺到的收入低於紐約市最低工資時薪十五美元，之後管理局宣布二○一九年一月中起，優步、來福車、Via、Gett/Juno 必須支付隨召隨到的司機最低十七．二二美元的淨時薪。

根據管理局的計算結果，這個金額相當於最低工資加上自由工作者的額外稅務成本，可以補償沒有有薪假的約聘人員。管理局說，這項變革實施後，紐約市替汽車共乘公司開車的八萬名司機有九六％平均一年收入增加將近一萬美元。

福勒對零工文化新興吸引力的描寫可說是一針見血：「零工經濟生態系統理應是一塊樂土，在供應與需求之間達到平衡，也就是說，消費者能減輕通勤、採買食物日用品這類苦差事的負荷，勞工能脫離雇主的掌控。」

圖為《週休三日工時革命》書封，采實出版社提供。 事情聽起來好到太不真實，應該就不是真實的，而零工經濟明確證實了這點。雖然勞工渴望彈性也重視彈性，但零工的美麗新世界有個有害真相：我們幾乎全在一夜之間改造自己，適應了這種大膽的經濟模式，卻不太理解該模式會引發的後果。也許還有一點更糟，如同福勒在《浮華世界》的文章標題所指，我們允許世上一小撮科技奇才解開怪獸的束縛來威脅自己。

（本文出自《週休三日工時革命》，采實出版社出版，未經同意禁止轉載。）