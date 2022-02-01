孩子的願望：爸媽抬頭多看看我 而不是一直低頭看手機

夠好的父母，需要時時刻刻回應孩子的需求嗎？

數位時代父母共享的罪惡感：當一邊從事育兒工作，又一邊滑著手機時，似乎沒有盡到為人父母的本分。

前一陣子有個中國網路節目在兒童節時，訪問了幾個在幼兒園階段的孩子，最希望父母為他們做的事情是什麼？好幾個孩子的回答都是：「希望爸媽抬頭多看看我，而不是一直低頭看手機。」

多麼讓人心疼的回答呀！這對許多父母而言無疑是當頭棒喝，也道出了孩子們的心聲—渴望被看見、被重視、被有品質地陪伴。

主流的教養文化對一個盡責父母的期待，是能時時刻刻回應孩子的需求。當孩子餓了，能夠及時餵哺；孩子尿布濕了，能及時更換；孩子冷了，能趕緊幫孩子添加衣物。不只如此，還要順應孩子發展上的內在需求，陪著他探索環境，回應他的情緒感受，甚至為了促進孩子的語言、智力與社會發展，更要常和孩子進行有來有往「乒乓球式」的對話。

換句話說，父母的職責不只是讓孩子能夠吃飽、穿暖、活下來，還得幫助孩子建立內在安全感，準備好探索環境，更肩負著刺激孩子心智發展的重責大任。而每一個與孩子相處的時刻，都可能影響他往後的人生。

忽略，常常是教養中的大忌。當孩子希望你在身旁時，你不在；當孩子渴望得到肯定時，你沒看見；當孩子需要安慰時，你冷漠以對。一個孩子在成長過程中，不斷經歷這種冰冷的對待，自然感到愛的匱乏，無法自我肯定，認為自己不是個重要的人，缺乏內在價值。換句話說，可以的話，父母盡可能時時刻刻地關注孩子、給予回應，不論是生理上或心理上的。問題是，若要做到百分之百地及時回應，那麼，父母就等於得把自己的需求完全丟掉才行—這樣的教養品質肯定不佳。

而事實上，父母要工作、要休息，會累，也有自己的需求，不可能毫不保留地把心神全放在孩子身上。特別是，當孩子越來越大時，可以不必事事都以孩子為中心，甚至有時候需要讓孩子去面對來自父母無法及時回應的失望或挫敗。所以，如果基於一個自己可以接受的理由，且確保孩子安全無虞的前提下，在陪伴孩子時，偶爾滑個手機，分心盯著螢幕，倒是無傷大雅。孩子不會因為這三、五分鐘沒被重視，就產生心理創傷。而你知道大多時候，你是專注地陪伴與回應孩子，只是需要稍微喘口氣。當個夠好的父母就好，而不是完美的父母。

更何況，當你埋首那小框框而暫時忽略孩子時，孩子若有需要，自然會用各種方式提醒你，也許是哭泣、吶喊或搞破壞。你若能接收到訊息，趕緊放下手機，給予孩子適切的回應，孩子仍然能夠得到你的關注；但若孩子已用盡各種方式提醒你，你仍是充耳不聞、視而不見，繼續悠遊在網路世界中，長久下來，肯定對孩子是種傷害。孩子更大一點，還會發展出種種問題行為，要你不得不關注。 而其中一個，很可能就是網路成癮。

民主威信型的教養風格 如何引導孩子健康上網，父母本身對於數位科技的態度與觀點很重要。你怎麼看待數位科技，常決定你會如何規範、管理或引導孩子使用數位產品。但終究，既然是教養上的問題，還是得回到教養的理論上來談。

早在一九六○年代，柏克萊大學的心理學家布隆姆就依據父母對孩子的控制和關愛程度，分成四個類型的教養風格。包括了高控制與高關愛的民主威信型、高控制與低關懷的專制權威型、低控制與高關愛的寬容放任型，以及低控制與低關愛的忽視冷漠型。

經過後來的學者不斷驗證，兼具高控制與高關愛的民主威信型教養方式，最能教出有成就的孩子。而在網路及3C教養這個議題上，民主威信型也會是最好的教養態度。為什麼呢？ 控制指的是為孩子建立規範，並要求確實執行。規範一方面意味著約束人的行為，也就是任何行為都必須有所限制、適可而止；另一方面，明確的規範也讓孩子能有所依循，是安全感的來源；這對孩子年幼時，各種生活習慣的建立與養成時期，格外重要。

在網路使用上，明確地規定孩子使用網路的時間長短、時段、頻率、地點以及使用方式，並要求孩子照著做，其實正在幫助孩子建立自我控制的能力，訓練孩子在網路世界中，能上得去也能下得來。

但在嚴格控管的同時，也需要給予溫暖關懷。包括尊重孩子的意見與感受，一同討論或訂定網路使用規範，參與孩子的網路活動，並適時給予引導，鼓勵孩子在網路上的正向行為，支持孩子透過網路自我成長與自我實現。數位科技是把雙面刃，讓人們的生活更便利，但同時也帶來了許多過去未見過的問題。面對手機及網路，我們不需要把它當成洪水猛獸，唯恐避之不及，當然也不能過分樂觀地認為，孩子在裡頭完全不會受到任何傷害。

圖為《脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書》書封，圓神出版社提供。 每當你在3C教養議題上難以拿捏分寸時，我請你想起「民主威信型」的教養風格，既有明確的規範和要求，也給予孩子溫暖關懷，重視他們的感受。請用這樣的方式思考對孩子的3C教養策略，通常能得到最好的結果。

（本文出自《脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）