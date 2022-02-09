失親傷痛慢慢來好得比較快 這樣做能與失親家人精神共存

那天是聖誕節，但我帶完了為期四次的《安全感2.0》的告別失親傷痛課程，這也算是我第一次完整的帶領帶狀的哀傷療癒課，畢竟過往多數討論的安全感也跟傷痛有關，而這次完全專注在喪親則是一個很特別的體驗。

關於喪親，其實前半年多數是事務性的忙碌，包括喪禮、除戶、財產分配等等，後事的處理多數落在長子女身上，悲傷總是要花上一點時間才會趕上。

可是，每個人的悲傷歷程又如此獨特，有的人是無時無刻想到就哭、看到熟悉場景就哭，有的人則是嬉皮笑臉變得聒噪無比，有的人則是沈默地把自己越弄越忙碌。

會想要開失親的課程，原因在於在這整個社會上：

1.完整經歷悲傷不容易：一般急性悲傷狀態可能長達一到三個月，正常悲傷就可能歷時半年，很多人都受不了自己的情緒強度，更多人害怕自己生病或影響他人，而無法好好哀悼。

2.對於悲傷的知識與因應方法不足：悲傷的樣貌，那些痛苦、憤怒、自責或自憐的眼淚等、悲傷的歷程或哪些原因造成適應的困難、如何好好哀悼，用健康的方式幫助自己，對自己有更多覺察。

但簡而言之，悲傷其實是一個「慢慢來比較快」的過程，就是你慢慢咀嚼、感受它，溫和與它同在，悲傷反而會消褪的更快，而悲傷釋放後，你會感受到的，是滿滿的愛，因此真正達到失親的家人能夠精神永存的狀態。

課後的學員回饋讓我很感動，基本上很多來上課的學員，往往有備而來，看過書、聽過podcast或是先購買過線上課程，他告訴我一開始不抱太大的期待（咦？怎麼很多人都這樣說），因為覺得自己已經讀懂非常多的觀點給理論，覺得上課可能又是聽一些觀點而已，而且他說他很習慣打臉別人，覺得只要別人說得內容不合邏輯，就會想要反駁（好家在姊以前念工學院，邏輯還行）。

我們對話的大意：

學生：這四堂課很療癒，超出預期的效果，之前都在聽podcast也有看書，所以大概知道老師會說什麼，但實際這樣互動之後，就覺得老師根本是神（什麼XD），因為我覺得別人不懂就會反駁，但老師每一句話都讓我覺得對（因為姊經歷過啊～）

我：找不到邏輯的缺口是嗎？

學生：對對對，就是直搗核心，又不會太理性覺得很尖銳沒有同理心，覺得很溫暖。我很煩惱這個長達十多年的悲傷，到底什麼時候可以掙脫，但老師告訴我，其實就是整理你的歷史、整理你的悲傷，當悲傷變得很純粹的傷心跟思念，其實基本上就是走出來了，裡面的淚水不要自憐、自責、自卑悔恨等等就不是毒性淚水了～（真是每個學生都可以當小老師了）這對我而言是很重要的釋放…

聽完了覺得非常的感動，其實悲傷的發生，跟我們投注過的愛與付出有關，也跟我們接收過來自他們的愛有多濃厚有關。

每個來參加失親課程的人，都是能面對內心傷痛的勇士！相信未來你們可以繼續傳承這份愛！

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