判決書附記寫給8歲童「你仍是被深深愛著的」暖心法官關臉書

在這一份離婚案件的判決書後面，法官加上了一段特別的白話文附記，那是寫給當事人們的八歲兒子，法官想告訴他——父母離婚，不是你的錯，你仍是被深深愛著的。

此新聞一出，引起眾人關注，女人迷執行長張瑋軒也有話想說。

近日最暖心的新聞就是某離婚案件的判決書，法官除了判決本身，最後附上1470字的悄悄話給八歲的小孩，告訴孩子無論如何「爸爸媽媽都很愛你。」以及最重要的——這個判決「不是因為你講了什麼」還有「這個結果不是你的錯」。

節錄部分內容如下：

「你好，我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完。⋯⋯」

「⋯⋯事情的真相是甚麼，其實除了他們自己，叔叔相信沒有人知道。叔叔也只是從手上的證據，去得到一個接近的『事實』，之後如果還有繼續的法律過程，其他法官可能也有不一樣的『事實』，或許跟叔叔說的完全不一樣也不一定。但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的『事實』。」

這則新聞不僅暖心，而且能讓人重新對「法律」理想的嚮往。所有人遇到任何困難，都會希望能遇到這樣真心真意又謙卑的法官。

他是盡他一切的能力去理解「事實」，也知道這世界沒有真正的「事實」，任何另外一個人經手這個案件，都可能有不一樣的理解和判決。

我看著他的1470字，我沒有看到一個裁判英雄的沾沾自喜，我看到的是對於任何判決的謹慎小心唯恐不足。

這位法官，剛好是我朋友的大學同學。這個暖心新聞傳遍網絡的時候，這位法官就關閉自己的臉書渠道了。

我很想清楚的說明一點，法院所有判決書都是公開的。但，家事案件，都會用代號代稱，也不允許有旁聽者，目的就是為了保護當事人隱私。但現在看到部分單位、意見領袖或網友，公開討論離異父母的公司（甚至寫出公司全名）、職務名稱、吵架原因等等，這只會為當事人（包括法官，更不用提那個八歲的孩子）造成不必要的壓力與傷害。

新聞重點如果是在暖心法官千字文，就專注在千字文「內容」吧。但也不要造神法官，更遑論，沒有任何人應該被神化。我只願接下來該法官在法院體系內能一切順遂，這個被新聞化的判決，不要帶給他任何發展與工作上的困難。好法官很難得，值得我們的尊重。而尊重的最基本就是，不該公開的資料，就不應該被公開。

如果想討論更多宏觀的家庭與法律關係，就嘗試超越那些私人八卦，去看結構的問題吧！目前家事法，有非常多值得探討的議題：譬如目前法律上規定的離婚條件，是否合理？孩子監護權判決方法，是否需迭代？

因為這個事件本身的重點不是「誰對誰錯」，不是「女強男弱的婚姻注定不幸福」，而是我們能不能承認——要打造讓人人都舒服快樂的家庭關係，確實困難，而且非常困難。並且覺察——我們應該要好好的跟「孩子」溝通。

其實，我們都是這樣長大的。

這個新聞會感動人，就是因為，如果有一個人能在那些痛苦來臨的時候跟自己說「這不是你的錯」、「無論如何你很被愛」，該有多好。期望那個八歲的孩子，不要被肉搜，不會被同學或老師們圍著問問題，不會有人去追著找那個離異的媽媽或爸爸討說法，不要再有什麼荒謬的爆料。

希望那個八歲的孩子，可以好好的長大。單親家庭，也很能夠幸福快樂的長大。

本文由女人迷授權，原文連結請點法官寫給 8 歲孩子的判決書：父母離婚不是你的錯 你都被愛著