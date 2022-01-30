別再過度關心 同志伴侶需要的其實是一份「平凡對待」

「蛤？所以到現在你爸媽都不知道嗎？」聚會中，朋友J相當驚訝我的同志朋友H，三、四十年來，都不曾向家人袒露他的性傾向，J疑惑地繼續說：「同婚都通過啦！社會友善了很多，你別怕！我支持你！加油，勇敢面對自己、告訴他們，向他們出櫃……」聽到這，也看到H一臉為難的樣子，我不禁打斷J說道：「好了啦，那是他的選擇！」

曾經在一場多元性別的研習中，講師問我們：「在路上看到一對同志伴侶牽手走在一起，你的感覺是什麼？」臺下的學員每位都是助人工作者，這群人已是特別針對多元性別相關主題受訓的族群，大家回答道：「我會很肯定他們！」、「我心裡很敬佩他們對愛的勇氣。」也有人說：「我其實每次看到那樣的畫面，都覺得很感動，然後會盯著那雙牽著的手看蠻久的……」只見講師微笑了一下後，問我們：「為什麼要敬佩？為什麼需要肯定？又是什麼原因覺得感動呢？」

「如果我們真正地接納了他們和我們沒有不同，那為什麼看到同志伴侶和看到異性戀伴侶牽手的畫面，你心中會有著不同的感受呢？」聽講師這樣說，我心頭一愣，也開始回想起自己面對不同性傾向伴侶的態度。

本身為女同志的講師接著提到，她和太太在國外結婚，過去在國外生活多年，她沒有覺得自己哪裡和別人不同，直到她們決定回臺灣，同婚通過後也去辦了登記，明明現實條件上都和從前一樣了，卻總覺得不太適應，她說：「就像當初辦登記過程的繁瑣、擁有孩子的可能性、親朋好友的看法，甚至是走在路上路人的眼光等等，都讓我感受到自己是特殊的，如果真的要問我們需要什麼？我想，就是那一份『不把我們當成不一樣的平凡對待』吧！」

再反觀大力鼓勵H勇敢出櫃的J，我們可以回來想的是，當特別去告訴H「我有多支持你」時，是不是反而讓H覺得自己是特殊的？反讓他有了格格不入的感覺？

其實H後來私下和我說：「謝謝你剛剛打斷了J，不然我真不知道該怎麼回應。」鼓勵H勇敢出櫃的行為，不僅是我們已經涉入了別人的生命課題，也很可能傳達了另一種壓迫。既然知道環境還在變得更加友善的路上，那麼，我們便需要去意識到，其實我們並沒有經歷過H所走的性別或性傾向認同歷程，你怎麼確信他不是還正處在探索、尋找與認識自己的路程中呢？

我相信，每個表達支持鼓勵的背後，都來自於一份善意，然而，我們需要留意表達的方式，若反讓你的善意成了另一種壓迫性的傷害，那不是很可惜嗎？身處在異性戀伴侶為多數的環境，我們心頭油然而生的佩服、感動，其實也無可厚非，只是我們也很需要經常細微地自我覺察，甚至是相互對話與提醒，才能讓環境真的越來越友善呀！

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