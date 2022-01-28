13歲初戀後男友就一直沒斷過 她在重演童年時期的創傷

當性成為解藥，重演童年創傷

小喬從十三歲初戀以後，男朋友就一直沒斷過。表面上看起來好像是年輕人搞不清楚自己要什麼的戀愛模式，但背後真正的原因，是小喬長期心情低落、嚴重失眠、無法獨處，而戀愛時被擁抱的感覺，以及性愛高潮後帶來的身體放鬆，可以幫助她暫時脫離負面情緒，稍微改善睡眠品質。

雙親的情緒問題，以及不穩定的原生家庭環境，讓小喬十幾歲開始就有憂鬱症狀。有時會表現在對身材過度要求而厭食，或是透過割手腕的痛苦，確認自己還活著。有過性經驗以後，性行為也可以達到相同的目的。品質較好的性可以帶來身體放鬆，而被強迫或受虐的性就像割腕自殘行為一樣，透過疼痛和危險帶來存在感。

年過半百的阿義，孤家寡人，沒什麼積蓄。他每天努力工作賺錢，是為了讓自己下班後，有錢可以去酒店，帶女人上賓館。

「我這個月加班比較少，晚上只能少去幾天。沒去的時候，我好痛苦，一直想著要怎麼多賺點錢。」

生活中，阿義也認識一些女人，但他就是沒辦法和自己交往的女人做愛。「只有看著旅館的天花板和牆壁，和不熟的女人在一起，我才能硬起來。」

阿義在母愛極度匱乏的環境中長大。對女性又愛又怕的情感，以及缺乏自信的權力關係議題，使他難以維持平等、互信的兩性關係，而只有在金錢交易的脈絡下，才能放鬆進行性愛。性可以讓阿義稍微贏得一些男性尊嚴，同時給予他所需要的溫暖和愛。

茜小時候曾被熟識的人性侵害，創傷對她的親密關係帶來很大的影響，唯有透過長期療癒，才能逐步改變。

以前內向、退縮的茜，總是被盯上，成為被性騷擾的對象，除此之外，茜也很常陷入受虐的戀情，被逼迫發生性關係。痛苦、被迫的性愛就像是童年創傷的重演。潛意識裡，茜似乎藉著重演來挑戰創傷、增加控制感或是自我懲罰。

當茜的自我療癒完整，身心更加健康、成熟之後，她開始能拒絕壞情人，和相對健康的對象，發展平等、互信的親密關係。

即便如此，茜偶爾還是會透過「在不恰當的時候挑逗伴侶，讓自己陷入被逼迫或被怪罪的處境」，讓自己再度陷入受害者的角色，重演早年的創傷。

從「不被接納的自我」，後來成為「無法接受的自我」

在《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》一劇中，母親在茉莉跳樓身亡後，踏上尋覓之旅。觀眾可以跟著發現茉莉不為人知或不為母知的生活。

茉莉除了功課優秀，還有著母親所不支持的才華，而除了希望媽媽高興，她也有自己的偶像與朋友。在心理師的回憶裡，茉莉還有偷竊成癮的問題。茉莉總是不由自主偷些小東西送媽媽，看著媽媽戴上自己偷的髮夾，茉莉心中有某種快感。

茉莉的生活其實就是雙面性格與成癮者的原型。成長過程中，有一塊「不被接納的自我」，原本是不被主要照顧者接納的部分，後來成了自己「無法接受的自我」。

被自我排斥在外的，可能是自己的需要（像是被照顧），或是一種天賦、一種個人喜好，也可能是某種天生氣質（像是慢吞吞），或是特定的情緒狀態（好比憤怒或興奮）。

圖為《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》書封，寶瓶文化出版提供 被丟出去的部分自我，無法和主觀、可覺察的自我統整起來，所以有了不為人知的祕密生活。

（本文出自《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）