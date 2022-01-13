快訊

Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

政院拍板菸防法！嚴禁電子煙、加味菸 禁菸提高到20歲

白喵小時候站三七步 半年後「下盤超穩」變麻豆萬人笑：變胖就站直了

聯合新聞網 / 綜合報導
小白喵小時候跟長大後反差超大，一個站不穩一個站的穩如泰山。 (圖/取自月としらたま推特)
小白喵小時候跟長大後反差超大，一個站不穩一個站的穩如泰山。 (圖/取自月としらたま推特)

看著小朋友長大變成大人是很有趣的經驗，看著毛小孩長大也是難以忘懷的回憶。有貓奴在社群網站上貼出自家小白貓的成長歷程，只見小白貓小時候用兩隻腿站立時整個往後仰，因為站不穩只能站三七步，但經過半年光速長胖長大後，現在的牠用後腳站立時已經整個紋風不動，巨大的反差讓許多網友笑翻。

日本網紅名貓「月としらたま」經常在推特上張貼兩隻可愛的貓咪的生活，其中一隻叫做月亮(つき)的白貓出生於2020年，今年已經兩歲多了，從小就是戲精的月亮活力充沛，在推特上看到牠的照片跟影片絕大多數都是在耍寶。飼主之前在推特上張貼了月亮小時候跟長大後的巨大反差照片，只見小時候的月亮用後腳站立時整隻貓都歪了，因為站不太穩只能三七步撐著，但小貓長大速度很快，半年後月亮已經能夠用沉穩的下盤固定住自己，站姿也越來越像模特兒了，可愛的模樣還被網友搞笑P圖成樂團演奏者。

月亮小時候與長大後的巨大反差照片一貼出就獲得超過2萬以上網友關注，不少網友表示「看著貓咪這樣成長有種安定感」、「可以穩穩地站就安心了」、「我家貓咪也很喜歡這樣用後腿站」。目前可愛的月亮已經長成一隻美貓，靈活矯健的身手跟可愛的表情也讓不少網友高喊超融化。

相關新聞

白喵小時候站三七步 半年後「下盤超穩」變麻豆萬人笑：變胖就站直了

看著小朋友長大變成大人是很有趣的經驗，看著毛小孩長大也是難以忘懷的回憶。有貓奴在社群網站上貼出自家小白貓的成長歷程，只見小白貓小時候用兩隻腿站立時整個往後仰，因為站不穩只能站三七步，但經過半年光速長胖長大後，現在的牠用後腳站立時已經整個紋風不動，巨大的反差讓許多網友笑翻。

她讚王力宏帶3男硬闖家門「做對一件事」 廣告小妹：為寶寶的進步鼓掌

李靚蕾昨（11）深夜再控前夫和王力宏帶著3名男性回到「吾疆」，其中還有一名陌生男子，王力宏除了要求她拔掉監視器，同時還硬闖進房，令她嚇得毛骨悚然，小孩也被嚇哭，王力宏也發出聲明回應，這3名男性為生活助理、工作人員及保全。對此，廣告小妹發文表示，「不愧是寶寶」。

王力宏偕三男「硬闖」家門？律師：趕快蒐證聲請保護令

李靚蕾昨(11)日深夜PO文再控前夫王力宏帶3名男子硬闖家門，除了讓自己嚇得手抖不停，也讓孩子們嚇哭，喧鬧了一夜，王力宏也發出聲明回擊，表明出現在家門口的三人分別是生活助理、工作人員及保全。律師林智群也在深夜呼籲李靚蕾，應趕緊蒐證並找律師聲請保護令，「找大家評評理，你最終會落得失望的」。

看閨密社群曬幸福 心情超失落...你，嫉妒朋友過得比自己好嗎？

編按：你嫉妒朋友過得比自己好嗎？社群上總是看到閨密們曬著喜事，好像大家都事業有成、幸福美滿、人生勝利組，自己也是真心為她...

連續六個月準時交房租 暖心房東送上逾千元價值禮答謝

我在美國有四百間房子，如果你正好租了其中一間，並且連續六個月都準時繳交房租，就會收到...

《華燈初上》有一種友情 叫做羅雨儂與蘇慶儀

《華燈初上》的兩大女角林心如飾演的「羅雨儂」與楊謹華飾演的「蘇慶儀」，兩個女人間的友情愛恨交織，儘管誤會重重，卻還是捨不得你走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。