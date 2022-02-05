「以結婚為前提交往」代表真心？怕的是說的人含糊不清

你是「以結婚為前提交往」的人嗎？對你來說，「以結婚為前提交往」代表什麼意思？我問過不少來諮詢的案主，有人說，它代表這個人有心定下來；有人說，這是交往的必要條件，否則不足以確認這個人的真心。

就我來說，「以結婚為前提交往」沒有什麼不好，它的白話翻譯是：我們相處看看，如果沒有大礙的話，我是願意結婚的。

這句話的重點在於「沒有大礙」，以及「願意結婚」──表示我不是談戀愛談開心的，所以如果你是不婚主義者，趕快說謝謝再連絡；如果你也想結婚，那麼「相處看看」就是接下來的交往重點了，合則來，不合則散，不要耽誤彼此尋覓良緣。

然而在做心靈諮詢的時候，我卻經常遇到案主困在「以結婚為前提交往」裡，明明兩個人都是想結婚的，卻讓找到適合對象的時間越拖越長。這時候如果能停下來，冷靜看清楚自己的愛情盲點，搞不好能更快找到真愛喔。

「以結婚為前提交往」的盲點一：我們一定會結婚，交往只是過個水

我們都知道，找價值觀相同的伴侶，關係才走得長久。那你說，如果兩個人都以「結婚為前提」交往，應該代表目標一致吧？

很遺憾，其實並不是。同一句話對某些人來說，「以結婚為前提交往」代表「我們以後一定會結婚，交往只是熟悉一下彼此的個性」；但他們的伴侶卻可能認為「交往是試水溫，如果合得來才會走向結婚這一步」。

兩個都沒有錯，但兩個人話都沒有說清楚。如果剛好合得來也就罷，萬一不幸合不來，關係就會變成一場權力爭奪戰──「認定要結婚的人」死抓著對方不放，把自己的個性磨得面目全非，只求最後可以「結婚」；而他們的伴侶卻一心求去，因為他們的重點並不是「結婚」，而是放在尋找「適合的對象」再結婚。

當關係演變到這個地步，前者往往會聲淚俱下地控訴後者「不負責任」、「欺騙感情」，但事實上，兩方都沒有錯，但是因為價值觀的落差，僵局的種子從一開始就埋下了。想要避免這種情況，務必確認一下彼此對「以結婚為前提交往」的定義：「你是一定會跟我結婚，現在只是先熟悉看看；還是想先確認我們適不適合，再邁入婚姻？」

「以結婚為前提交往」的盲點二：他肯說這句話，代表他對我是真心

在感情裡面，常常看到一些女孩，困在明顯不愛她的人身邊受苦，但是她們戴了一副旁人無法理解的夢幻眼鏡，在她們眼裡，伴侶不是不愛她，只是愛的方式不是自己要的，只要多溝通、多調整心態，感情一定會順利。

有一次我實在很好奇，為什麼她們會堅信伴侶是愛她的？一位女孩斬釘截鐵地跟我說：「因為剛認識的時候，他說他是以結婚為前提交往啊！」她依此推論，對方願意跟她在一起，就表示他想結婚；既然是想結婚的，就表示一定是真愛真心，因此不管對方後來如何疏離冷落，甚至精神暴力，她也都一口咬定「他對我是認真的」。

可惜真相是，「以結婚為前提交往」並無法代表一個人的真心。

在《有些情傷過不了，是因為你還不夠懂自己》裡，我就寫過一種「男孩型戀人」──「講好聽話只是因為心情好，不代表他做得到」；又或者當時講這句話，只是因為熱戀期，彼此認識還不深，沖昏頭的情況下，什麼話都講得出來；又或者更簡單的是，感情是會變的，也許他當時真的夠愛，現在卻已經不是了。

「以結婚為前提交往」沒有問題，怕的是說的人含糊不清，信的人把它當成永恆的真理。最後困住了兩個想尋找真愛的人，反而離愛情更加遙遠。

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