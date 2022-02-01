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新的一年，送自己一份溫柔的陪伴

愛心理 / 文．胡展誥 諮商心理師
新的一年，送自己一份溫柔的陪伴。溫柔，是傾聽身體的訊息。用不帶評價的方式去感受、去認識身體，然後用正向與適當的方式，給予身體友善的對待。圖片來源：Ingimage
新的一年，送自己一份溫柔的陪伴。溫柔，是傾聽身體的訊息。用不帶評價的方式去感受、去認識身體，然後用正向與適當的方式，給予身體友善的對待。圖片來源：Ingimage

痛，經常帶給人很不舒服的感受。痛，是一種身體傳遞給你的訊號，告訴你身體某些地方受傷、不對勁了。如果你有一個好朋友不舒服，我們通常會關心他、照顧他，要他多多休息，對嗎？可是，當我們感覺到痛的時候呢？我們也會如此溫柔地陪伴自己嗎？

面對身體的疼痛，我們經常很嚴厲：

＊試著忽視疼痛，繼續完成更多的工作

＊覺得會感覺到疼痛的自己很沒用

＊對痛生氣、對於不斷疼痛的自己生氣

＊覺得哀怨，埋怨為什麼自己會不舒服

＊忽視生活作息，持續挑戰身體的極限

人不舒服了，卻拒絕身體傳遞的訊息，繼續使用「大腦」與「慣性」來告訴自己「應該」怎麼做，使得你與自己的身體失去連結。你覺得，你對自己真的溫柔嗎？覺得疼痛的時候，腦袋裡對自己、他人、疼痛的苛責與埋怨，都會引發更多負面情緒，而負面情緒是讓疼痛感變得更明顯的重要因素之一。事實上，疼痛只是一種感覺，當你把它當成是一種客觀的訊息，而不是誰有錯、誰不好，才能慢慢停止腦袋裡的負面思緒，採取適當的行動：

＊試著為自己騰出一些休息的空間

＊試著選擇一些清淡、健康的食物

＊試著減少一些對健康不佳的習慣

＊試著對自己說些正向鼓勵的語言

＊試著靜下心來感受疼痛的變化

＊試著深呼吸，讓自己更平穩

有時候，身體的疼痛可能是免不了的。但情緒平穩了，就不會讓負面情緒作為疼痛的燃料，加劇讓你不舒服的感受。新的一年，送自己一份溫柔的陪伴。溫柔，是傾聽身體的訊息。用不帶評價的方式去感受、去認識身體，然後用正向與適當的方式，給予身體友善的對待。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）

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