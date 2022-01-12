她讚王力宏帶3男硬闖家門「做對一件事」 廣告小妹：為寶寶的進步鼓掌

李靚蕾昨（11）深夜再控前夫和王力宏帶著3名男性回到「吾疆」，其中還有一名陌生男子，王力宏除了要求她拔掉監視器，同時還硬闖進房，令她嚇得毛骨悚然，小孩也被嚇哭，王力宏也發出聲明回應，這3名男性為生活助理、工作人員及保全。對此，廣告小妹發文表示，「不愧是寶寶」。

廣告小妹在臉書發文，「力宏寶寶不愧是寶寶，回家看孩子要帶三人」，並表示，離婚事件中最可憐的永遠是孩子，雙方都想在孩子面前展現慈愛，認為王力宏帶人想自保也屬常理，但這種狀況，通常都是找共同好友或中壢第三方最安全，「正常人都知道家裡如果只有女性和孩子，找證人陪同會找女生」，不過有則網友要她往好處想，「至少他沒有戴上爹媽！」，不禁讓她直呼，「為寶寶的進步鼓掌？」。

網友則紛紛表示，「看了十天的怪怪網路洗白文，終於來點帶勁的了」、「感謝宏宏加演蕾神之錘第二季」、「寶寶還是沒學乖啊…」、「爹娘沒一起來台灣呀，在台的話勢必跟上」、「宏慌之力了...果真是...慌了」。

有網友則認為，「說真的，帶爸媽應該比三個陌生男子來的好」，廣告小妹則回應，離婚夫妻的雙方長輩，講起話來刻薄，容易演變成戰場和心靈創傷，「那三個男子至少嘴巴安靜」。有網友表示，「應該帶永遠的熟人黑人夫婦吧」，廣告小妹同意並表示，李靚蕾明顯不討厭他們，他們也沒有要得罪寶寶的意思，「加上黑人其實很會做人，蠻適合的」。

有網友疑問，「很多老婆不知道老公的朋友，所以是誰的陌生人」，廣告小妹則推論，「蕾神所說的陌生男子應該是保全」。