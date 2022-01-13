白喵小時候站三七步 半年後「下盤超穩」變麻豆萬人笑：變胖就站直了

看著小朋友長大變成大人是很有趣的經驗，看著毛小孩長大也是難以忘懷的回憶。有貓奴在社群網站上貼出自家小白貓的成長歷程，只見小白貓小時候用兩隻腿站立時整個往後仰，因為站不穩只能站三七步，但經過半年光速長胖長大後，現在的牠用後腳站立時已經整個紋風不動，巨大的反差讓許多網友笑翻。

日本網紅名貓「月としらたま」經常在推特上張貼兩隻可愛的貓咪的生活，其中一隻叫做月亮(つき)的白貓出生於2020年，今年已經兩歲多了，從小就是戲精的月亮活力充沛，在推特上看到牠的照片跟影片絕大多數都是在耍寶。飼主之前在推特上張貼了月亮小時候跟長大後的巨大反差照片，只見小時候的月亮用後腳站立時整隻貓都歪了，因為站不太穩只能三七步撐著，但小貓長大速度很快，半年後月亮已經能夠用沉穩的下盤固定住自己，站姿也越來越像模特兒了，可愛的模樣還被網友搞笑P圖成樂團演奏者。

月亮小時候與長大後的巨大反差照片一貼出就獲得超過2萬以上網友關注，不少網友表示「看著貓咪這樣成長有種安定感」、「可以穩穩地站就安心了」、「我家貓咪也很喜歡這樣用後腿站」。目前可愛的月亮已經長成一隻美貓，靈活矯健的身手跟可愛的表情也讓不少網友高喊超融化。