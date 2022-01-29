「學這個要幹嘛？以後買菜用得到嗎？」爸爸神回覆驚倒網友

「學這個要幹嘛？以後買菜用得到嗎？」「學習的意義」，不該只侷限在實際的運用。

最近台大學生會提議廢除大一國文必修的新聞，引發雙雙為中文系出身的男友跟我進行了一場「中文系課程該如何呼應實用需求呢」的早餐會討論。雖然實際上沒有我們置喙的餘地，但還是想把我在中文系這八年來的心得消化寫出來。

中文系的學生最常遇到的問題是：「念中文系要幹嘛？」或更簡化成這樣的問題：「學這個以後用得到嗎？」

我高中時曾因為三角函數而苦惱問了爸爸這個問題：「學三角函數要幹嘛？以後買菜用得到嗎？」爸爸只冷冷地回我：「妳以後只想買菜嗎？」這句話我一直記在心裡，並不是否定「買菜」這項工作的價值，而是提醒我在思考「學習的意義」時，不該只侷限在實際的運用。

回到中文系，當我從碩士班畢業，開始出版社的工作後，「念碩班對職場的幫助是什麼？」這個問題一直在我心中思量著。直到某次負責一本需要多方調查資料的書時，碩班時的訓練與思考方式派上了用場。而後編輯重量級的學術專書時，面對大量的註腳與詩詞古文也無所畏懼。

事實上，我的職場一點也運用不到甲骨文、楚辭和墨子，但在修習這些課時所訓練的資料搜集、判讀、重新整構的能力，是一路影響受用至今的。直到我現在書寫韓劇文章時，觀看的視角、文獻的搜羅與論點的建立，都是奠基在碩論的寫作上的。只是已經內化成習慣，而我絲毫沒有察覺而已。

當然，20歲的我更不可能理解這些課程對我後續人生的影響，於是不停叩問：「當下的學習到底會用在哪裡？」如果學系無法積極回應這個提問，自然無法吸引到更多學生的加入，因為我們這代、未來這代，面臨低薪、後疫情、高房價，普遍對於未來是感到茫然無助的，自然會將視野著眼於「有用的」學習。

綜合起來說，傳統中文系的課程安排——四書五經、各朝代文學思想經典等，「看起來」的確是對學術研究以外的職場助益不大，當然，我絕對支持「大學不只是職業養成所」這個說法，只是在外在（職場需求）與內在（氣質涵養）之間的權衡，該如何呈現在整個學系的課程安排上，我們該如何將這些課程內部涵蓋的判讀能力、邏輯思考、閱讀方式等呈現出來，是我認為現在中文系以及「大學國文」必須要思考並克服的事情。

最近讀的《學習不會背叛你》這本書裡論及有關學習的效果時，身為首爾大學教授的作者這樣說：

「不能因為學習不是為了賺錢、不是為了看起來博學多聞、不是為了在競爭中勝出、也不是為了立竿見影的用處，就不對學習的結果抱持任何期待。我們能夠期待的是，透過出於好奇而開始的知識探索，可以體驗到今天的我比昨天更好；透過學習，可以擺脫過去無知的我，樂在其中。比別人好，沒什麼意思，別人關我什麼事？自我提升的經驗，才能帶來『自己人生自己顧』的感覺。習慣了這種感覺的人，會拒絕由他人做主的人生。」

或許所謂的「有用」，從學系的角度出發，需要更具體的包裝呈現，而不是用羞澀的隱喻夾藏在課程裡；從學生的角度出發，則需認真看待自己到底是為了什麼而進入大學學習。畢竟說真的，到底有多少人的就業跟畢業學系百分之百相關呢？