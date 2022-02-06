道歉、讓步、哀求 這些討好行為讓你越來越卑微

「我其實知道自己一直在討好對方……」曉琪邊哭邊說著，她總是對另一半百般依順，大至關係的走向，同居和結婚與否以對方的想法為主；小至每天的晚餐吃什麼，明明心裡想吃麵食，卻總因為對方喜歡吃飯，而一聲不吭地回應道：「好啊，好啊！」曉琪說：「我看他開心，我也就開心了！」

當另一半提出分手，曉琪的世界像是晴天霹靂，她疑惑又憤怒地說：「我都已經做到這樣了，他還要我怎麼樣！」我問曉琪：「所以在這些順從之下，妳沒說出口的話是什麼呢？」只見她愣了一下後說：「我其實有一本日記本，我心裡的不開心或不滿意都寫在那……」曉琪心中充滿了不滿、委屈，也是很正常的呀！畢竟我們和伴侶是不同的兩個人，怎麼可能事事想法都相同？

她接著說：「我不是要抱怨他或覺得他不好，我只是想讓心裡的不開心過去！」我問：「那那些不開心過去了嗎？還是暫時壓抑著了？」只見曉琪越哭越傷心，憋住、吞下吐裡的話從沒消失，只是短暫地維持了關係的表面和平，但我們的內心空間終究是有限的，當壓抑不了，過去梗在喉嚨、強壓入心的話，便會失控般地通通跑出來，甚至壓垮了關係。

恐懼之下，你將自我價值交給了對方

談了一會兒後，我問曉琪：「是什麼讓妳選擇了討好？」她皺著眉，想了想後說：「我很怕，我怕他萬一生氣了、離開我了怎麼辦？」她沈默了一下又說：「但即使我盡力討好他，他還是走了，留下我一個人……」我安撫了曉琪的情緒後問：「這樣深怕他生氣、丟下你，而你卑微地在他身後，哀求著要他不要離開的感覺，你熟悉嗎？」曉琪想起了兒時被拋棄的經驗。

討好，並沒有不對或不好，不過若它成了你因應關係的僵化模式，那就會是個問題了。而僵化模式下經常有著一份驅動著你的恐懼，在曉琪身上是被拋棄的恐懼，驅使她不斷壓抑內心感受、做出討好行為。

被恐懼驅動的討好，讓我們把自我價值交託給了對方，當成功取悅對方，便覺得心滿意足；當對方流露出不悅，便快速地道歉、讓步、哀求，你可能會感覺到心中積累的憤怒與不滿越來越多，而你在關係裡的地位卻越來越低，直到對方不再收下你的討好，這一切才破了局、停了下來。

把對他人的愛，也用來愛自己

親愛的，你也總是把另一半放在上位，忽略了自己；總用「好」來回應，不曾真正表達內心真實的想法與感受，深怕表達了，就會失去對方的愛與認同嗎？

除了回到過去恐懼經驗中探索和療癒之外，最初步能做的，就是練習把對他人的照顧，也拿來照顧自己。

能夠照顧別人其實是你很棒的特質，但別忘了分一些心力來看見自己、疼惜自己。如果你對自我照顧的概念很陌生，可以試著從認識關係裡的自己做起，像是：去看見你在親密關係中的特色與優勢，發覺個人魅力，以及意識到你在關係中的弱項，並藉由學習與練習去補強，在越來越認識自己的過程當中，你將更貼近自己，同時也正一步步把定義自己的權力拿回來，建立你的自我價值感。

＊考量助人專業倫理，文中案例經大幅改編。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）