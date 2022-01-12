王力宏偕三男「硬闖」家門？律師：趕快蒐證聲請保護令

李靚蕾昨(11)日深夜PO文再控前夫王力宏帶3名男子硬闖家門，除了讓自己嚇得手抖不停，也讓孩子們嚇哭，喧鬧了一夜，王力宏也發出聲明回擊，表明出現在家門口的三人分別是生活助理、工作人員及保全。律師林智群也在深夜呼籲李靚蕾，應趕緊蒐證並找律師聲請保護令，「找大家評評理，你最終會落得失望的」。

林智群深夜一點在臉書PO文寫下對李靚蕾最新爆料的想法。同時間也在關心F16V戰訓墜海失聯的飛官搜救情形的他，表示「抱歉蕾蕾，飛行員在外面生死未卜的情況下，我真的沒空管你們家的事情了！」他認為如果王力宏有任何暴力或不理性的行為，「趕快蒐證找律師聲請家暴令」，他建議若是這樣「透過網路跟自己先生對話，這樣的互動不會好的，為了小孩，你們要自己找出一個彼此可以接受的互動方式，網路絕對不會是好方法」。

林智群並表示，蕾宏之間的事情，「你們彼此之間的事情，誰是誰非，我們真的不知道，我們只是吃瓜群眾，找大家評評理，你最終會落得失望的」。

該文引發網友留言熱議，不少人指出，王力宏仍是豪宅吾疆產權的所有人，「屋主不能回自己的房子？請問律師這在法律上站得住腳嗎」，若是女方報警了呢？「現在有完整的監控錄影，能申請保護令嗎？」

但也有網友認為，重點不是在產權是誰的，也不是女方不讓男方回家及探視小孩，是因為帶著其他男生(還不只一個)想一同進家門，並要求要關掉監視器，才讓他最終因女方的害怕而無法成功與孩子們相聚。

未等律師回答，有網友說，其實王力宏這樣探視的行為，「都可以申請保護令了」，未來還可以成為經典案例，也有網友站在女方的立場：「她應該是走投無路了，才會訴求網路與先生溝通！」但也有網友表示自己此時跟林智群一樣，「只關心F16跟飛官」，「其餘藝人的家務事真的不想知道」。