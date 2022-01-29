年前大掃除很累？醫親授幾招「家事療癒術」順便做運動

老一輩家長為了讓小朋友有好成績，常會說「你只要負責把書讀好就好，其他的不用你操心」連家事都可以免了！而擁有新時代科普知識的爸媽，已經能理解「先動再學，效果加倍」的原理，多利用機會勞動雙手，是好事情。換做是成年人，養成腳勤手勤好習慣，則對預防失智症十分有益。洛桑加參醫師出版《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》（時報出版）一書提到，用各種方法做家事，連帶大腦多個區塊包含運動區、感官區、情感區與學習認知區，都會一起活化。葡萄牙與德國的學者都發現，身體先動起來之後，學習新技能的速度會變快、專注力也更持久。

能勞動是福。你去觀察那些很愛做事、樂於為他人付出的老人家，再去看看那些整天坐著，飯來張口茶來伸手，等著人伺候的長輩，哪一個比較快樂？哪一個讓人覺得和藹慈悲好親近？很多時候，是前者！科學家拿老鼠做實驗，分兩批，一批給他們滾輪可以跑，一批讓他們閒閒沒事幹。一段時間後，滾輪組老鼠大腦裡增加了許多新生血管，這意味著他們能得到更多氧氣跟營養。至於沒事幹那批，則是血管萎縮、認知功能下降，還有點悶悶不樂這樣。

成天召喚工具人，自己很快就沒戲唱

老婆老媽老闆叫你去倒垃圾、叫你去跑腿、叫你幹一些粗活，不用不爽，反而要開心，有機會活動運動勞動，你的血管會新生、生長因子能活化，頭好壯壯不憂鬱，一動解千愁。我們常聽到人家說誰誰有王子病公主病，不是公主只是有病，小心，明明很能動卻要耍懶，得的很可能就是腦部的各種退化性疾病。

為增肌健腦家事療癒更添樂趣，來試試下面幾招：

◎換手做做看

你我都有慣用手，偶爾，換另一手試試看。比方說換左手擦拭刷洗、用非慣用手扭開瓶蓋。習慣左手提重物的人，改換右手提提看，藉此鍛鍊一下平常很少用到的肌肉。

◎進階棒式，訓練核心

不管是健身還是復健，核心肌群的強化都相當必要。基礎棒式練到無聊了，你可以試試三點不動一點動，兩腳加一隻手撐地，一手拿抹布擦地板。痠了就換手。臀部夾緊、肚子收緊，效果更佳。

◎省電省水衣服改手洗

藉由活動十指，刺激大腦皮質、促進大腦血液循環，對於腦部疾患的預防，現在逐漸受到醫界重視。我推薦手洗衣服這招，不用每次都出動洗衣機，少量或精緻衣物改手洗，還能順便省水省電。此外，活動手指激活大腦，你彈琴、玩魔術方塊、編織、幫人按摩、幫狗梳毛也都很好，儘量各種方法輪流用，用不同的方式去做刺激。

◎做料理加上擺盤。生活要活出儀式感，擺盤可以來練一下

一開始沒有頭緒，不妨參考美食雜誌、食譜書籍或教人做料理的影片。吃得多不如吃得好、吃得巧、吃得美。蛋包飯用番茄醬畫上笑臉，把飯糰捏成兔子形狀，吃來將更有食趣。

◎深蹲洗碗，墊腳尖取物

圖為《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》書封，時報出版提供 我一些愛運動的朋友，連刷牙、等紅燈都可以拉筋。如果你夠高，那洗碗的時候順便深蹲練大腿，未嘗不可。至於墊腳尖取物、擦拭櫃子、晾衣服，也都很好。墊腳尖的時候小腿會出到力，小腿是人的「第二顆心臟」，強化這裡的肌肉，能幫助下半身血液打回心臟。家裡上上下下，都是你的健身房。在家做事同樣也能健肌健腦，能工作是福，能勤快勞動，也是福。

（本文出自《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》，時報出版，未經同意禁止轉載。）