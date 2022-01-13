白喵小時候站三七步 半年後「下盤超穩」變麻豆萬人笑：變胖就站直了
看著小朋友長大變成大人是很有趣的經驗，看著毛小孩長大也是難以忘懷的回憶。有貓奴在社群網站上貼出自家小白貓的成長歷程，只見小白貓小時候用兩隻腿站立時整個往後仰，因為站不穩只能站三七步，但經過半年光速長胖長大後，現在的牠用後腳站立時已經整個紋風不動，巨大的反差讓許多網友笑翻。
日本網紅名貓「月としらたま」經常在推特上張貼兩隻可愛的貓咪的生活，其中一隻叫做月亮(つき)的白貓出生於2020年，今年已經兩歲多了，從小就是戲精的月亮活力充沛，在推特上看到牠的照片跟影片絕大多數都是在耍寶。飼主之前在推特上張貼了月亮小時候跟長大後的巨大反差照片，只見小時候的月亮用後腳站立時整隻貓都歪了，因為站不太穩只能三七步撐著，但小貓長大速度很快，半年後月亮已經能夠用沉穩的下盤固定住自己，站姿也越來越像模特兒了，可愛的模樣還被網友搞笑P圖成樂團演奏者。
音楽隊🎶 pic.twitter.com/oqGszF2HE5— ayako (@ayako52578238) December 21, 2021
月亮小時候與長大後的巨大反差照片一貼出就獲得超過2萬以上網友關注，不少網友表示「看著貓咪這樣成長有種安定感」、「可以穩穩地站就安心了」、「我家貓咪也很喜歡這樣用後腿站」。目前可愛的月亮已經長成一隻美貓，靈活矯健的身手跟可愛的表情也讓不少網友高喊超融化。
動画版。— 月としらたま (@wataneko_tsuki) January 6, 2022
ちょっとお腹が引っかかってスムーズに入れない pic.twitter.com/JheLWrSsY6
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言