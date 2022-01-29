還在讓小孩使用手機嗎？大螢幕的電腦與自信有關

孩子的3C網路初體驗，如何正向地開始？

隨著電腦、平板、手機逐一問世，數位載具在日常生活中隨處可見，可以預見，未來AR或VR等虛擬實境的穿戴裝置會更加普及。人們早已慣常使用網路來解決生活中的大小事，孩子自然不可能永遠不碰觸這些數位玩意兒。早在學齡前，孩子已是這場數位盛會的參與者，大人不可能永遠讓他們置身事外。

問題是，年幼孩子的自我控制與訊息篩選能力均不足，大人該如何幫助孩子開始接觸數位科技呢？關於這個問題，我們得從「內容用途」「使用方式」與「載具形式」等三個面向來談起。

內容用途：當工具還是當玩具？

「3C網路是工具，而不是玩具！」

請務必把這句話記在心底，也時時刻刻讓孩子理解這樣的觀念。這句話的意思是，3C網路是用來幫助我們解決問題、增進生活便利的途徑，而不是拿來消磨時間的娛樂產品，更不該是填補生活空虛的安撫物品——即使現今大多數人都在3C網路中尋歡作樂。

所以，在什麼契機下可以開始讓孩子接觸到數位工具或網路呢？答案是：當生活中有需要時，任何時候都可以起步。例如，孩子對某事物感到好奇，需要解答，而身旁的紙本書籍等參考資料不足以滿足孩子時，大人可以陪孩子在網路上搜尋相關資訊，透過閱讀更多的文字或影像，拓展視野、滿足好奇心。

舉個例子，我的女兒剛滿兩歲時，初次聽到遠方煙火轟隆作響時，感到害怕不已，於是我就帶著她在 YouTube 頻道中搜尋關於煙火的影片，觀賞煙火的絢爛與美麗，同時告訴孩子為何會伴隨巨大聲響。於是，她對於煙火就有多一份的認識。

當然，你也可以刻意給孩子任務，讓孩子透過3C網路來完成。

例如，讓孩子試著規畫三天兩夜的家庭旅行，在有限的時間與金錢下，又要滿足不同家庭成員的期待，該如何安排路線、住宿、交通和飲食呢？試著讓孩子主導，而大人在一旁提醒，與孩子對話討論，是相當有意義的。在學習上，也可以讓孩子透過網路平臺補強學科，例如「均一教育平臺」就是現今許多中小學老師，個別化地幫助孩子跟上學習步調的重要媒介。

別擔心孩子不會使用數位工具，因為現代人再也不需要閱讀使用說明書，就能使用各種新的科技產品。對孩子而言，不論是自己摸索或者觀摩大人示範，都能很快上手。也正因為如此，不能只是把電腦、平板或手機，直接丟給孩子自己使用就沒事了。

使用方式：陪著孩子一起使用

越小的孩子，不論用途為何，越需要大人全程陪著孩子一起使用3C產品，或接觸網路內容。一直以來，在許多公共場合，隨處可見大人在幼兒吵鬧時，把手機丟給孩子看影片換來片刻的寧靜。變相地讓數位裝置成了保母或安撫物，是相當不妥的。可以的話，在孩子剛接觸數位科技的頭幾年，父母最好是陪在一旁，一方面引導孩子如何正確運用豐富的數位資訊，一方面，也與孩子一同討論與檢視內容的適切性。於是，使用網路或數位裝置成了親子之間的共同體驗，而這個過程提供親子之間對話與交流的素材。在這裡，使用網路是其次，共同體驗和對話交流才是重點。

先前提到「3C網路是工具，而不是玩具」是數位教養上重要的準則。那麼，親子一起觀看有趣的影片，一起聽流行音樂，甚至一起打電玩、抓寶可以嗎？我認為，在適量的前提下是可以的。就好像許多家庭會在週末夜晚齊聚客廳，準備些餐點，共同挑選一部電影觀賞是一樣的——這正在創造美好的家庭體驗與家庭儀式。這時，數位媒體就成了促進家庭情感連結的工具，而不只是娛樂用的玩具了。

在女兒剛滿一歲時，我便常與女兒一起透過手機螢幕，與住在遠方的祖父母視訊通話。因為沒有同住在一起，我希望女兒能夠從小與祖父母保有連結。在這樣的前提下，我認為讓孩子觀看手機螢幕是可以被允許的。當然，前提是由我來操作與控制，並決定要視訊通話多久。

不過相信我，沒多久，孩子就會向你爭取獨自使用網路的時間。他們想要擁有自己的手機，想要不受限地自由遨翔於網路世界中，而大部分的時候，是把3C網路用在娛樂上。該如何規範，稍後就會有更多說明。

載具形式：從大螢幕開始用起

生在智慧型手機興盛的時代，孩子第一次連上網路，使用的就是手機。然而，我並不贊成過小的孩子使用手機，反之，有大螢幕的桌上型電腦會對孩子更好些。為什麼？這與姿勢有關，而姿勢則與一個人的自信有關。

著有《姿勢決定你是誰：哈佛心理學家教你用身體語言把自卑變自信》一書的心理學家艾美．柯蒂做了一個實驗，隨機分派不同受試者使用不同大小的數位裝置，分別是：智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和桌上型電腦。只要使用短短的五分鐘，這四組受試者竟然在之後的測試中，表現出明顯不同程度的決斷力。

使用桌上型電腦那一組的人，決斷力最高；而螢幕最小的智慧型手機組，決斷力則最低。艾美．柯蒂解釋，當使用智慧型手機時，人們的身體姿勢是卷曲內縮的，呈現這樣的姿勢越久，內在的無權力感也會越大。而使用桌上型電腦，在正常狀態下，通常頭部較不需要往前傾，軀幹也比較直挺，較不會出現無權力感的姿態，內在則是果決自信的。如果你希望孩子有自信、行事果斷，請別給他過早使用手機。這不只影響他的骨骼與身體發育，還會讓他長期處在低度自信的身心狀態下。盡可能從桌上型電腦開始吧！

當然，這對大人也是重要的提醒。因為，通常我們每天使用智慧型手機的時間，不會一次只有五分鐘，可能是數倍或數十倍。

從來沒有吃到飽這回事

最後，不論你多早或多晚讓孩子接觸手機網路，在孩子達到法定成年，能夠擁有自己的任何數位裝置前，都不該有上網吃到飽這回事。

身為家長，必須幫孩子設限，不論是一次使用的時間，一天使用的總時數，以及每天的網路流量都必須有所控管。在孩子小的時候，初接觸到網路科技時，就是個機會教育的好時機。

圖為《脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書》書封，圓神出版社提供。 我們得讓孩子知道，使用網路的時間與流量是有限的，並與孩子一同討論，如何在有限的時間與流量下，充分使用網路科技來解決生活疑難、創造情感連結。這是個有意義的對話討論過程，對幼兒的認知發展與自我控制能力，是絕對有益的。

（本文出自《脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）