最讓你念念不忘的人 可能曾滿足你的方方面面

之前很常問學員，有一個人總讓你念念不忘，但那一個念念不忘的東西是什麼？通常有可能是你生命裡最匱乏的東西。

舉例來說，有些人特別喜歡跟生活在大家庭裡的人在一起，或喜歡很容易跟別人打成一片的人在一起，因為跟這樣的人在一起，背後的匱乏可能是你來自陰暗又冰冷的家庭，因此他們療癒了她從小到大的孤寂感，甚至帶給他家人或朋友群的歸屬感，讓他感覺自己被包含在群體中，強烈感受到被愛，你覺得你不再需要回到那個晦澀的屋子裡。

所以有時候我們愛上的真的是這一個人嗎？還是愛上的是這段愛情帶來的附加價值呢？

如果你特別喜歡高富帥，一部份我可以回來檢視的是，在我自己身上是不是也是白富美？

還是你從小就被說是醜小鴨、永遠也別想要翻身，而你特別愛高富帥，那意味著你需要對方的光環補足內心對外表的缺憾。

所以要很誠實面對自己心裡的醜小鴨，去擁抱、欣賞他，跟他說：「這樣子的你其實非常可愛，我最喜歡這樣子最真實的你。」如果你開始有辦法跟自己說這些話，你就會發現就算你還是被高富帥的人吸引，但你會知道你面對對方時，你並不會矮一截；但若你心裡還有著醜小鴨，並期待自己能夠鹹魚翻身，你就是會自卑，也絕對會在關係裡顯現出來，因為你害怕被對方看見內心的醜小鴨，所以總是遮遮掩掩，讓對方覺得跟你相處彷彿隔著一層紗，你們的關係也就無法深入。

有時候，在我們很喜歡的對象裡，或我們總是探尋著這類的對象裡，我們要回來檢視的是，我們在這一個面向中有沒有不可見人的自卑感，如果我們願意去承認這個部分的存在，那其實我們與對方的就會是平衡的關係。

親愛的，你還是可以去喜歡各種類型的人，差別在於當你願意承認內心的渴望之後，你會更能夠與對方建立出平衡的關係，而非是一種冀望對方改變或提升你的處境，讓你一躍枝頭進入不同的人生境界，當你療癒好自己時，你就身在開闊的世界了。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）